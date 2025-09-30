Nem csillapodnak a kedélyek: Szijjártó határozottan odalépett az ukrán külügyminiszternek

Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter ismét Magyarországot támadta közösségi oldalán. Orbán Viktor szavaira reagálva azt írta: „Izgatottan várjuk majd a gondolatait az állami szuverenitásról és függetlenségről, miután megszabadult az orosz energiafüggőségtől”. A Magyar Nemzet szerint a lépés nem előzmény nélküli, hiszen az ukrán diplomácia vezetője már korábban is élt hasonló kijelentésekkel.

Szijjártó Péter azonban most sem hagyta szó nélkül a támadást, és határozott hangnemben válaszolt kollégájának.

A mi szuverén döntésünk, hogy kitől és honnan vásároljuk az energiaforrásainkat. Volt már valaha is véleményünk az Ukrajna energiaellátásával kapcsolatos döntéseidről? Neked sem szabad beavatkoznod a mi szuverén ügyeinkbe!

– reagált a külgazdasági és külügyminiszter, majd hozzátette: „mindenki tudja, hogy az ábra, amit Szibiha a hétvégén közzétett, »egyszerűen nem komoly«”.