Az ukránok benyújtották a számlát: ha véget is ér a háború, a világ összes pénzét kérnék, hogy elköltsék a hadseregükre

Von der Leyen: Ukrajna jövője az EU-ban van
Az Európai Bizottság elnöke évértékelő beszédet tartott az EU helyzetéről. Az EB támogatja Ukrajna EU-csatlakozását, illetve Bulgária és Románia belépését a Schengeni övezetbe.
Legalább 120 milliárd dollárra van szüksége Ukrajnának jövőre, hogy „Oroszország ne tudjon elfoglalni további területeket”.
Ukrajna szombaton jelentette, legalább 120 milliárd forintra van szüksége ahhoz, hogy jövőre is képes legyen ellenállni az orosz agressziónak – írja az Euractiv.
Kijev jelezte, erre az összegre – amely Magyarország éves gazdasági teljesítményének a fele, közel 40 ezer milliárd forint – akkor is szüksége van, ha véget érne a háború. Ez csak a hadsereg formában tartására és a „másodlagos orosz agresszió kivédésére” kellene.
Nélkülözhetetlen emellett az a további több tízmilliárd dollár is, amelyet szintén a nyugati országok finanszíroznak és az ország gazdaságát tartják belőle lélegeztetőgépen.
Denisz Smihal, Ukrajna védelmi minisztere egy kijevi konferencián ismét sürgette a lefoglalt orosz vagyon átadását, amelyből az ukrán védelmi kiadásokat lehetne fedezni. Moszkva álláspontja szerint ez lopás lenne.
Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke a napokban tartotta évértékelő beszédét, amelyben felvetette, hogy a zárolt orosz vagyonelemek fedezetet nyújthatnának jóvátételi kölcsön formájában Ukrajnának, ugyanakkor ismét leszögezte,
az Európai Unió nem foglalja le az orosz vagyont.
Ukrajna és Oroszország között továbbra sem várható belátható időn belül tartós béke. Ukrajna nem szeretne lemondani az oroszok által elfoglalt területekről, Moszkvának pedig a terepen elért hadi sikerek miatt jelenleg nem érdeke a háború lezárása egy számára előnytelen békemegállapodás keretében. Donald Trump amerikai elnök már komoly nyomásgyakorlást sürget, míg az európai országok többsége továbbra is a háború elhúzódását és Ukrajna korlátlan támogatását tervezi, a tagállamok rovására.
Ezt is ajánljuk a témában
Az Európai Bizottság elnöke évértékelő beszédet tartott az EU helyzetéről. Az EB támogatja Ukrajna EU-csatlakozását, illetve Bulgária és Románia belépését a Schengeni övezetbe.
Ezt is ajánljuk a témában
Az amerikai elnök tesz még egy erőfeszítést az orosz-ukrán háború befejezésére, ám ezúttal már keményebb eszközökkel.
Ezt is ajánljuk a témában
2022 februárja óta Ukrajna fő támogatója az Egyesült Államok volt, de ez januárban megváltozott Donald Trump visszatérésével.
Ezt is ajánljuk a témában
Kaja Kallas szerint minden olyan béketárgyalás, amely ukrán területek átadásáról szól, csapda.
Nyitókép: Tetiana DZHAFAROVA / AFP
Kapcsolódó cikkek a Háború Ukrajnában aktában.
A történteket Volodimir Zelenszkij ukrán elnök sem hagyta szó nélkül, szerinte nem véletlen akció volt.
Oroszország és Fehéroroszország pénteken kezdte meg a közös hadgyakorlatokat.
A minisztérium szakértői a drón esetleges maradványainak felkutatására indulnak.