Már reagált is az uniós védelmi biztos a Lengyelországot ért orosz támadásra: „drónfal” védheti Európát!

A volt lengyel vezérőrnagy kimondta: a pánik csak Moszkvát segíti – Trumpnak is reagálnia kell
Roman Polko szerint az orosz drónok lengyel légtérbe jutása provokáció, nem támadás.
A határ menti tagállamok teljes együttműködését kéri az unió védelmi biztosa.
Andrius Kubilius uniós védelmi biztos a Lengyelországot ért dróntámadás kapcsán arra biztatja a NATO tagországait, hogy emeljenek „drónfalat” az Európai Únió keleti határvonalán – derül ki a poltikus X-bejegyzéséből.
Oroszország ismételten teszteli a frontországokat. Együtt fogunk dolgozni a tagállamokkal, a határ menti országokkal és Ukrajnával. Oroszországot meg fogjuk állítani
– fogalmazott Kubilius.
