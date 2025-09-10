„Lengyelország a második világháború óta nem állt ilyen közel egy fegyveres konfliktushoz” – kérvényezte a NATO 4. cikkelyének aktiválását Tusk

Nincs okom azt állítani, hogy a háború küszöbén állunk, de egy határt átléptünk, és ez az eddigi minden helyzetnél veszélyesebb”

– mondta.

Tusk hozzátette, hogy Varsó kérvényezte a NATO 4. cikkének aktiválását, és az ország többre van szüksége puszta szolidaritási nyilatkozatoknál. Ez a cikk lehetővé teszi bármely tagállam számára, hogy biztonsági aggályait a szövetség elé terjessze, de nem jelent automatikusan katonai válaszlépést.