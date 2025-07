„Nagyon szeretem a játékát” – a román legenda elismerően nyilatkozott Szoboszlairól a Mandinernek

A londoni kékek ugyanakkor igazi trófeahalmozók,

már a 16. nemzetközi kupadöntőjükre készülnek.

Bármilyen hihetetlen – kivéve a Chelsea-szurkolóknak –, ezeket nem mind a Roman Abramovics-érában (2003–2022) játszották, az angol klub már korábban is ért el szép sikereket. 1971-ben például a Real Madrid ellen nyerte meg az UEFA-kupa és az Európa-liga elődjét, a Kupagyőztesek Európa-kupáját.

1998-ban ugyanebben a sorozatban végzett az élen, a döntőben a német Stuttgartot legyőzve, ennek eredményeképpen az európai Szuperkupa fináléjában is jelenése volt, amelyben 1–0-s sikert ünnepelhetett – a szenvedő fél ezúttal is a Real volt.

Előbbi mérkőzésen pályára lépett a románok 95-szörös válogatott védője, Dan Petrescu is (a sváboknál csak a cserék közé nevezték Lisztes Krisztiánt), kapott is egy piros lapot a 85. percben – az eltiltás miatt maradt le aztán a spanyolok elleni meccsről.

Petrescu 5 évig szolgálta a Chelsea-t, összesen 152 tétmeccsen lépett pályára, hátvéd létére 17 gólt is szerzett, az említett két nemzetközi trófeán kívül nyert FA-kupát is Ligakupát is. Az immár 57 éves egykori klasszis nemrég Magyarországon járt, a Pakssal az Európa-liga selejtezőjének 1. fordulójában gól nélküli döntetlent játszó kolozsvári CFR Cluj vezetőedzőjeként – a Mandinernek pedig sikerült röviden beszélgetnie vele korábbi angol egyesületéről.