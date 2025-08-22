Ft
Dan Petrescu CFR Cluj Románia

Ezt a szégyent már Kolozsváron sem bírják elviselni

2025. augusztus 22. 11:51

A kolozsvári CFR Cluj vezetőedzője, Dan Petrescu lemondott, miután csapata 7–2-re kikapott a svéd Häckentől a Konferencia-ligában.

2025. augusztus 22. 11:51
null

Mint beszámoltunk róla, nem mindennapi vereségbe szaladt bele a Konferencia-liga utolsó, negyedik selejtezőkörének első mérkőzésén a korábban a Paksot búcsúztató CFR Cluj csapata: a kolozsváriak a svéd Häcken vendégeként 7–2-es vereséget szenvedtek (miközben az ETO FC 2–1-re legyőzte az osztrák Rapid Wient).



Az óriási zakót nem bírta elviselni a Pakson a Mandiner által megszólaltatott Dan Petrescu vezetőedző sem, a Chelsea korábbi klasszisa a mérkőzés után lemondott pozíciójáról.



A visszavágó után terveztem a lemondásomat, de már most megteszem. Szégyellem magam ezért az eredményért, edzőként vállalnom kell a felelősséget ezért a kudarcért!

25 éves edzői pályafutásom alatt egyetlen csapatom sem kapott hét gólt, de még csak ötöt sem. Sajnálom, hogy így kell távoznom, mert nagyon szép éveket töltöttem itt. De nem fogadhatom el ezt a szégyent. Egyértelmű, hogy én vagyok a hibás, nem a játékosok, nem a klub, senki más. Vállalom a felelősséget az eredményért” – idézi a trénert az NSO.

Petrescu tavaly tavasszal vette át a kolozsváriak irányítását, ez volt a negyedik érája a Cluj kispadján – szerződése a Transfermarkt szerint 2027-ig volt érvényes. A mostani idényben 13 tétmérkőzésen mindössze 3-szor nyert együttesével 4 döntetlen és 6 vereség mellett.

Nyitókép: Alex Nicodim / NurPhoto / NurPhoto via AFP

