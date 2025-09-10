„Alaptalanok a vádak” – Oroszország tagad a lengyel drónincidens után

Lengyelország nem közölt semmilyen bizonyítékot arra vonatkozóan, hogy a lelőtt drónok orosz eredetűek lettek volna, a vádakat alaptalannak tartjuk”

– védekezett az oroszok ügyvivője.

A témához kapcsolódóan a belarusz védelmi minisztérium azt közölte, hogy a Lengyelországban becsapódó drónok szerintük is csak „elvesztették az irányt”. Nyilatkozatuk szerint, ők maguk is lelőttek néhányat a saját területükön. Valamint közölték azt is, hogy a drónok jelenlétére ők már az éjszaka folyamán figyelmeztették Lengyelországot és Litvániát is.