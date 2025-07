A Népligetből az Egyesült Államokba – a klubvilágbajnokság döntőjének helyszínén kapták lencsevégre a Fradi volt edzőjét

Delapról már olvashatták, hogy édesapja nem más, mint a Robbie Keane korábbi másodedzője, vagyis a júniusig a Ferencvárosnál dolgozó Rory Delap. A családi okok miatt távozó szakember ott volt az Egyesült Államokban is, természetesen akkor már fia döntőjét is megnézte, ami után egy közös fotóra is összeálltak.