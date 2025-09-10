Nem csak drónok csapódtak be: egy ismeretlen légi fegyver roncsait is megtalálták Lengyelországban

Karolina Galecka lengyel belügyminiszter szerda délelőtt jelentette be, a hét drón roncsain felül és egy ismeretlen eredetű rakéta maradványait is megtalálták.

Az az első alkalom, hogy vélhetően orosz eredetű rakéta hatolt be a NATO területére.

A roncsok felkutatásán 12 ezer lengyel rendőr dolgozik, akiknek lezuhant fegyver megtalálása esetén az elsődlege feladatok a helyszín biztosítása.