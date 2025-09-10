Ft
09. 10.
szerda
vezérőrnagy Trumpnak Roman Polko Moszkva Lengyelország NATO drón

A volt lengyel vezérőrnagy kimondta: a pánik csak Moszkvát segíti – Trumpnak is reagálnia kell

2025. szeptember 10. 10:15

Roman Polko szerint az orosz drónok lengyel légtérbe jutása provokáció, nem támadás.

2025. szeptember 10. 10:15
null

Roman Polko, a volt lengyel Nemzetbiztonsági Hivatal-vezető és vezérőrnagy a Polsat News adásában beszélt a ma hajnali Lengyelországot ért támadásról.

A lengyel GROM különleges egység egykori parancsnoka szerint a lengyel lakosságnak nincs oka pánikra.

Kijelentését azzal indokolta, hogy Lengyelország NATO védelmi rendszereinek oltalma alatt áll. 

A tábornok még azokat a kijelentéseket is túlzónak tartja, amelyek a szerda hajnali támadást „agressziós cselekménynek” nevezik. 

Ezek inkább provokációk, a túl erős szavak pedig pánikot kelthetnek, ahelyett hogy józan reakciót váltanának ki”

– fogalmazott Polko.

Az őrnagy hozzátette, hogy reménykedik abban, hogy a támadás válaszreakcióra készteti majd Donald Trump, amerikai elnököt is, aki ezzel együtt belátja majd azt, hogy Putyin igenis fenyegetés a világbékére nézve.

Nyitókép: Facebook / Roman Polko

Összesen 4 komment

Gintonic68
2025. szeptember 10. 11:05
Pont ursula nagy évadnyitó beszédének napján jöttek a drónok, bele is fűzte a beszédébe... Mindig megdöbbenek a véletlenek végtelen játékán...😵‍💫
neszteklipschik
2025. szeptember 10. 10:52
önmerénylet
nogradi
2025. szeptember 10. 10:20
Na, majd Yellowhead odaszól és rend lesz.
kir2vik
2025. szeptember 10. 10:19
Ócska, korrupt, szerelmes boszorka.
