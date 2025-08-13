Ft
Ft
34°C
15°C
Ft
Ft
34°C
15°C
08. 13.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
Orbán Viktor
migráció
migráció
energiaválság
energiaválság
orosz-ukrán háború
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 13.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
munkást ítélet kommunizmus önbíráskodás Magyar Péter Skrabski Fruzsina hatalom

Azt mondja Magyar Péter, hogy ha hatalomra kerülnek, kikérdezik a hatvanpusztai munkásokat

2025. augusztus 13. 13:56

Eljárást kezdeni, amikor te faggatod a munkást és hozol ítéletet, az borzalmas időket idéz.

2025. augusztus 13. 13:56
null
Skrabski Fruzsina
Skrabski Fruzsina
Facebook

„Azt mondja Magyar Péter, hogy ha hatalomra kerülnek, kikérdezik a hatvanpusztai munkásokat, meg majd utánajárnak ki, hogy gazdagodott meg.

Ezek nagyon rossz emlékű gondolatok.

 Egy jogállamban a bűnüldöző szolgálatok feladata kideríteni, ha valaki lopott vagy csalt.
 

Ezt is ajánljuk a témában

Ha valakire gyanú vetül, akkor egyrészt írhatsz róla, másrészt feljelentést tehetsz, aztán a rendőrség, ügyészség, bíróság eldönti, hogy történt-e bűncselekmény.Ezen nem lehet túllépni, akkor se, ha nem hiszel az igazságszolgáltatásban, mert akkor megszűnik a jogállam és kezdődik a kommunizmus, pogrom, önbíráskodás.

Amikor átvették a kommunisták a hatalmat, azt mondták minden vagyonosabb emberre, hogy bűnöző. Elvették a házaikat, a boltjukat, kitelepítették, börtönbe zárták, megölték őket.
Minden politikában lehet a gazdagok ellen hangolni az embereket, ez még önmagában belefér, de eljárást kezdeni, amikor te faggatod a munkást és hozol ítéletet, az borzalmas időket idéz…”

Nyitókép: Mandiner / Földházi Árpád

***

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 95 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
nemhiszemel-2
2025. augusztus 13. 16:03
Úgy látom, turulmadarunk elrepült.
Válasz erre
1
0
Bendzsó Boy
2025. augusztus 13. 16:02
Brüsszel Péterből kibujt az igazi lénye, a büdös kommunista! Remélem 2026-ban eltakarodsz teleszart gatyával a közéletből te "képződmény"!
Válasz erre
1
0
templar62
2025. augusztus 13. 15:57
Máshol is van pincerendszer . Rózsadomb , Szemlőhegy , Ferenchegy , Csatárka , Budafok , Kőbánya stb ., stb., .....
Válasz erre
0
0
lacika-985
•••
2025. augusztus 13. 15:51 Szerkesztve
Mi mást lehet elvárni egy belterjes belpesti pufajkás munksárőr fattyak génhibás fattyától ... Fenyegetőzik mert semmi másra nem képes - Nemhiába aranyaszabály hogy az ember hangjával ellenkező irányban arányos az ész jelenléte . SzarosPetinél még nyomokban sem fellelhetó a neuronok jelenléte .. Ő egy retkes felolvasó aki parancsot teljesit ..
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!