Nem csillapodnak a kedélyek: Szijjártó határozottan odalépett az ukrán külügyminiszternek

Nagyobb ellenség, mint Putyin: belülről pusztítja Ukrajnát, Zelenszkij tehetetlen vele szemben
A háború sújtotta ország gazdasági mutatói elég lehangoló képet festenek.
„Volt már valaha is véleményünk az Ukrajna energiaellátásával kapcsolatos döntéseidről? Neked sem szabad beavatkoznod a mi szuverén ügyeinkbe!” – fogalmazott Szijjártó.
Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter ismét Magyarországot támadta közösségi oldalán. Orbán Viktor szavaira reagálva azt írta: „Izgatottan várjuk majd a gondolatait az állami szuverenitásról és függetlenségről, miután megszabadult az orosz energiafüggőségtől”. A Magyar Nemzet szerint a lépés nem előzmény nélküli, hiszen az ukrán diplomácia vezetője már korábban is élt hasonló kijelentésekkel.
Szijjártó Péter azonban most sem hagyta szó nélkül a támadást, és határozott hangnemben válaszolt kollégájának.
A mi szuverén döntésünk, hogy kitől és honnan vásároljuk az energiaforrásainkat. Volt már valaha is véleményünk az Ukrajna energiaellátásával kapcsolatos döntéseidről? Neked sem szabad beavatkoznod a mi szuverén ügyeinkbe!
– reagált a külgazdasági és külügyminiszter, majd hozzátette: „mindenki tudja, hogy az ábra, amit Szibiha a hétvégén közzétett, »egyszerűen nem komoly«”.
Az újabb diplomáciai összetűzés ismét rámutat a két ország közötti feszült viszonyra. A magyar és az ukrán külügyminiszter közötti nyilvános üzengetés tovább élezi a politikai helyzetet, amelyben mindkét fél saját álláspontját igyekszik hangsúlyosan képviselni.
Nyitókép: MT/KKM
