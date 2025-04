Kubatovék már foghatják a fejüket: újabb Fradi-edzőt vásárolnának ki az amerikaiak!

A Call it What You Want amerikai podcast különkiadást készített Vermes menesztését követően – miután a szakembert közel 16 év után menesztették a csapat kispadjáról, rögtön elindultak a találgatások, ki ül a megüresedett helyére. A nemzetközileg is elismert amerikai transzferguru, Tom Bogert szerint nem kizárt, hogy újabb tengerentúli klub vásárolja ki a szerződéséből a Ferencváros vezetőedzőjét, ezúttal Robbie Keane-t.

Mint ismert, Kubatov Gábor elnök szilveszterkor jelentette be, hogy a New York City Football Group fél milliárd forintért cserébe szerződteti Pascal Jansent, aki New Yorkban folytatja a pályafutását.