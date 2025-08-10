Merkel kemény kritikát kapott: egész Európa pusztulása szárad a lelkén

Gerald Grosz „Merkels Werk – Unser Untergang” („Merkel műve – a mi bukásunk”) című könyvében a német politika történetének egyik legkritikusabb döntését elemzi: Angela Merkel 2015-ös lépését, amely lehetővé tette, hogy Németország határt nyisson több százezer migráns előtt.

Grosz határozottan állítja, hogy ez a döntés kulcsfontosságú fordulópontot jelentett, amely aláásta a jogállamiságot, belső biztonságot és a társadalmi stabilitást.

A könyv részletesen foglalkozik a migrációs válsággal, és azzal, hogy a döntés milyen súlyos hatásokat gyakorolt Európára, különösen Németországra és Ausztriára – számolt be a eXXpres.

Grosz politikai elemzése nemcsak a migráció kezelését bírálja, hanem rávilágít arra is, hogyan működött egy politikai és médiakartell, amely minden olyan véleményt elnyomott, ami eltért a hivatalos narratívától.

A könyv különösen hangsúlyozza az autoriter diskurzust, amely a nyilvános vitát egyre inkább eluralta. A szerző azokat a párhuzamos társadalmakat is kritizálja, amelyek növekvő hatást gyakoroltak a társadalomra, különösen az iszlám vallású közösségek révén.

A könyv nem csupán egy száraz politikai elemzés, hanem egy éles politikai figyelmeztetés is. Grosz kifejezi azon állampolgárok aggodalmát, akik úgy érzik, hogy a politikai mainstream már nem képviseli őket, és akiknek a könyv egy szakszerű, de szikrázó stílusban íródott válasz.

A szerző szerint az egykori „Willkommenskultur” politikája komoly társadalmi, gazdasági és biztonsági következményekkel járt, amelyeket most már nem lehet figyelmen kívül hagyni – és