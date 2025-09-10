Már reagált is az uniós védelmi biztos a Lengyelországot ért orosz támadásra: „drónfal” védheti Európát!
A határ menti tagállamok teljes együttműködését kéri az unió védelmi biztosa.
Ez már nem Ukrajna és Oroszország magánügye.
„Egy hajnal, amikor éppen változik minden Európában…
Lengyelország légterét ma orosz drónok sértették meg. Nem egy, nem kettő– hanem tucatszám. A lengyel hadsereg lelőtte őket, négy repülőteret lezártak, a kormány válságülést hívott össze.
Ez az első alkalom az ukrajnai háború kezdete óta, hogy egy NATO-tagállam közvetlen katonai válaszlépést tett orosz eszközökkel szemben.
Ez már nem Ukrajna és Oroszország magánügye. Ez NATO-biztonsági kérdés. Ez közép-európai realitás. És így Magyarország ügye is.
Érdemes megérteni: egy drón lehet tévedés. Több drón már üzenet. Az oroszok most azt tesztelik, hogy meddig megy el a Nyugat, meddig bírja a NATO idegekkel.
Lengyelország ma nemcsak magát védte meg, hanem minden szövetségesét is. A kérdés az: mi itt, Magyarországon értjük-e, hogy a következő évtizedben mi sem állunk majd a vihar szélén kívül?
És mit mondunk erre az orosz provokációra? Érthető és megbocsátható? Vagy végre kimondjuk amit Európában rajtunk kívül mindenki tud. Oroszország folyamatos provokációkkal valójában a szovjet birodalom feltámasztására törekszik. Ukrajnában és Kelet-Európában is…”
