Maga mindent elhisz, amit a sajtó állít? – kérdezte váratlanul C-3PO

De érdekes volt hallgatni A Mandalóri-s Tait Fletchert, aki 53 évesen is úgy néz ki, mint egy nagyon egészséges 40-es, de ezért rengeteget tesz, ráadásul nemcsak a színészkedéshez és (volt MMA-sként) a verekedéshez ért, de a kávéhoz is. Saját kávézóval rendelkezik, számos pörkölési technikát ismer, a nagy kávézó-hálózatokat (mint a csillagos) pedig a világon élősködő vírusnak tartja. És akkor ott van még Anthony Daniels, aki egy született showman, vagy éppen stand up comedy-s. Ahogy az elhunyt Carrie Fisher, úgy ő is összenőtt a szerepével, nagyon nem is beszél másról, minthogy ő volt C-3PO, a hatmillió nyelvet beszélő protokoll droid minden egyes Star Wars-epizódban, továbbá a könyvéről, amelyben arról ír, hogy ő volt… szóval ő C-3PO, ez van.

Viszont ezt olyan élvezettel teszi, annyira szórakoztató és kedves formában, hogy nem lehet nem kedvelni és mosolyogni a performansz alatt. És lesétál a színpadról a sorok közé, odamegy a rajongókhoz, amikor pedig a nagyjából 500 emberből egyetlen személyről kiderül, hogy korábban egyetlen egy Star Wars-filmet nem látott, felháborodottan kérdezgeti a közönséget, hogy ez hogyan lehetséges, majd a végén megosztja a nagy igazságot mindenkivel:

úgy, hogy neki van élete”.

Hatalmas forma a bácsika, aki 78 évesen is fantasztikus humorral szórakoztatja a közönséget, és emiatt bárki gyorsan családtagnak érezheti magát.

De jelen volt még Patrick Duffy, avagy Bobby Ewing is a Dallasból, Robert Patrick a Terminátor 2. – Az ítélet napjából, Michael Ironside Az emlékmásból és a Csillagközi invázióból, és bizony mindegyikükkel készítettem interjút.

Jövőre ugyanitt! Vagyis ugyanott!

A Comic-Con Prague 2024 tehát fantasztikus élmény volt, több mint 27 000 látogatóval. Tavaly év végén jártam Prágában a videójátékos szakmai konferencián, a GDS-en (Game Developers Session), amiről akkor úgy vélekedtem, hogy kicsit gyengébben muzsikált, mint a lengyel Digital Dragons, a Comic-Con viszont minden szempontból lekörözte mindkettőt, és toronymagasan nyert. Nagyjából így képzeli el az ember a Comic-Cont, amivel, ha más nem, hát az Agymenők-sorozatban már találkozott. Persze ez még mindig kisebb, mint az amerikai nagy testvér, de ez természetes, ráadásul így is abszolút megéri elmenni rá. A vendégek, a show, a közösség és az élmény miatt.

De a legjobb az egészben, hogy már most jelezte a szervező, hogy jövőre is szívesen lát a rendezvényen, így remélhetőleg ismét izgalmas nevek bukkannak fel a 2025-ös meghívottak listáján, hogy velük is interjút készíthessek.

Az aktuális beszélgetésekről a következő egy-másfél hétben kerülnek ki az oldalra a cikkek,

érdemes lesz akkor is velünk tartani. Egyébként pedig Prága nagyon szép város, főleg az óvárosi rész gyönyörű, de a hatalmas állatkertet is érdemes meglátogatni. Emellett Kutná Horába is ajánlott elmenni, ahol a csontkápolna található, és amelyről egy hamarosan nálunk is bemutatásra kerülő társasjáték is készült. Sőt, az ételekről is lehetne még bőven beszélni, elvégre a náluk teljesen másképp készülő gulyást érdemes megkóstolni egy helyi sör társaságában, Prágában pedig, ha hamburgerre vágynánk, többek között a Black Dog és a Fatfuck is megér egy misét. De ez már egy másik történet.