ETO–Rapid Wien: nagyon lenézték a magyarokat, de hatalmasat tévedtek

Pedig a nyár elején ki gondolt volna erre? Főleg azután, hogy a győriek újoncként lettek negyedikek az NB I-ben. A Ferencváros mára már borítékolható szokásos főtáblás szereplése mellett (csak a sorozat neve a kérdés) a Puskás Akadémiának lett volna erre a jóval nagyobb esélye a költségvetés alapján, ehhez képest a felcsútiak már első ellenfelükkel, a ciprusi Arisszal szemben elbuktak, miközben az ETO két kört is ment, majd a harmadik első találkozóját is igen jól vette…

a Football Meets Data elemzőoldal az örmény Pjunyik Jereván elleni párharc előtt csupán 3 százalék esélyt adott arra a győrieknek, hogy a főtáblára jussanak.

Az ETO aztán az idegenbeli 2–1-es vereség után otthon 3–1-re nyerve továbbjutott, de a svéd AIK elleni dupla meccs előtt sem nőttek sokat az esélyeik: 8 százalék volt a valószínűsége a főtáblának.

Stockholmban ismét kikaptak 2–1-re, az ETO Parkban viszont nyertek 2–0-ra, így jöhetett a Rapid Wien. A csütörtök esti meccs előtt már 32 százalék volt az esély, vagyis sokat nőtt, de papíron még mindig nem nekik állt a zászló.

Az ETO–Rapid Wien után kilőttek az esélyek

Mi a helyzet a 2–1-es siker után?

A győri ETO FC esélye a főtáblára most már 57 százalék – vagyis esélyesebb lett, mint a Kl előző kiírásában a legjobb 8 közé jutó ellenfele.

Tehát így nőttek az esélyek:

3 százalék,

8 százalék,

32 százalék,

57 százalék.

Vagyis most már gyakorlatilag a Győr a favorit – reméljük, hogy ezúttal nem fog borulni a „papírforma”.

