Budapest Comic Con, ahol a Star Wars egy 46 négyzetméteres dioráma, mi pedig megríkattunk egy indiai színész legendát

Egy vagyok az Erővel, és az Erő velem van

Mindenhol mosolygós arcokat láttunk, fiatalok és idősek egyaránt élvezték az ottlétet, és bár a Star Wars, mint téma, itthon láthatóan dominál (Prágában sokkal nagyobb volt a szórás, ott az itthon kifejezetten rétegnek szóló franchise-ok is népszerűek), avagy minden pultnál akadt egy fénykard, figura vagy éppen szobor, sőt a beöltözött cosplayesek nagyobb hányada is ezt az univerzumot dolgozta fel, azért más érdekességeket is fel lehetett fedezni.