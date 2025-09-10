Ft
Andrius Kubilius drónfalat Lengyelország Európai Únió dróntámadás NATO

Már reagált is az uniós védelmi biztos a Lengyelországot ért orosz támadásra: „drónfal” védheti Európát!

2025. szeptember 10. 10:57

A határ menti tagállamok teljes együttműködését kéri az unió védelmi biztosa.

2025. szeptember 10. 10:57
null

Andrius Kubilius uniós védelmi biztos a Lengyelországot ért dróntámadás kapcsán arra biztatja a NATO tagországait, hogy emeljenek „drónfalat” az Európai Únió keleti határvonalán – derül ki a poltikus X-bejegyzéséből.

Oroszország ismételten teszteli a frontországokat. Együtt fogunk dolgozni a tagállamokkal, a határ menti országokkal és Ukrajnával. Oroszországot meg fogjuk állítani

– fogalmazott Kubilius.

Nyitókép: Gints Ivuskans / AFP

***

