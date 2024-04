“Manapság nagyobb szükségünk van Istenre, mint valaha” – állította a T-1000-es terminátor, de megkérdeztük arról is, hogy kit választana elnöknek (Comic-Con Prague 2024-interjú)

A színész 1958-ban született, Georgiában, 4 testvér mellett, és eleinte egyáltalán nem érdekelte a színészkedés, sőt kifejezetten sportolói karrirerbe kezdett, mielőtt a dráma és színészet felé fordult volna. Hollywoodban aztán persze a szerepek mellett az alkohollal és a drogokkal is megküzdött, de ennek a korszaknak már szerencsére vége, közel 30 éve nem él tudatmódosító szerekkel, ami a visszatérő karrierjén és a családi életén is meglátszik. Vallásos, a Boozefighters Motorcycle Club tagja, sőt 2018. óta a kaliforniai Santa Clarita Harley-Davidson társtulajdonosa.

De számunkra fontosabb a színészi karrierje, hiszen mégiscsak emiatt ismerheti a többség, ahogy a Comic-Con Prague 2024 látogatói is amiatt érkeztek a színpadi beszélgetésre, melyen részt vett. És amelyet lényegében a jelenlévő moderátor és beszélgetőtárs ellenére is egyfajta stand up comedy showként vezényelt le teljes hidegvérrel.

Megvette a nézőket

A színpadi show-t a színész azzal kezdte, hogy biztos mindenkinek volna jobb dolga Prága történetének legszebb időjárású napján, mint bezárva lenni vele. Majd hozzátette, hogy „félek, hogy ha leülök, elalszom, inkább állok”. Amikor azzal jött a moderátor, hogy kicsivel korábban találkozva Robert Patrick azt állította, hogy lefutná Tom Cruise-t, arra a színész szűkszavúan annyit válaszolt, hogy „ez nem versengés, hosszabb a lábam”. Amikor azonban beindult a beszélgetés, a hivatalos appon keresztül érkező kérdéseknél szóba került Robert Patrick múltja.

Sportolsz valamit? Mert nagyon jó formában vagy.

Voltam már jó formában. De nem mostanában. Egy időben sokat sportoltam, majd ahogy Hollywoodba kerültem, a kaszkadőrmutatványaimat is magam csináltam. Ez segített a karrierem elindításában. Így találtak meg a Terminátor 2 forgatásához is.

Gondoltad, hogy a T2 ennyire sikeres lesz?

Nem! Mármint gondoltam, hogy siker lesz, de eszembe sem jutott volna, hogy 33 év múlva is beszélni fogunk róla. – a közönség felé fordulva, hangos tapsot és kiabálást kiváltva – Látta valaki ezt a filmet, amiről beszélünk? – hangzavar – Nagyvásznon, moziban, TV-ben, hol láttátok? – néhány modern platformra reagálva – Kár, hogy nem láttad moziban, mert ez egy nagyon szép film, és harmincszor nagyobb, akár a hatása rád, ha megnézed a moziban. – kinézett egy fiatal nőt az első sorokban, felé fordulva – Itt egy nagyon szép fiatal lány, a szeme csukva… azt mondja, „Ki a fasz ez a fickó és miről beszél?”

Mi volt az első élményed és gondolatot, mikor először láttad a filmet?

– szinte suttogva, elszállt arccal – …bassza meg…

Ez volt az érzésed?

Igen, ez... Wow… – suttogva – kibaszott jó voltam. – kis hatásszünettel – James Cameron 20 jegyet adott nekem a nyitóestre. Elmentem erre a premierre, de tiszta idegroncs voltam. A haverokkal mentem, akikkel teljesen betéptünk, egy csomó füvet elszívtunk, ezért is volt ez a reakcióm… bassza meg, wow, ember!!

Mit gondolsz, mitől működik és rezonál még mindig a T2? A Skynet és az AI vonal miatt lehet?

Nem, szerintem a fizikai trükkök, praktikus effektek és a CGI egy olyan tökéletes elegyet alkottak együtt, amitől még realisztikusabbá vált a végeredmény, mint a mai, tiszta CGI anyagok.

A képernyőn mindig ilyen hidegvérű alak vagy, semmi mosoly.

– faarccal – Nem tudtam hidegvérű lenni, mert nem voltam élő organizmus. Mimetikus polialloid voltam, nem volt hidegvérem. Mimetikus polialloid voltam… mi a faszom az a mimetikus polialloid. Ez egy valódi dolog vagy nem? – tömegből bekiabálás: ‘még nem’, más is bekiabál: ‘vagy a kormány titkolja’ – Melyik kormány? – tömegből: 'természetesen az amerikai' – ... Áááá, értem. Amerika-ellenesek.

Az X-akták is igen sikeres volt…

– felkiált – X-akták! John Doggett! A kedvenc szerepem, amelyet valaha játszottam! Tudod, miért? A feleségem az ex-feleségem játszotta. – mindenki nevet – Ez komplikált lesz. Szóval a feleségemet, aki a való életben közel 40 éve a feleségem, megkérték, hogy játssza el a volt feleségem, akivel szomorú okból váltunk el, mert a gyerekünket elrabolták. Amiért végül elvállaltam, amellett, hogy a feleségemmel játszhattam, hogy jófiút alakíthattam. Ezt akartam, ez is ok volt, hogy Hollywoodba mentem. És mindig rosszfiút játszottam. Tudod, elmész Hollywoodba, elkezded csinálni a dolgod, ők meg kifizetnek, és folyton az ellenséget játszod, és

ez ilyen ‘a picsába, hős akarok lenni, mint john Wayne vagy valami’ érzés.”

Ezért szeretem az X-aktákat. Mert jófiús szerep. Megvolt a csaj is. A romantikus értelmezésben. Tudni akarjátok, mi történt John Doggett-tel az X-akták után?

Persze.

Ez a háttérsztori, amit én alkottam. John Doggett átcsapta a lábát a Harley Davidsonon, felhúzott a hegyekbe, ahol egy motoros bandához csatlakozott, és nekiállt füvet termeszteni.

– egy néző a tömegből – Mennyire élvezted a The Walking Dead-utazásod?

Te mit élveztél rajta? Hogy volt két karakter, akit játszottam… egy epizódban… és mindkettő meghalt?

Igen.

Te anyaszomorító! – szünetet tart – Nagyszerű élmény volt. Tudod, Gale Anne Hurd volt a The Walking Dead producere. És tudod, hogy ki Gale Anne Hurd? Ő volt a Terminátor producere. És a Terminátor 2-é is. Egy csomó esetben volt producer. Emellett James Cameron felesége is volt.

– egy másik néző – Roger Corman-rajongó vagyok, a Fülöp-szigetekről, és 5 filmet is forgattál neki, részben a Fülöp-szigeteken. Milyen élmény volt ezeket leforgatni?

A kedvenc kérdésem az egész rohadt eseményről! Egy motoros filmet készítettem Los Angelesben, Warlords from Hell címen, ami Roger Corman-é volt, és azért kaptam meg a munkát, mert motoroztam és magam végeztem a kaszkadőr mutatványokat. Ezután a rendező, Clark Henderson beajánlott Cirio H. Santiago-nak, akihez elutaztam a Fülöp-szigetekre, 1984-ban, pár filmet leforgattam, majd hazautazásom után újabb néhányra visszatértem. Cirio remek ember volt. A nyolcvanas évek is remek volt… és a Fülöp-szigeteken is nagyszerű volt. Ezután jött a Terminátor-meghallgatás, és Roger Corman ajánlott be James Cameronnak, akivel korábban szintén együtt dolgozott. Nagyszerű idők voltak. – zárta le ezt a beszélgetést.

Szükségünk van Istenre

A zártkörű sajtótájékoztatón is sikerült néhány extrább választ kicsikarni a színészből, itt többen is feltehettük neki a kérdéseinket. Egy olasz újságíró, Sabrina például a számára legnehezebb jelenetről kérdezte, amire a válasz az volt, hogy:

„Nem igazán emlékszem, mi volt a legnehezebb. De sok minden kihívást jelentett. Ott volt a tűzből kisétáló jelenet, aminél először látjuk a folyékonnyá váló T-1000-est. Nem mindig tudtuk, hogy mit csinálunk. Én nem tudtam, hogy mi a fenét csinálok, amitől frusztrálttá váltam, elvesztettem a türelmem. És Jim Cameron odajött, és azt mondta nekem, hogy ‘Hé ember! Komolyan, filmes történelmet írunk. Nehéz, kihívás mindenkinek, de tarts ki, legyél türelmes’. És az én szemszögemből ez a pillanat volt nagyon frusztráló, miközben a moziban itt az emberek már a végeredményt élvezhették.”

Én egy kicsit még személyesebb kérdéssel érkeztem, mivel tudtam, hogy Robert Patrick egy felekezet tagja és mélyen vallásos, ezért erről, illetve arról kérdeztem, hogy vallásos szemmel hogyan látja manapság a világot. Erre a válasza:

„Annyi minden történik. Sokan azt mondják, hogy eltávolodunk Istentől, és ez rémisztő. Mert azt gondolom, hogy nekünk, avagy az emberiségnek, szüksége van Istenre. És aggódom értünk, mint élőlényekként, az egónkkal, aminek hála azt hisszük, hogy mi vagyunk istenek. A mesterséges intelligenciával, a gépekkel. Ez nagyon komplex. De összességében

az a személyes véleményem, hogy manapság nagyobb szükségünk van Istenre, mint valaha.”

Megkérdeztem tőle azt is, hogy látta-e a Jézus életét bemutató, applikációból már egyébként magyar szinkronnal is elérhető The Chosen-sorozatot.

„Igen, láttam, nagyon tetszett. Ha visszamegyünk az időben, egy másik helyre, és Jézusra gondolunk, hogy évezredekkel korábban hogyan cselekedett, egészen bámulatos, hogy egy fajként mennyire messze és rossz irányba mentünk ettől, ami igazán aggasztó. Hogy milyen messze mentünk Istentől, az egónkkal mennyire elszeparáltuk magunkat, hogy a rossz dolgok megtörténjenek. De ez csak az én véleményem.”