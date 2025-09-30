Ft
Ft
17°C
8°C
Ft
Ft
17°C
8°C
09. 30.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 30.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
nyíregyházi LEGO® Európában Szijjártó Péter üzem

Újabb építőkockával bővült a magyar gazdaság: a világ második legnagyobb LEGO gyára nyílt meg Nyíregyházán

2025. szeptember 30. 13:27

Szijjártó Péter szerint ez nagyban hozzájárult Nyíregyháza és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye ipari termelésének fejlődéséhez.

2025. szeptember 30. 13:27
null

54 milliárd forintos beruházással a világ második legnagyobb LEGO-gyára jött létre mostanra Nyíregyházán, s ez a vállalat egyetlen olyan üzeme Európában, amelyben a termelés minden folyamata jelen van – jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden a helyszínen.

Ezt is ajánljuk a témában

A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető a LEGO üzemének megnyitóján közölte, hogy a dán játékgyártó vállalat 54 milliárd forint értékben bővítette csomagoló- és raktárkapacitásait, így 

a nyíregyházi lett a második legnagyobb gyára a világon. 

A fejlesztést a kormány 4,3 milliárd forinttal támogatta, ezzel hozzájárulva 300 új munkahely létrehozásához.

Beszédében kiemelte, hogy a cég, amely 4300 fővel a régió legnagyobb munkáltatója, a fejlesztéseknek köszönhetően ezentúl 30 százalékkal több terméket tud előállítani Magyarországon.

Aláhúzta, hogy a vállalat nyíregyházi árbevétele tavaly 100 milliárd forint felett volt, és ezzel új rekordot döntött, a jövő évben pedig eléri a munkavállalók száma az ötezret, ami szintén csúcsot jelent.

Arra is kitért, hogy a LEGO évek óta folyamatosan bővíti a megújuló energiaforrásait, így jelenleg is 24 ezer napelem segíti a gyár működését, és ezek száma hamarosan 35 ezerre fog nőni.

Szijjártó Péter arról számolt be, hogy 2025-ben megdőlt a magyar-dán kereskedelmi forgalom rekordja is, és a skandináv országba irányuló export már idén is több mint 15 százalékkal bővült.

Rámutatott, hogy a kormány az elmúlt tíz évben tizenhét dán vállalat beruházását támogatta, amelyek nyomán 230 milliárd forint értékben jöttek létre beruházások, nagyjából 4500 munkahelyet teremtve.

Hangsúlyozta, hogy 

a LEGO nagyban hozzájárult nemcsak Nyíregyháza, hanem egész Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye ipari termelésének robbanásszerű fejlődéséhez, 

mert tíz évvel ezelőtt a helyi ipari termelés értéke mindössze 710 milliárd forint volt, míg most 1710 milliárd forint.

„Ezer milliárd forinttal nőtt itt az ipari termelés tíz év alatt, ez valószínűleg nem teljesen független attól a ténytől, hogy ezalatt a kormány támogatásával 114 nagy beruházás jött ide a megyébe, amelyek 930 milliárd forintos értéket képviseltek” – jegyezte meg.

A miniszter végül érintette a jelenlegi kor legfőbb kihívásait, és arra figyelmeztetett, hogy az emberiség rendkívüli bizonytalanságban él, amelynek Európa az egyik fő vesztese.

Úgy vélekedett, hogy a kontinens versenyképessége drámaian bezuhant az utóbbi időszakban, aminek oka az elhibázott brüsszeli döntésekben keresendő. Erre jó példaként említette, hogy az energiaárszint jóval meghaladja az amerikait vagy a kínait, ami szavai szerint ugyanakkor Magyarország számára némi versenyelőny megszerzésére biztosít lehetőséget.

„Ha máshol magasak az árak, akkor alacsonyabb árakat kell csinálni, és akkor máris versenyképesebbek vagyunk. 

És ehhez három dolog kell. Nem szabad engedni semmilyen nyomásnak, amely arra irányulna, hogy adjunk fel olcsó és megbízható energiaforrásokat. Fel kell gyorsítani az atomerőmű építését, hogy magunk elő tudjuk állítani a szükséges villamos energiát. Valamint megújuló energiakapacitásokat kell létrehozni, és mindebben támogatni kell a vállalatokat is” – sorolta.

(MTI)

Nyitókép: Czeglédi Zsolt / MTI

***

Összesen 11 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
csulak
2025. szeptember 30. 15:16
csak ne idegenek dolgozzanak benne is !
Válasz erre
0
0
nemturista
2025. szeptember 30. 14:58
A lego a világ legjobb játéka:-)
Válasz erre
0
0
akitiosz
2025. szeptember 30. 14:39
"Ha máshol magasak az árak, akkor alacsonyabb árakat kell csinálni, és akkor máris versenyképesebbek vagyunk." Az alacsony bérköltségből sohasem lesz a magyaroknak jólét. Csak a külföldön élő külföldi cégtulajdonosnak. Nevetséges a bangladesi bérekkel versenyezni akarni. És egyben esélytelen is. Ez rossz gazdaságpolitika.
Válasz erre
1
4
akitiosz
2025. szeptember 30. 14:36
Ez nem magyar gazdaság. 0% magyar tulajdon van ebben a gyárban.
Válasz erre
0
6
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!