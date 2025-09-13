Az ukránok benyújtották a számlát: ha véget is ér a háború, a világ összes pénzét kérnék, hogy elköltsék a hadseregükre

Ukrajna szombaton jelentette, legalább 120 milliárd forintra van szüksége ahhoz, hogy jövőre is képes legyen ellenállni az orosz agressziónak – írja az Euractiv.

Kijev jelezte, erre az összegre – amely Magyarország éves gazdasági teljesítményének a fele, közel 40 ezer milliárd forint – akkor is szüksége van, ha véget érne a háború. Ez csak a hadsereg formában tartására és a „másodlagos orosz agresszió kivédésére” kellene.

Nélkülözhetetlen emellett az a további több tízmilliárd dollár is, amelyet szintén a nyugati országok finanszíroznak és az ország gazdaságát tartják belőle lélegeztetőgépen.

Denisz Smihal, Ukrajna védelmi minisztere egy kijevi konferencián ismét sürgette a lefoglalt orosz vagyon átadását, amelyből az ukrán védelmi kiadásokat lehetne fedezni. Moszkva álláspontja szerint ez lopás lenne.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke a napokban tartotta évértékelő beszédét, amelyben felvetette, hogy a zárolt orosz vagyonelemek fedezetet nyújthatnának jóvátételi kölcsön formájában Ukrajnának, ugyanakkor ismét leszögezte,