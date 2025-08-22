Ezt a szégyent már Kolozsváron sem bírják elviselni

A visszavágó után terveztem a lemondásomat, de már most megteszem. Szégyellem magam ezért az eredményért, edzőként vállalnom kell a felelősséget ezért a kudarcért!

25 éves edzői pályafutásom alatt egyetlen csapatom sem kapott hét gólt, de még csak ötöt sem. Sajnálom, hogy így kell távoznom, mert nagyon szép éveket töltöttem itt. De nem fogadhatom el ezt a szégyent. Egyértelmű, hogy én vagyok a hibás, nem a játékosok, nem a klub, senki más. Vállalom a felelősséget az eredményért” – idézi a trénert az NSO.

Petrescu tavaly tavasszal vette át a kolozsváriak irányítását, ez volt a negyedik érája a Cluj kispadján – szerződése a Transfermarkt szerint 2027-ig volt érvényes. A mostani idényben 13 tétmérkőzésen mindössze 3-szor nyert együttesével 4 döntetlen és 6 vereség mellett.

Nyitókép: Alex Nicodim / NurPhoto / NurPhoto via AFP