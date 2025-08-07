Ezért kellett leragasztani a ferencvárosi kapus mezét Bulgáriában

Ahogy arra a Magyar Nemzet is felhívja a figyelmet: az FTC egyik kiemelt támogatója, a Tippmix logója volt elfedve. Ez ráadásul a magyar rekordbajnok többi játékosának mezén sem szerepelt.

Az indoklás szerint a Szerencsejáték Zrt. kötelékéhez tartozó szolgáltatás emblémájának letakarására azért volt szükség, mert – noha az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) általánosan nem tiltja az eseményein a szerencsejátékot népszerűsítő hirdetések közzétételét – néhány országban nem engedélyezik, hogy megjelenjen ilyen reklám. A bolgároknál például csak a náluk is előforduló egyes szerencsejáték-hirdetéseket mutathatják a közvetítésekben.

Örményország ugyanakkor nem tartozik ezek közé, ezért játszhattak legutóbb megszokott dresszükben a Noah elleni idegenbeli BL-selejtezőn a zöld-fehérek – írja a Magyar Nemzet, kiemelve, a Ferencvárosnak

a feltételnek megfelelő tartalék kapusmez hiányában ragasztószalagos módszerrel kellett eltüntetnie a logót.

Dibusznak egyébként alig volt dolga a meccsen, bár egyszer így is a kapufa mentette meg a bekapott góltól a népligeti együttest. Kubatov Gábor klubelnök szerint centiken múlott a győzelem. A közösségi médiában megjelent posztja is azt igazolja, a Fradi minden fontos mutatóban felülkerekedett ellenfelén, de gólt szerezni mégsem tudott.

A visszavágót kedden rendezik a budapesti Groupama Arénában. A győztes a bajnoki ágon az északmacedón Shkëndija és az azeri Qarabag párharcának továbbjutójával játszhat. Amennyiben a zöld-fehérek alulmaradnak a Ludogoreccel szemben, úgy az Európa-liga selejtezőjének rájátszásában folytatják, és ott is kiemeltek lesznek. A sors fintora, hogy az El-ben is az északmacedón Shkëndija és az azeri Qarabag párosítását kapták, vagyis e kettő csapat közül az egyikkel biztosan megmérkőznek a folytatásban.

Fotó: ludogorets.com