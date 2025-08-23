Ft
labdarúgás FC Universitatea Craiova büntetés Románia

Lecsapott a szövetség: elképesztő büntetést kapott a neves klub Romániában

2025. augusztus 23. 13:22

Példátlanul szankcionálták az FC Universitatea Craiovát.

2025. augusztus 23. 13:22
null

A román labdarúgó-bajnokság rajtja előtt 94 pontot levontak a harmadosztályban szereplő FC Universitatea Craiova csapatától. A súlyos büntetést azért rótta ki a román szövetség fegyelmi bizottsága, mert a klub 

számos játékosnak és edzőnek tartozik,

továbbá mindeddig elmulasztotta rendezni a Dinamo Bucuresti-tel szemben, még egy 2023-as nemzeti kupamérkőzéssel kapcsolatosan fennálló pénzügyi kötelezettségeit.

A szövetség lehetőséget adott a craiovai klubnak, hogy szeptember 3-ig kifizesse adósságait.

Ha ezt nem teszi meg, további szankciókkal néz szembe, beleértve az együttes összes bajnoki és kupasorozatból való kizárását.

(MTI) 

Nyitókép: Alex Nicodim / NurPhoto / NurPhoto via AFP

sersem
2025. augusztus 23. 13:51
Még szerencse, hogy nem magyaroztak, vagy vissza Ázsiábáztak. Hogy akkor mi jött volna, el se bírom képzelni!
letsgobrandon-2
2025. augusztus 23. 13:25
bezzeg..
