„Lengyelország a második világháború óta nem állt ilyen közel egy fegyveres konfliktushoz” – kérvényezte a NATO 4. cikkelyének aktiválását Tusk

2025. szeptember 10. 13:19

A miniszterelnök szerint Lengyelországnak többre van szüksége a puszta szolidaritásnál.

2025. szeptember 10. 13:19
null

Donald Tusk szerint Lengyelország jelenleg közelebb van egy fegyveres konfliktushoz, mint a második világháború vége óta bármikor – írta a SkyNews

Nincs okom azt állítani, hogy a háború küszöbén állunk, de egy határt átléptünk, és ez az eddigi minden helyzetnél veszélyesebb” 

– mondta.

Tusk hozzátette, hogy Varsó kérvényezte a NATO 4. cikkének aktiválását, és az ország többre van szüksége puszta szolidaritási nyilatkozatoknál. Ez a cikk lehetővé teszi bármely tagállam számára, hogy biztonsági aggályait a szövetség elé terjessze, de nem jelent automatikusan katonai válaszlépést.

Az a tény, hogy ezek a drónok – amelyek biztonsági fenyegetést jelentettek – megsemmisítésre kerültek, megváltoztatja a politikai helyzetet. Ezért hivatalosan is kérvényeztük a NATO 4. cikkének aktiválását.”

– fogalmazott a miniszterelnök.

Nyitókép: Daniel MIHAILESCU / AFP

***

 

vezekere
2025. szeptember 10. 15:05
Egy kérdésem van. Mi a fasznak lőné Putyin Lengyelországot éppen most?
dzsini75
2025. szeptember 10. 14:42
Na persze, a 600km hatótávú Gerbera drón 900 kilométert repült Mniszkówig…….. 😂😂😂
Fideszre_fogok_szavazni_hogy_kapjatok_12szazalekos_minimalberemelest
2025. szeptember 10. 14:36
Bravo! Hajrá lengyel testvéreim!
bori1980
2025. szeptember 10. 14:30
1939. augusztus 31-i gleiwitzi incidens, majd jött 1939 szeptember 01. Nem lehettek huncut ukránok, mint az északi áramlatnál? Csak itt nagyobb lehet a durranás és senki nem fogja megtudni az "igazságot"
