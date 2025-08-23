Lecsapott a szövetség: elképesztő büntetést kapott a neves klub Romániában

Ezt a szégyent már Kolozsváron sem bírják elviselni
Pedig sokáig fogják még emlegetni.
Példátlanul szankcionálták az FC Universitatea Craiovát.
A román labdarúgó-bajnokság rajtja előtt 94 pontot levontak a harmadosztályban szereplő FC Universitatea Craiova csapatától. A súlyos büntetést azért rótta ki a román szövetség fegyelmi bizottsága, mert a klub
számos játékosnak és edzőnek tartozik,
továbbá mindeddig elmulasztotta rendezni a Dinamo Bucuresti-tel szemben, még egy 2023-as nemzeti kupamérkőzéssel kapcsolatosan fennálló pénzügyi kötelezettségeit.
A szövetség lehetőséget adott a craiovai klubnak, hogy szeptember 3-ig kifizesse adósságait.
Ha ezt nem teszi meg, további szankciókkal néz szembe, beleértve az együttes összes bajnoki és kupasorozatból való kizárását.
Nyitókép: Alex Nicodim / NurPhoto / NurPhoto via AFP