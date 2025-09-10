Itt az első fotó az orosz drón által okozott lengyel kárról

Pattanásig feszült a helyzet: Lengyelország orosz drónokat lőtt le a saját légterében
A háború kitörése óta ez lehet az első eset, amikor egy NATO-tagállam a saját légterében közvetlenül orosz eszközökre mér csapást.
Összesen nyolc drón ment át az Ukrajnára lőtt 450 közül Lengyelország légterébe.
Ahogy arról a Mandiner is beszámolt Lengyelország orosz drónokat lőtt le a saját légterében. A behatolásban egy lengyel lakóépület sérült meg, de sebesültek nincsenek. A kárról már ki is jött az első fotó:
Éjszaka „hatalmas számú” orosz drón lőtték le a lengyel légtérben, közölte Donald Tusk lengyel miniszterelnök. Ez a szám az ukrán értesülések szerint 8 lehet.
A BBC összefoglalója szerint ez volt az első alkalom, hogy orosz drónokat lőttek le Lengyelország felett.
Lengyelország rövid időre lezárta légterét és katonai műveletet indított, amelyhez a NATO és holland repülőgépek is csatlakoztak. Az ukrán határ mentén fekvő három lengyel régió lakóit arra kérték, hogy maradjanak otthon.
Az ukrán légierő szerint éjszaka Oroszország 415 drónt lőtt ki Ukrajnára, amiből
„nyolc ellenséges pilóta nélküli repülőgép átlépte az ukrán államhatárt és Lengyelország irányába repült”.
A lengyel repülőterek azóta újra megnyitottak, és a katonai művelet befejeződött.
Nyitókép: Sem van der Wal / ANP MAG / ANP via AFP
