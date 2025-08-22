Ezt a szégyent már Kolozsváron sem bírják elviselni

Erre nem lesznek büszkék Romániában: óriási verést kapott a Paksot kiejtő Kolozsvár
Az ukrán csapat sem járt sokkal jobban a Fiorentina ellen.
A kolozsvári CFR Cluj vezetőedzője, Dan Petrescu lemondott, miután csapata 7–2-re kikapott a svéd Häckentől a Konferencia-ligában.
Mint beszámoltunk róla, nem mindennapi vereségbe szaladt bele a Konferencia-liga utolsó, negyedik selejtezőkörének első mérkőzésén a korábban a Paksot búcsúztató CFR Cluj csapata: a kolozsváriak a svéd Häcken vendégeként 7–2-es vereséget szenvedtek (miközben az ETO FC 2–1-re legyőzte az osztrák Rapid Wient).
Az óriási zakót nem bírta elviselni a Pakson a Mandiner által megszólaltatott Dan Petrescu vezetőedző sem, a Chelsea korábbi klasszisa a mérkőzés után lemondott pozíciójáról.
A visszavágó után terveztem a lemondásomat, de már most megteszem. Szégyellem magam ezért az eredményért, edzőként vállalnom kell a felelősséget ezért a kudarcért!
25 éves edzői pályafutásom alatt egyetlen csapatom sem kapott hét gólt, de még csak ötöt sem. Sajnálom, hogy így kell távoznom, mert nagyon szép éveket töltöttem itt. De nem fogadhatom el ezt a szégyent. Egyértelmű, hogy én vagyok a hibás, nem a játékosok, nem a klub, senki más. Vállalom a felelősséget az eredményért” – idézi a trénert az NSO.
Petrescu tavaly tavasszal vette át a kolozsváriak irányítását, ez volt a negyedik érája a Cluj kispadján – szerződése a Transfermarkt szerint 2027-ig volt érvényes. A mostani idényben 13 tétmérkőzésen mindössze 3-szor nyert együttesével 4 döntetlen és 6 vereség mellett.
