Érdemes megérteni: egy drón lehet tévedés. Több drón már üzenet. Az oroszok most azt tesztelik, hogy meddig megy el a Nyugat, meddig bírja a NATO idegekkel.

Lengyelország ma nemcsak magát védte meg, hanem minden szövetségesét is. A kérdés az: mi itt, Magyarországon értjük-e, hogy a következő évtizedben mi sem állunk majd a vihar szélén kívül?

És mit mondunk erre az orosz provokációra? Érthető és megbocsátható? Vagy végre kimondjuk amit Európában rajtunk kívül mindenki tud. Oroszország folyamatos provokációkkal valójában a szovjet birodalom feltámasztására törekszik. Ukrajnában és Kelet-Európában is…”

Nyitókép: Facebook / Tarjányi Péter

***