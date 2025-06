Megint elveszítette edzőjét a Fradi – már az utódját is bejelentették

„Nem csupán magyar bajnoki címvédő férfi labdarúgócsapatunk játékoskeretében zajlanak változások a nyári időszakban, de a szakmai stábban is csere történt. A játékosként elképesztő bedobásairól elhíresült Rory Delap, aki Robbie Keane segítőjeként vele egy időben csatlakozott a Ferencvároshoz, családi okok miatt távozik együttesünk szakmai stábjából. Helyét az Aberdeen és a Newcastle korábbi játékosa, az egyszeres skót válogatott Stephen Glass veszi át” – írja közleményében a Fradi, hozzátéve, köszönik a klubért tett szolgálatait, pályafutása következő szakaszához pedig sok sikert kívánnak.

Úgy látszik,

az FTC szurkolóinak lassan hozzá kell szokniuk a furcsa déjá vu érzéshez az edzőikkel kapcsolatban,

miután a holland Pascal Jansen emlékezetes, idény közbeni távozása után egyszer már az ír utód Robbie Keane-t is megpróbálták kivásárolni ferencvárosi szerződéséből, majd utána újabb külföldi érdeklődés futott be érte az angol másodosztályban szereplő Middlesbroughtól. De a szerb Dejan Sztankovics is minden előjel nélkül hagyta ott a zöld-fehérek kispadját korábban.

Érdekesség, hogy Rory Delap fia, Liam immár a Chelsea futballistája, és Kerkez Miloshoz hasonlóan őt is jelölték Angliában az Év fiatal játékosa-díjra az ottani Professzionális Labdarúgók Szervezeténél.