kormány háború dollár Ukrajna Pénzügyminisztérium nyugdíj tartozás lakosság államadósság újraépítés

Nagyobb ellenség, mint Putyin: belülről pusztítja Ukrajnát, Zelenszkij tehetetlen vele szemben

2025. szeptember 29. 20:59

A háború sújtotta ország gazdasági mutatói elég lehangoló képet festenek.

2025. szeptember 29. 20:59
null

Az évek óta háború sújtotta Ukrajna teljes adóssága augusztus végén elérte a 192,71 milliárd dollárt, ez 6,58 milliárd dolláros növekedést jelent egyetlen hónap alatt.

Ez forintra átszámítva mintegy 64 ezer milliárd forint

– jelentette az ukrán Pénzügyminisztérium adatai alapján az Ekonomicsna Pravda, amit a VG szúrt ki.

Mint írták, a külső adósság az, ami igazán tetemes. ez 5,99 billió hrivnyát (a teljes összeg 75,34 százalékát), azaz 145,17 milliárd amerikai dollár tett ki, miközben a belső adósság csak 1,96 billió hrivnya (a teljes összeg 24,66 százaléka), azaz 47,54 milliárd dollár volt.

Többet költenek az államadósságra, mint nyugdíjakra

Az ukrán államadósság kapcsán a lakosság számára fontos kérdés is előkerült: idén ugyanis a kormány több mint egymilliárd hrivnyát költ az államadósság törlesztésére.  

Az ukrán gazdasági lap hozzátette, Ukrajna államadóssága gyorsan megközelíti a bruttó hazai termék (GDP) 100 százalékát, és 2025 végére átlépheti azt. 

A háború alatt az államadósság csaknem megduplázódott, és már most is többe kerül a költségvetésnek, mint a nyugdíjak és más szociális kiadások.

Az Ekonomicsna Pravda rámutatott, hogy amíg a háború folytatódik, Ukrajna továbbra is kritikusan függ a hitelfelvételtől, különösen a külső finanszírozástól, amelynek túlnyomó többsége kölcsönök formájában érkezik. Ez a függőség akkor sem fog eltűnni, ha a harcok aktív szakasza véget ér, mert az államnak még sokáig rengeteg pénzt kell költenie védelemre és újjáépítésre. Utóbbira talán nem is lesz elegendő forrásuk.

Mekkora Ukrajna tartozása?

A portál azt is ismertette, hogy az ukrán Pénzügyminisztérium statisztikái szerint az állam és az állam által garantált adósság nagysága 2025 júliusának elején még 184,8 milliárd dollár értékű volt.

A szám nagysága miatt az átlagos állampolgár számára szinte semmit sem jelent, ezért célszerűbb az ukrán gazdaság méretével összehasonlítani: 2024-ben Ukrajna GDP-je 190,7 milliárd dollár volt, ami az országban egy év alatt előállított összes áru és szolgáltatás értéke.

Jelenleg az államadósság ennek az összegnek a 97 százalékát teszi ki

– húzták alá.

A háború 3,5 éve alatt Ukrajna államadóssága csaknem megduplázódott: 2022. február elején még 95,4 milliárd dolláron állt, majd folyamatosan nőni kezdett – derült ki az Ekonomicsna Pravda összeállításából.

Fotó: Mandel NGAN / AFP

Dermedve
2025. szeptember 29. 22:00
A GDP-arányos államadósság tekintetében jobban állnak mint a görögök 159,8%, olaszok 137,7%, franciák110,8%.
Dermedve
2025. szeptember 29. 21:48 Szerkesztve
A büszke Uniós polgárok örömmel fogják kifizetni. Mint tudjuk ők nem verik a fogukhoz a garast ha az ukikról van szó. (Csak meg ne tudják.)
Burg_kastL71-C
Az adósságállományuk elérte a 192, 71 milliárd dollárt. Az országuk természeti kincsekben felbecsült vagyona pedig 122-125 EZER milliárd dollár. Ezért nem áll le a háború egy percre sem, mert abból koncként nagyon sokan akarnak részesedni. A színfalak mögött a támogatóik is tépik egymást. Ugyanezt tették a Történelmi Magyarországgal, úgyhogy részünkről ebben az országrablásban már csak EZÉRT SEM szabad részt venni.
neszteklipschik
2025. szeptember 29. 21:34
Adós! Fizess!
