Kaja Kallas szerint minden olyan béketárgyalás, amely ukrán területek átadásáról szól, csapda.
A második világháborút megelőző időszakhoz hasonlította az orosz-ukrán konfliktust és a nemzetközi helyzetet az Európai Unió külügyi főképviselője. Kaja Kallas egy német lapinterjúban elmondta, szerinte
a mai helyzet olyan, mint 1938-ban, amikor Csehszlovákia nem kapta meg a kért segítséget, ezért a náci Németország kezére került. Meg kell mutatnunk, hogy tanultunk a történelemből. Ha Ukrajna elesik, egész Európa biztonsága veszélybe kerül”
– nyomatékosította a háborúpárti észt politikus a Bild cikke szerint. Bírálta azokat, akik támogatják, hogy a béke érdekében Ukrajna területeket adjon át Oroszországnak.
Kifejtette, az ilyen béketárgyalás csapda, a klasszikus orosz tárgyalási taktika szerint, amely három lépésből áll:
Kaja Kallas ismét túlzónak nevezte Moszkva területi követeléseit, mivel olyan régiókat is el szeretne csatolni, amelyeket nem az orosz hadsereg ellenőriz. Bejelentette, már
készül a 19. szankciós csomag Oroszországgal szemben, sok kreatív megoldás van az asztalon, amivel tovább növelhető Moszkva vesztesége, amely már most is eléri a 450 milliárd dollárt
Az uniós diplomata aggodalmát fejezte ki a lengyelországi légtérbe repülő orosz drónok miatt, és azt is elmondta, nagyon meg van rémülve Kína, Oroszország, Belarusz, Észak-Korea és „más autoriter államok” egyre szorosabb együttműködése miatt.
