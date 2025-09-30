Ft
09. 30.
kedd
Orbán Viktornak külügyminiszter Kijev Budapest Andrij Szibiha Szijjártó Péter szuverenitás

Nem csillapodnak a kedélyek: Szijjártó határozottan odalépett az ukrán külügyminiszternek

2025. szeptember 30. 06:15

„Volt már valaha is véleményünk az Ukrajna energiaellátásával kapcsolatos döntéseidről? Neked sem szabad beavatkoznod a mi szuverén ügyeinkbe!” – fogalmazott Szijjártó.

2025. szeptember 30. 06:15
null

Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter ismét Magyarországot támadta közösségi oldalán. Orbán Viktor szavaira reagálva azt írta: „Izgatottan várjuk majd a gondolatait az állami szuverenitásról és függetlenségről, miután megszabadult az orosz energiafüggőségtől”. A Magyar Nemzet szerint a lépés nem előzmény nélküli, hiszen az ukrán diplomácia vezetője már korábban is élt hasonló kijelentésekkel. 

Szijjártó Péter azonban most sem hagyta szó nélkül a támadást, és határozott hangnemben válaszolt kollégájának.

A mi szuverén döntésünk, hogy kitől és honnan vásároljuk az energiaforrásainkat. Volt már valaha is véleményünk az  Ukrajna energiaellátásával kapcsolatos döntéseidről? Neked sem szabad beavatkoznod a mi szuverén ügyeinkbe!

– reagált a külgazdasági és külügyminiszter, majd hozzátette: „mindenki tudja, hogy az ábra, amit Szibiha a hétvégén közzétett, »egyszerűen nem komoly«”

 

Az újabb diplomáciai összetűzés ismét rámutat a két ország közötti feszült viszonyra. A magyar és az ukrán külügyminiszter közötti nyilvános üzengetés tovább élezi a politikai helyzetet, amelyben mindkét fél saját álláspontját igyekszik hangsúlyosan képviselni.

Nyitókép: MT/KKM

***

