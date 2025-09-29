Nagyobb ellenség, mint Putyin: belülről pusztítja Ukrajnát, Zelenszkij tehetetlen vele szemben

Az évek óta háború sújtotta Ukrajna teljes adóssága augusztus végén elérte a 192,71 milliárd dollárt, ez 6,58 milliárd dolláros növekedést jelent egyetlen hónap alatt.

Ez forintra átszámítva mintegy 64 ezer milliárd forint

– jelentette az ukrán Pénzügyminisztérium adatai alapján az Ekonomicsna Pravda, amit a VG szúrt ki.

Mint írták, a külső adósság az, ami igazán tetemes. ez 5,99 billió hrivnyát (a teljes összeg 75,34 százalékát), azaz 145,17 milliárd amerikai dollár tett ki, miközben a belső adósság csak 1,96 billió hrivnya (a teljes összeg 24,66 százaléka), azaz 47,54 milliárd dollár volt.

Többet költenek az államadósságra, mint nyugdíjakra