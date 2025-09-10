Ft
Nem csak drónok csapódtak be: egy ismeretlen légi fegyver roncsait is megtalálták Lengyelországban

2025. szeptember 10. 16:30

A lengyel belügyminiszter szerint nem csak orosz drónok csapódtak be az ország területére.

2025. szeptember 10. 16:30
Ahogy arról már lapunk is beszámolt, szerda hajnalban orosz drónok csapódtak be Lengyelországban. Azonban a Gazetta cikkéből kiderült, hogy egy ismeretlen eredetű fegyver roncsait is megtalálták a lengyel hatóságok.

Karolina Galecka lengyel belügyminiszter szerda délelőtt jelentette be, a hét drón roncsain felül és egy ismeretlen eredetű rakéta maradványait is megtalálták.

Az az első alkalom, hogy vélhetően orosz eredetű rakéta hatolt be a NATO területére.

A roncsok felkutatásán 12 ezer lengyel rendőr dolgozik, akiknek lezuhant fegyver megtalálása esetén az elsődlege feladatok a helyszín biztosítása.

A Gazeta információi szerint a rakéta darabjait a belarusz határtól mindössze 25 kilométerre fekvő Wyhalew közelében fedezték fel.

Nyitókép: Tetiana DZHAFAROVA / AFP

