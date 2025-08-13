„Azt mondja Magyar Péter, hogy ha hatalomra kerülnek, kikérdezik a hatvanpusztai munkásokat, meg majd utánajárnak ki, hogy gazdagodott meg.

Ezek nagyon rossz emlékű gondolatok.

Egy jogállamban a bűnüldöző szolgálatok feladata kideríteni, ha valaki lopott vagy csalt.

