Lecsapott a szövetség: elképesztő büntetést kapott a neves klub Romániában

A román labdarúgó-bajnokság rajtja előtt 94 pontot levontak a harmadosztályban szereplő FC Universitatea Craiova csapatától. A súlyos büntetést azért rótta ki a román szövetség fegyelmi bizottsága, mert a klub

számos játékosnak és edzőnek tartozik,

továbbá mindeddig elmulasztotta rendezni a Dinamo Bucuresti-tel szemben, még egy 2023-as nemzeti kupamérkőzéssel kapcsolatosan fennálló pénzügyi kötelezettségeit.

A szövetség lehetőséget adott a craiovai klubnak, hogy szeptember 3-ig kifizesse adósságait.

Ha ezt nem teszi meg, további szankciókkal néz szembe, beleértve az együttes összes bajnoki és kupasorozatból való kizárását.

(MTI)