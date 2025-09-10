Ft
Lengyelország Ukrajna Oroszország drón Donald Tusk

Itt az első fotó az orosz drón által okozott lengyel kárról

2025. szeptember 10. 09:59

Összesen nyolc drón ment át az Ukrajnára lőtt 450 közül Lengyelország légterébe.

2025. szeptember 10. 09:59
null

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt Lengyelország orosz drónokat lőtt le a saját légterében. A behatolásban egy lengyel lakóépület sérült meg, de sebesültek nincsenek. A kárról már ki is jött az első fotó:

Mit kerestek az orosz drónok a lengyel légtérben?

Éjszaka „hatalmas számú” orosz drón lőtték le a lengyel légtérben, közölte Donald Tusk lengyel miniszterelnök. Ez a szám az ukrán értesülések szerint 8 lehet. 

A BBC összefoglalója szerint ez volt az első alkalom, hogy orosz drónokat lőttek le Lengyelország felett.

Lengyelország rövid időre lezárta légterét és katonai műveletet indított, amelyhez a NATO és holland repülőgépek is csatlakoztak. Az ukrán határ mentén fekvő három lengyel régió lakóit arra kérték, hogy maradjanak otthon.

Az ukrán légierő szerint éjszaka Oroszország 415 drónt lőtt ki Ukrajnára, amiből 

„nyolc ellenséges pilóta nélküli repülőgép átlépte az ukrán államhatárt és Lengyelország irányába repült”.

A lengyel repülőterek azóta újra megnyitottak, és a katonai művelet befejeződött.

Nyitókép: Sem van der Wal / ANP MAG / ANP via AFP

fogas paduc
2025. szeptember 10. 12:15
Nem lepődnék meg, ha ukrán idegenzászlós hadműveletről lenne szó.
Barnabás.N
2025. szeptember 10. 12:14
A Nyugat barát Bendarzsevszkij Anton szakértő szerint : "a drónok ukrán zavarás hatására eltévedtek, és így Lengyelországban kötöttek ki." Lásd index cikk! Ennyit a nagy orosz támadásról Lengyelország ellen!
kbs-real
2025. szeptember 10. 12:13
Tusknak 8 az "hatalmas szám"? Egyébként tudjuk, hogy a drónelhárítás egyik eszköze az irányítás zavarása. Aminek magától értetődő következménye, hogy egyes megzavart drónok (pl. az összes 2%-a) eltéved. Vagyis ha a polákokhoz kóboroltak át a drónok, abban benne van mindkét hadviselő fél. Tessék a keletoroszoknak otthon lelőni a nyugatorosz drónokat!
Jose
2025. szeptember 10. 12:05
Nem vagyok drónszakértő. De szerintem, ha egy nagy sebességű tárgy becsapódik egy tetőbe, az nem így néz ki. Várom a szakértől véleményét. Lehet akár egy magyar tűzoltó is, aki látott már 200, különböző okok miatt beszakadt tetőt. Ha viszont bizonyítják, akkor az a kérdés, hogy kié volt a drónocska.
