Itt az első fotó az orosz drón által okozott lengyel kárról

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt Lengyelország orosz drónokat lőtt le a saját légterében. A behatolásban egy lengyel lakóépület sérült meg, de sebesültek nincsenek. A kárról már ki is jött az első fotó:

Mit kerestek az orosz drónok a lengyel légtérben?

Éjszaka „hatalmas számú” orosz drón lőtték le a lengyel légtérben, közölte Donald Tusk lengyel miniszterelnök. Ez a szám az ukrán értesülések szerint 8 lehet.

A BBC összefoglalója szerint ez volt az első alkalom, hogy orosz drónokat lőttek le Lengyelország felett.