Eljött az idő, hogy cáfoljam Magyar Péter aljas és hazug rágalmait!
Működik a hatvanpusztai épített örökség renoválása kapcsán is a hazug rágalom – személyesen ismerem az építészt, pontosan tudom. Petri Lukács Ádám írása.
Eljárást kezdeni, amikor te faggatod a munkást és hozol ítéletet, az borzalmas időket idéz.
„Azt mondja Magyar Péter, hogy ha hatalomra kerülnek, kikérdezik a hatvanpusztai munkásokat, meg majd utánajárnak ki, hogy gazdagodott meg.
Ezek nagyon rossz emlékű gondolatok.
Egy jogállamban a bűnüldöző szolgálatok feladata kideríteni, ha valaki lopott vagy csalt.
Ha valakire gyanú vetül, akkor egyrészt írhatsz róla, másrészt feljelentést tehetsz, aztán a rendőrség, ügyészség, bíróság eldönti, hogy történt-e bűncselekmény.Ezen nem lehet túllépni, akkor se, ha nem hiszel az igazságszolgáltatásban, mert akkor megszűnik a jogállam és kezdődik a kommunizmus, pogrom, önbíráskodás.
Amikor átvették a kommunisták a hatalmat, azt mondták minden vagyonosabb emberre, hogy bűnöző. Elvették a házaikat, a boltjukat, kitelepítették, börtönbe zárták, megölték őket.
Minden politikában lehet a gazdagok ellen hangolni az embereket, ez még önmagában belefér, de eljárást kezdeni, amikor te faggatod a munkást és hozol ítéletet, az borzalmas időket idéz…”
