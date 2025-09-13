Ft
Ft
25°C
16°C
Ft
Ft
25°C
16°C
09. 13.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 13.
szombat
Hírek
Vélemények
Hetilap
háború szükség Ukrajna támogatás hadsereg

Az ukránok benyújtották a számlát: ha véget is ér a háború, a világ összes pénzét kérnék, hogy elköltsék a hadseregükre

2025. szeptember 13. 21:20

Legalább 120 milliárd dollárra van szüksége Ukrajnának jövőre, hogy „Oroszország ne tudjon elfoglalni további területeket”.

2025. szeptember 13. 21:20
null

Ukrajna szombaton jelentette, legalább 120 milliárd forintra van szüksége ahhoz, hogy jövőre is képes legyen ellenállni az orosz agressziónak – írja az Euractiv

Kijev jelezte, erre az összegre – amely Magyarország éves gazdasági teljesítményének a fele, közel 40 ezer milliárd forint – akkor is szüksége van, ha véget érne a háború. Ez csak a hadsereg formában tartására és a „másodlagos orosz agresszió kivédésére” kellene.

Nélkülözhetetlen emellett az a további több tízmilliárd dollár is, amelyet szintén a nyugati országok finanszíroznak és az ország gazdaságát tartják belőle lélegeztetőgépen.

Denisz Smihal, Ukrajna védelmi minisztere egy kijevi konferencián ismét sürgette a lefoglalt orosz vagyon átadását, amelyből az ukrán védelmi kiadásokat lehetne fedezni. Moszkva álláspontja szerint ez lopás lenne.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke a napokban tartotta évértékelő beszédét, amelyben felvetette, hogy a zárolt orosz vagyonelemek fedezetet nyújthatnának jóvátételi kölcsön formájában Ukrajnának, ugyanakkor ismét leszögezte,

az Európai Unió nem foglalja le az orosz vagyont.

Ukrajna és Oroszország között továbbra sem várható belátható időn belül tartós béke. Ukrajna nem szeretne lemondani az oroszok által elfoglalt területekről, Moszkvának pedig a terepen elért hadi sikerek miatt jelenleg nem érdeke a háború lezárása egy számára előnytelen békemegállapodás keretében. Donald Trump amerikai elnök már komoly nyomásgyakorlást sürget, míg az európai országok többsége továbbra is a háború elhúzódását és Ukrajna korlátlan támogatását tervezi, a tagállamok rovására.

Ezt is ajánljuk a témában

Von der Leyen: Ukrajna jövője az EU-ban van

Az Európai Bizottság elnöke évértékelő beszédet tartott az EU helyzetéről. Az EB támogatja Ukrajna EU-csatlakozását, illetve Bulgária és Románia belépését a Schengeni övezetbe.

Ezt is ajánljuk a témában

Ezt is ajánljuk a témában

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Tetiana DZHAFAROVA / AFP

Kapcsolódó cikkek a Háború Ukrajnában aktában.

Összesen 43 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
khomeini
2025. szeptember 13. 22:39
ez lett az új ukrán iparág a ruszkikra hivatkozva lehúzni az EU-t, majd az EU pénzen felhízlalt hadsereggel terrorizálni az EU-országokat
Válasz erre
0
0
NewWorldOrder
2025. szeptember 13. 22:37
Csipisz az ukránok orrára. Nem kapnak egy fityinget sem. A háború után már ukrajna sem lesz.
Válasz erre
1
0
pandalala
2025. szeptember 13. 22:35
( Az oroszok egyik fő szempontja az ukránok nácitlanítása / lefegyverzése volt .... Sz'al, akkor nem lesz vége egyhamar ha ... )
Válasz erre
3
0
canadian-deplorable
2025. szeptember 13. 22:34
A fogtöméseimet nem akarják véletlenül?
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!