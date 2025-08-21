Megfenyegette saját testvérét, lemondott, majd 44 évesen új csapatot talált magának a Fradi korábbi kapusa

A Ferencváros labdarúgócsapatának korábbi máltai kapusát, Justin Habert 2016 és 2022 után most, 2025-ben is szerződtette a máltai Hibernians FC – számolt be a sport.timesofmalta.com.

A 44 éves kapuvédő – aki még 2009 és 2011 között állt a Fradi szolgálatában – igen nehéz időszakon van túl, ugyanis kénytelen volt lemondani 2022 óta betöltött posztjáról a Floriana helyi képviselői testületben. Ennek oka az volt, hogy a bíróságon eskü alatt bevallotta,

január 8-án a lánytestvérének, Pearl Vella Habernek egy olyan hangüzenetet küldött, amelyben megfenyegette őt, hogy lefejezi.

Kezdetben egyébként még ártatlannak vallotta magát. A bíróság távoltartási végzést szabott ki rá.