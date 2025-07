Naná, hogy éppen nevelőklubja ellen lőtte meg első bombagóljait a Chelsea új, 60 milliós sztárja! (VIDEÓ)

Nincs egy hete, hogy a Chelsea 60 millió fontért megszerezte a Brighton brazil gólgyárosát, Joao Pedrót.

Közhely, hogy az élet a legnagyobb forgatókönyvíró, de igaz: a mindössze 23 éves csatár a klubvilágbajnokság kedd esti elődöntőjében éppen nevelőegyesülete, a riói Fluminense ellen léphetett pályára először kezdőként új csapatában, és ennél sorsszerűbben nem is igen alakulhatott volna számára a különleges mérkőzés. Alig telt el 17 perc, amikor Pedro a tizenhatos sarkáról egy csodálatos tekeréssel megszerezte a vezetést a Chelsea-nek – a „gólpasszt” ki más adta volna, mint a londoniak korábbi legendás védője, a 2024-ben hazatért Thiago Silva.

És ez csak a kezdet volt: a félidő után nem sokkal egy gyors lefordulást újabb bődületes bombagóllal fejezett be a brazil fenomén, ezúttal a felsőléccel együtt vágta be a labdát Fábio kapujába. Ám hiába a két szépségdíjas találat, Joao Pedro nem felejtette el, honnan jött, s egyiket sem ünnepelte meg a nevelőklubja iránti tiszteletből – meg is kapta a vastapsot a Meadowlands Stadion majd' 83 ezer fős közönségétől, amikor a 60. percben lecserélte őt edzője, Enzo Maresca.

A Chelsea nem mellékesen a magyar Aranycsapat előtt tisztelgő mezben jutott be elsőként az idei klubvilágbajnokság vasárnapi döntőjébe, ahol az álompárharc, a szerda esti PSG–Real Madrid slágermeccs továbbjutójával küzd majd meg a tornagyőzelemért.