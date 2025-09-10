„Lengyelország a második világháború óta nem állt ilyen közel egy fegyveres konfliktushoz” – kérvényezte a NATO 4. cikkelyének aktiválását Tusk

„Alaptalanok a vádak” – Oroszország tagad a lengyel drónincidens után
Komoly diplomáciai feszültség alakult ki Lengyelország és Oroszország között, miután ismeretlen eredetű drónok sértették meg a lengyel légteret.
A miniszterelnök szerint Lengyelországnak többre van szüksége a puszta szolidaritásnál.
Donald Tusk szerint Lengyelország jelenleg közelebb van egy fegyveres konfliktushoz, mint a második világháború vége óta bármikor – írta a SkyNews.
Nincs okom azt állítani, hogy a háború küszöbén állunk, de egy határt átléptünk, és ez az eddigi minden helyzetnél veszélyesebb”
– mondta.
Tusk hozzátette, hogy Varsó kérvényezte a NATO 4. cikkének aktiválását, és az ország többre van szüksége puszta szolidaritási nyilatkozatoknál. Ez a cikk lehetővé teszi bármely tagállam számára, hogy biztonsági aggályait a szövetség elé terjessze, de nem jelent automatikusan katonai válaszlépést.
Az a tény, hogy ezek a drónok – amelyek biztonsági fenyegetést jelentettek – megsemmisítésre kerültek, megváltoztatja a politikai helyzetet. Ezért hivatalosan is kérvényeztük a NATO 4. cikkének aktiválását.”
– fogalmazott a miniszterelnök.
