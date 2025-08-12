„Itt vagyok, egy magyar parasztgyerek, nem hagyhatom magam” – fantasztikus sikere után így értékelt a magyar klasszis

„Atyaúristen!” – még most is dörzsöljük a szemünket, elképesztő, amit a magyarok klasszisa művelt (VIDEÓ)
Szenzációs teljesítmény!
„Nagyon boldog vagyok, ez volt életem legjobb versenye.”
Ahogyan arról beszámoltunk, Halász Bence fantasztikus, 83 méter feletti dobással megnyerte a férfi kalapácsvetést kedden, a Gyulai István Memorial Atlétikai Magyar Nagydíjon, amelyen mások mellett az olimpiai és világbajnok Ethan Katzberget is maga mögé utasította. A magyar klasszis így értékelt:
„Az ötödik sorozatban előzött meg Ethan három centivel, és akkor az volt bennem, hogy
itt vagyok, egy magyar parasztgyerek, nem hagyhatom magam. A dobást aztán nagyon jól indítottam el és így sikerült. Nagyon örülök”
– nyilatkozta Halász.
„Ekkorát nyilván nem lehet dobni rosszul. Jó volt, nagyon jó, persze, nem tökéletes, talán a végén kicsit magasabbra dobhattam volna ki” – fogalmazott a 28 éves klasszisunk, aki az M4 Sportnak elárulta, hogy a verseny elején még annyira izgult, hogy remegett a lába.
„Aztán megnyugodtam, összeszedtem magam.
Nagyon boldog vagyok, ez volt életem legjobb versenye. Ennél szebbet nem is kívánhattam volna.”
Hozzátette: nem bízza el magát ettől az eredménytől, mert a világbajnokság egy teljesen más verseny lesz.
„Helyén kell kezelni ezt a teljesítményt – mondta és hozzáfűzte, hogy a mai nap azt bizonyítja, hogy képes ilyen dobásokra. – Remélem, hogy a világbajnokságon is kijön a formám, úgy, mint a mai napon.”
A 15. GYULAI ISTVÁN MEMORIAL ATLÉTIKAI MAGYAR NAGYDÍJ EREDMÉNYEI
férfi kalapácsvetés
1. HALÁSZ BENCE 83,18 m
2. Ethan Katzberg (kanadai) 81,88
3. Mihajlo Kohan (ukrán) 80,84
Ismét történelmet írt.
Fotó: Vasvári Tamás/MTI/MTVA