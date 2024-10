Ezt is megéltük: transznemű klónkatonát villantott a Disney

Nyitókép: Wookiepédia

Transzklónt villantott a Disney. A vadonatúj Star Wars-könyvben, a The Secrets of the Clone Troopersben megkaptuk – hál'Istennek – az első képet a messzi-messzi galaxis első transznemű klónjáról.

A Sister – azaz Nővér – névre hallgató entitás még 2022-ben mutatkozott be, egy ifjúsági regényben – hol máshol.

Az új kötetben viszont cizellálták a karaktert: Sister a klóntársaitól eltérő nemi identitást választott, de úgy érezte, azt titkolnia kell a többi társa előtt. Sister még Anakin Skywalkerrel is összefutott a Disney-féle Star Wars-kötetek egyikében, ahol Anakin azzal nyugtatta a transzit, hogy a Jedi-lét a határok átlépéséről szól.