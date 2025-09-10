Nem csak drónok csapódtak be: egy ismeretlen légi fegyver roncsait is megtalálták Lengyelországban

„Lengyelország a második világháború óta nem állt ilyen közel egy fegyveres konfliktushoz” – kérvényezte a NATO 4. cikkelyének aktiválását Tusk
A miniszterelnök szerint Lengyelországnak többre van szüksége a puszta szolidaritásnál.
A lengyel belügyminiszter szerint nem csak orosz drónok csapódtak be az ország területére.
Karolina Galecka lengyel belügyminiszter szerda délelőtt jelentette be, a hét drón roncsain felül és egy ismeretlen eredetű rakéta maradványait is megtalálták.
Az az első alkalom, hogy vélhetően orosz eredetű rakéta hatolt be a NATO területére.
A roncsok felkutatásán 12 ezer lengyel rendőr dolgozik, akiknek lezuhant fegyver megtalálása esetén az elsődlege feladatok a helyszín biztosítása.
A Gazeta információi szerint a rakéta darabjait a belarusz határtól mindössze 25 kilométerre fekvő Wyhalew közelében fedezték fel.
Nyitókép: Tetiana DZHAFAROVA / AFP
