Eljött az idő, hogy cáfoljam Magyar Péter aljas és hazug rágalmait!

Hiába súlyos pszichopatológiai eset Magyar Péter, ha valaki nem csak ön- hanem közveszélyes is, kénytelen az ember érdemben foglalkozni vele.

A megtorpant hype-tól és az uborkaszezontól szenvedő hipomán politikus egyre nagyobb blöffökkel igyekszik figyelmet kicsiholni.

A lengyel rendszerváltásban kulcsszerepet játszó, legendás ellenzéki Adam Michniknek adott hosszú interjút a Gazeta Wyborczában, amelyben sikerült azt állítania, hogy a szárnyalásához startot adó kegyelmi ügyben az Orbán családnak kulcsszerepe volt.

Mivel történetesen azokban a napokban magam is beszéltem a család meghatározó tagjaival, pontosan tudom, hogy ugyanúgy az események megtörténte után értesültek róla, mint mindenki más.

Természetesen ettől még az efféle hamis vád megcáfolhatatlan, hiába, hogy épeszű ember tudja, hogy túl az etikán márcsak évtizedes politikai rutinja miatt sem engedett volna soha át efféle ügyet Orbán, a családja pedig nem foglalkozik államügyekkel. Hiába, hogy számosan első kézből tudjuk, hogy amit Magyar állít, nem igaz.

Annyi igaz, hogy Orbán lépett: pártja nevében mindenkitől elhatárolódott, akinek ehhez valóban köze volt, s menesztette – legnagyobb fájdalmára – az akkori igazságügyi minisztert, aki a szokásjog alapján jóhiszeműen aláírta a dokumentumot.

A Tisza-vezér működése alkalmas lenne az aljasság tankönyvének alapanyagául, hiszen olyan állításokkal rágalmaz folytatólagosan embereket, amelyek természetüknél fogva alkalmatlanok a ténybeli cáfolatra, tehát mindenki érzése és ép esze szerint vélekedhet róla.

Ugyanígy működik a hatvanpusztai épített örökség renoválása kapcsán is a hazug rágalom:

magam történetesen együtt dolgoztam a renovált majorságot tervező építésszel más munkákban, és pontosan tudom, hogy Orbán édesapja a megrendelő és finanszírozó, ő adja az utasításokat, az ő elképzelése szerint épül a gazdaság és abban a tempóban, ahogy a nyeresége megengedi (ezért tart több mint tíz éve az építkezés).

Ettől még, ha Magyar Péter arról delirál, hogy együtt borozgatott Lévai Anikóval (sosem volt ilyen, a miniszterelnök felesége nem iszik bort), és oda csilliárdokért vettek előnevelt fákat, akkor az erre fogékony közösség elhiszi, a többiek tudják, hogy badarság.

Már csak az a kérdés, hogy lehet-e bármilyen közfelelőssége annak, aki hol instaposztereket gyártat magáról, amint napozik a fűben vagy oldtimerrel furikázik, hol kapitális dolgokat hazudik, vagy épp telefont lop, egyebekben pedig a „minden jó lesz” színvonalán érvel politikai víziójáról.

Érdemes megnézni, miként működik a napi gyakorlatban a cáfolhatatlan rágalmak magyarpéteri tana. Ezt írta egy napja:

„egy zalai gazdának a látogatásunk után megmérgezték az állatait; egy tejtermelő gazdától a látogatásunk után nem veszik át a tejet; egy gazdának »véletlenül« a látogatásunk után leégett 15 hektárja; egy óvodai vezetőt eltávolítottak a pozíciójából; (...) és szinte minden honfitársunk verbális és írott fenyegetést kap a távozásunk után.”

Eszerint van egy titkos Magyarország, ahol mérgezők, talajégetők, egyéb gazemberek járnak. Ezekről Magyar Péteren kívül senki sem tud, de ő egész biztosan. Fantáziája, mint a rákosista koncepciós perek íróinak:

kulákot ítéltek el anno, állami föld tudatos felgyújtásának vádjával, ahogy azért is számosan kerültek az ÁVH markaiba, mert valamelyik elvtárs elképzelte, hogy megmérgeztek egy jószágot.

Minthogy Magyar random szokott embereket börtönnel is fenyegetni, jól kirajzolódik a kép, ahol vágyfantáziában vérbírói osztják a statáriális ítéleteket bárkire és bármiért, amit ő kifundál. Ennyire összemocskolt, a valóságtól végképp elszakadt politikai kufár még nem házalt voksokért a rendszerváltás után. Nem csupán az ellenzéki szavazók tragédiája, hanem az egész magyar politikáé, hogy közügyekről immár értelemmel nem lehet vitatkozni, az ellenzéket leghangosabban egy értékek nélküli gátlástalan rágalmazó vezeti és bárki, aki ott teljesítménye miatt figyelemreméltó lenne, aki saját értékrenddel bír – mint például a Kutyapárt –, azt a sajtó útján vagy egyéb módon igyekszik ellehetetleníteni.

Régi parancs: „Ne járj rágalmazóként a te néped között”. Régi tapasztalat: végül a józan ész győz. Addig sem árt szóvá tenni a gyalázatot.

Nyitókép: Magyar Nemzet/Markovics Gábor