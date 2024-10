LEGO helyett kockákból épül a magyar retró – itt a Polski és az Ikarus

Nosztalgia a családnak, élmény a gyereknek

A terv szerint további készletek is érkeznek a sorozatba, az első kettő csomag pedig minden téren nagyon kellemes meglepetés, amikre még én is felfigyeltem úgy, hogy nem vagyok a téma rajongója. Azt gondolom, hogy ez az irány kifejezetten jó, ráadásul egyedi arculatot biztosíthat a boltnak, miközben a szettek ára a limitált megjelenés ellenére sem olyan hátborzongató.

Hivatalos elemekről van szó, így egy csomag a limitált mezőnyben a 17 990 forintos árával nagyjából átlagosnak mondható.

Abban pedig biztos vagyok, hogy a nosztalgiára vágyóknak és a járművek rajongóinak ez nem összeg, ráadásul a gyerek is jól szórakozhat az összeszerelés alatt. Ahogy már említettem, akadnak exkluzív figurák is, így a Budapest- és Balaton-kedvelők is megtalálhatják számításaikat, én pedig csak reménykedni merek abban, hogy idővel komolyabb témák, történelmi események, közismert épületek is felbukkannak a Kocka Store MOC-szerzeményei között.