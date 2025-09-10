A volt lengyel vezérőrnagy kimondta: a pánik csak Moszkvát segíti – Trumpnak is reagálnia kell

Itt az első fotó az orosz drón által okozott lengyel kárról
Összesen nyolc drón ment át az Ukrajnára lőtt 450 közül Lengyelország légterébe.
Roman Polko szerint az orosz drónok lengyel légtérbe jutása provokáció, nem támadás.
Roman Polko, a volt lengyel Nemzetbiztonsági Hivatal-vezető és vezérőrnagy a Polsat News adásában beszélt a ma hajnali Lengyelországot ért támadásról.
A lengyel GROM különleges egység egykori parancsnoka szerint a lengyel lakosságnak nincs oka pánikra.
Kijelentését azzal indokolta, hogy Lengyelország NATO védelmi rendszereinek oltalma alatt áll.
A tábornok még azokat a kijelentéseket is túlzónak tartja, amelyek a szerda hajnali támadást „agressziós cselekménynek” nevezik.
Ezek inkább provokációk, a túl erős szavak pedig pánikot kelthetnek, ahelyett hogy józan reakciót váltanának ki”
– fogalmazott Polko.
Az őrnagy hozzátette, hogy reménykedik abban, hogy a támadás válaszreakcióra készteti majd Donald Trump, amerikai elnököt is, aki ezzel együtt belátja majd azt, hogy Putyin igenis fenyegetés a világbékére nézve.
