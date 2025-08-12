„Itt vagyok, egy magyar parasztgyerek, nem hagyhatom magam” – fantasztikus sikere után így értékelt a magyar klasszis

„Az ötödik sorozatban előzött meg Ethan három centivel, és akkor az volt bennem, hogy

itt vagyok, egy magyar parasztgyerek, nem hagyhatom magam. A dobást aztán nagyon jól indítottam el és így sikerült. Nagyon örülök”

– nyilatkozta Halász.

„Ekkorát nyilván nem lehet dobni rosszul. Jó volt, nagyon jó, persze, nem tökéletes, talán a végén kicsit magasabbra dobhattam volna ki” – fogalmazott a 28 éves klasszisunk, aki az M4 Sportnak elárulta, hogy a verseny elején még annyira izgult, hogy remegett a lába.

„Aztán megnyugodtam, összeszedtem magam.

Nagyon boldog vagyok, ez volt életem legjobb versenye. Ennél szebbet nem is kívánhattam volna.”

Hozzátette: nem bízza el magát ettől az eredménytől, mert a világbajnokság egy teljesen más verseny lesz.

„Helyén kell kezelni ezt a teljesítményt – mondta és hozzáfűzte, hogy a mai nap azt bizonyítja, hogy képes ilyen dobásokra. – Remélem, hogy a világbajnokságon is kijön a formám, úgy, mint a mai napon.”

A 15. GYULAI ISTVÁN MEMORIAL ATLÉTIKAI MAGYAR NAGYDÍJ EREDMÉNYEI

férfi kalapácsvetés

1. HALÁSZ BENCE 83,18 m

2. Ethan Katzberg (kanadai) 81,88

3. Mihajlo Kohan (ukrán) 80,84