Ez valami elképesztő: második világháborús állapotokat delirál az uniós főképviselő

2025. szeptember 13. 18:14

Kaja Kallas szerint minden olyan béketárgyalás, amely ukrán területek átadásáról szól, csapda.

2025. szeptember 13. 18:14
null

A második világháborút megelőző időszakhoz hasonlította az orosz-ukrán konfliktust és a nemzetközi helyzetet az Európai Unió külügyi főképviselője. Kaja Kallas egy német lapinterjúban elmondta, szerinte

a mai helyzet olyan, mint 1938-ban, amikor Csehszlovákia nem kapta meg a kért segítséget, ezért a náci Németország kezére került. Meg kell mutatnunk, hogy tanultunk a történelemből. Ha Ukrajna elesik, egész Európa biztonsága veszélybe kerül”

– nyomatékosította a háborúpárti észt politikus a Bild cikke szerint. Bírálta azokat, akik támogatják, hogy a béke érdekében Ukrajna területeket adjon át Oroszországnak. 

Kifejtette, az ilyen béketárgyalás csapda, a klasszikus orosz tárgyalási taktika szerint, amely három lépésből áll: 

  • először Moszkva követel valamit, ami soha nem volt az övé,
  • ezután ultimátumok és fenyegetések következnek,
  • végül olyan nyugati hangok mozgósíthatók, amelyek hajlandóak pontosan azt felajánlani Oroszországnak, amivel korábban soha nem rendelkezett.

Kaja Kallas ismét túlzónak nevezte Moszkva területi követeléseit, mivel olyan régiókat is el szeretne csatolni, amelyeket nem az orosz hadsereg ellenőriz. Bejelentette, már 

készül a 19. szankciós csomag Oroszországgal szemben, sok kreatív megoldás van az asztalon, amivel tovább növelhető Moszkva vesztesége, amely már most is eléri a 450 milliárd dollárt

Az uniós diplomata aggodalmát fejezte ki a lengyelországi légtérbe repülő orosz drónok miatt, és azt is elmondta, nagyon meg van rémülve Kína, Oroszország, Belarusz, Észak-Korea és „más autoriter államok” egyre szorosabb együttműködése miatt. 

Nyitókép: Genya SAVILOV / AFP

