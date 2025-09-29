Nagyobb ellenség, mint Putyin: belülről pusztítja Ukrajnát, Zelenszkij tehetetlen vele szemben

Az ukránok benyújtották a számlát: ha véget is ér a háború, a világ összes pénzét kérnék, hogy elköltsék a hadseregükre
Legalább 120 milliárd dollárra van szüksége Ukrajnának jövőre, hogy „Oroszország ne tudjon elfoglalni további területeket”.
A háború sújtotta ország gazdasági mutatói elég lehangoló képet festenek.
Az évek óta háború sújtotta Ukrajna teljes adóssága augusztus végén elérte a 192,71 milliárd dollárt, ez 6,58 milliárd dolláros növekedést jelent egyetlen hónap alatt.
Ez forintra átszámítva mintegy 64 ezer milliárd forint
– jelentette az ukrán Pénzügyminisztérium adatai alapján az Ekonomicsna Pravda, amit a VG szúrt ki.
Mint írták, a külső adósság az, ami igazán tetemes. ez 5,99 billió hrivnyát (a teljes összeg 75,34 százalékát), azaz 145,17 milliárd amerikai dollár tett ki, miközben a belső adósság csak 1,96 billió hrivnya (a teljes összeg 24,66 százaléka), azaz 47,54 milliárd dollár volt.
Az ukrán államadósság kapcsán a lakosság számára fontos kérdés is előkerült: idén ugyanis a kormány több mint egymilliárd hrivnyát költ az államadósság törlesztésére.
Az ukrán gazdasági lap hozzátette, Ukrajna államadóssága gyorsan megközelíti a bruttó hazai termék (GDP) 100 százalékát, és 2025 végére átlépheti azt.
A háború alatt az államadósság csaknem megduplázódott, és már most is többe kerül a költségvetésnek, mint a nyugdíjak és más szociális kiadások.
Az Ekonomicsna Pravda rámutatott, hogy amíg a háború folytatódik, Ukrajna továbbra is kritikusan függ a hitelfelvételtől, különösen a külső finanszírozástól, amelynek túlnyomó többsége kölcsönök formájában érkezik. Ez a függőség akkor sem fog eltűnni, ha a harcok aktív szakasza véget ér, mert az államnak még sokáig rengeteg pénzt kell költenie védelemre és újjáépítésre. Utóbbira talán nem is lesz elegendő forrásuk.
A portál azt is ismertette, hogy az ukrán Pénzügyminisztérium statisztikái szerint az állam és az állam által garantált adósság nagysága 2025 júliusának elején még 184,8 milliárd dollár értékű volt.
A szám nagysága miatt az átlagos állampolgár számára szinte semmit sem jelent, ezért célszerűbb az ukrán gazdaság méretével összehasonlítani: 2024-ben Ukrajna GDP-je 190,7 milliárd dollár volt, ami az országban egy év alatt előállított összes áru és szolgáltatás értéke.
Jelenleg az államadósság ennek az összegnek a 97 százalékát teszi ki
– húzták alá.
A háború 3,5 éve alatt Ukrajna államadóssága csaknem megduplázódott: 2022. február elején még 95,4 milliárd dolláron állt, majd folyamatosan nőni kezdett – derült ki az Ekonomicsna Pravda összeállításából.
Fotó: Mandel NGAN / AFP