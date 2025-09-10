Ft
lengyelországi Andrej Ordash drónincidens nagykövetség Oroszország

„Alaptalanok a vádak” – Oroszország tagad a lengyel drónincidens után

2025. szeptember 10. 11:47

Komoly diplomáciai feszültség alakult ki Lengyelország és Oroszország között, miután ismeretlen eredetű drónok sértették meg a lengyel légteret.

2025. szeptember 10. 11:47
null

Andrej Ordasht, a lengyelországi orosz nagykövetség ügyvivőjét beidézte a lengyel külügyminisztérium – derül ki a HVG cikkéből.

Tarjányi Péter

Oroszország folyamatos provokációkkal valójában a szovjet birodalom feltámasztására törekszik

Ez már nem Ukrajna és Oroszország magánügye.

Lengyelország nem közölt semmilyen bizonyítékot arra vonatkozóan, hogy a lelőtt drónok orosz eredetűek lettek volna, a vádakat alaptalannak tartjuk”

– védekezett az oroszok ügyvivője.

A témához kapcsolódóan a belarusz védelmi minisztérium azt közölte, hogy a Lengyelországban becsapódó drónok szerintük is csak „elvesztették az irányt”. Nyilatkozatuk szerint, ők maguk is lelőttek néhányat a saját területükön. Valamint közölték azt is, hogy a drónok jelenlétére ők már az éjszaka folyamán figyelmeztették Lengyelországot és Litvániát is.

Egyelőre még a NATO sem tekinti támadásnak a lengyel légtérbe behatoló drónokat.

Nyitókép: Vyacheslav PROKOFYEV / POOL / AFP

***

 

Tboyka
2025. szeptember 10. 15:08
Egy pár kerdes: Kinek az érdeke, hogy folytatódjon a háború? Hol a tuti bizonyíték, hogy tényleg orosz dronok voltak. Voltak a múltban is olyan esetek, hogy megtévesztéssel kényszerítettek ki bizonyos háborús folyamatokat. Pl. : kassai bombázás; És hogy megemlitsük a NATO tuti légvédelmét, amiért rengeteg adofizeto adja a pénzt. 20 dronbol kilottek kB 3-4 darabot. Jó arány. Ennél még az indiai légvédelem is hatékonyabb volt.
Válasz erre
0
0
warrior08
2025. szeptember 10. 14:33
Ez csak provokácíó az oroszok ellen. Vagy valami ukrán, vagy egyéb más, hogy Oroszország ellen uszítsanak. Persze a sok elvont agyú majd örjöng, hogy az oroszok mindenkit megtámadnak. Ilyenekkel lehet hülyíteni a közvéleményt.
Válasz erre
0
0
Csigorin
2025. szeptember 10. 14:15
volt mar sulyosabb: ket lengyel parasztot oltek meg ukran raketak, abbol se lett semmi. itt meg aldozat sincs. mindket esetben harmadik orszagrol van szo...
Válasz erre
1
0
tgely
2025. szeptember 10. 13:57
Atomot nekik! Ja az nincs.
Válasz erre
3
0
