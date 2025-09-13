A második világháborút megelőző időszakhoz hasonlította az orosz-ukrán konfliktust és a nemzetközi helyzetet az Európai Unió külügyi főképviselője. Kaja Kallas egy német lapinterjúban elmondta, szerinte

a mai helyzet olyan, mint 1938-ban, amikor Csehszlovákia nem kapta meg a kért segítséget, ezért a náci Németország kezére került. Meg kell mutatnunk, hogy tanultunk a történelemből. Ha Ukrajna elesik, egész Európa biztonsága veszélybe kerül”

– nyomatékosította a háborúpárti észt politikus a Bild cikke szerint. Bírálta azokat, akik támogatják, hogy a béke érdekében Ukrajna területeket adjon át Oroszországnak.

Kifejtette, az ilyen béketárgyalás csapda, a klasszikus orosz tárgyalási taktika szerint, amely három lépésből áll: