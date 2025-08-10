Ft
biztonság Gerald Grosz könyv Angela Merkel

Merkel kemény kritikát kapott: egész Európa pusztulása szárad a lelkén

2025. augusztus 10. 12:50

Gerald Grosz új könyve, „Merkel műve – a mi bukásunk”, politikai bombaként robbant a német közéletben.

2025. augusztus 10. 12:50
null

Gerald Grosz „Merkels Werk – Unser Untergang” („Merkel műve – a mi bukásunk”) című könyvében a német politika történetének egyik legkritikusabb döntését elemzi: Angela Merkel 2015-ös lépését, amely lehetővé tette, hogy Németország határt nyisson több százezer migráns előtt.  

Grosz határozottan állítja, hogy ez a döntés kulcsfontosságú fordulópontot jelentett, amely aláásta a jogállamiságot, belső biztonságot és a társadalmi stabilitást. 

A könyv részletesen foglalkozik a migrációs válsággal, és azzal, hogy a döntés milyen súlyos hatásokat gyakorolt Európára, különösen Németországra és Ausztriára – számolt be a eXXpres.

Grosz politikai elemzése nemcsak a migráció kezelését bírálja, hanem rávilágít arra is, hogyan működött egy politikai és médiakartell, amely minden olyan véleményt elnyomott, ami eltért a hivatalos narratívától. 

A könyv különösen hangsúlyozza az autoriter diskurzust, amely a nyilvános vitát egyre inkább eluralta. A szerző azokat a párhuzamos társadalmakat is kritizálja, amelyek növekvő hatást gyakoroltak a társadalomra, különösen az iszlám vallású közösségek révén.

A könyv nem csupán egy száraz politikai elemzés, hanem egy éles politikai figyelmeztetés is. Grosz kifejezi azon állampolgárok aggodalmát, akik úgy érzik, hogy a politikai mainstream már nem képviseli őket, és akiknek a könyv egy szakszerű, de szikrázó stílusban íródott válasz. 

A szerző szerint az egykori „Willkommenskultur” politikája komoly társadalmi, gazdasági és biztonsági következményekkel járt, amelyeket most már nem lehet figyelmen kívül hagyni – és 

amikért Merkel komoly felelősséggel viseltetik, ahogy Európa gyarmatosításáért is. 

Nyitókép: a könyv borítója

auditorium
2025. augusztus 10. 15:20
Osztrák szerző, Grazban született 1977-ben. az FPÖ majd a BZÖ párt tagja, vállalkozó és politikus is egyben. Az ol. balos média "szélsőjobbosnak" állitja be. Az Amazonon megvehető ez a könyv is, ahogy a másik "Der perfekte Untertan" és a "Freiheit ohne Wenn und Aber". (Csak nem a néhai Grosz Károly rokona ? )
polárüveg
2025. augusztus 10. 15:19
Ez a könyv még csak a kezdet. Ahogy egy ilyen könyv megjelenését korábban lehetetlennek tartották, ugyanilyen lehetetlennek lehet tartani a felelősségre vonás felmerülését. Most még. Ez a könyv vádol, de még nem a vádirat. Annak is eljön az ideje. Az ENSZ alapokmányban leírt népirtás megvalósítása Merkel asszony részéről még nála sem évül el. A többi, az illegális migrációt megengedő, támogató - az európai őslakosság véleményét semmibe vevő, az európai őslakosság számarányát erővel csökkentő - bűnös politikusnál sem.
luisbathhelena
2025. augusztus 10. 14:59
Azt kell mondjam, ha anno a KGB projektje ez volt, fényesen sikerült (csak megjegyezném, évekig Putyin az NDK-volt volt KGB ügynök, ahol ugyanakkor Merkel fizikus. Ha hinnék az összeesküvésekben..)
Dixtroy
2025. augusztus 10. 14:40
Remek. És mit csinálnak a jó édes németek? Megválasztják a következő faszkalapot, aki majd kibasz velük. Mertz majd szépen úgy beviszi őket a háborúba, hogy csak dörren. A német fiatalok meghalhatnak az ukránokért, a bevándorlók meg ezalatt majd gondozzák a nőik erényeit. Jó mulatást!
