09. 10.
szerda
Oroszország folyamatos provokációkkal valójában a szovjet birodalom feltámasztására törekszik

2025. szeptember 10. 11:07

Ez már nem Ukrajna és Oroszország magánügye.

2025. szeptember 10. 11:07
null
Tarjányi Péter
Tarjányi Péter
Facebook

„Egy hajnal, amikor éppen változik minden Európában…

Lengyelország légterét ma orosz drónok sértették meg. Nem egy, nem kettő– hanem tucatszám. A lengyel hadsereg lelőtte őket, négy repülőteret lezártak, a kormány válságülést hívott össze. 

Ez az első alkalom az ukrajnai háború kezdete óta, hogy egy NATO-tagállam közvetlen katonai válaszlépést tett orosz eszközökkel szemben.

Ez már nem Ukrajna és Oroszország magánügye. Ez NATO-biztonsági kérdés. Ez közép-európai realitás. És így Magyarország ügye is.

Érdemes megérteni: egy drón lehet tévedés. Több drón már üzenet. Az oroszok most azt tesztelik, hogy meddig megy el a Nyugat, meddig bírja a NATO idegekkel.

Lengyelország ma nemcsak magát védte meg, hanem minden szövetségesét is. A kérdés az: mi itt, Magyarországon értjük-e, hogy a következő évtizedben mi sem állunk majd a vihar szélén kívül?

És mit mondunk erre az orosz provokációra? Érthető és megbocsátható? Vagy végre kimondjuk amit Európában rajtunk kívül mindenki tud. Oroszország folyamatos provokációkkal valójában a szovjet birodalom feltámasztására törekszik. Ukrajnában és Kelet-Európában is…”

Nyitókép: Facebook / Tarjányi Péter

***

