Hivatalos: ír gólvágó lett a Fradi vezetőedzője!

Nyitókép: FTC/Micheller Szilvia

Ahogy a Mandiner is jelezte, Robbie Keane lett a Ferencváros labdarúgócsapatának új vezetőedzője. Hétfőn alá is írta szerződését a játékosként 146-szoros ír válogatott csatár, aki vasárnap este érkezett Budapestre, kedden pedig már utazik is Spanyolországban edzőtáborozó gárdánk után - tudatja fradi.hu.