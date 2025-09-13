Trump egyértelmű üzenetet küldött: Ez Biden és Zelenszkij háborúja!

Készen áll szankciókat bevezetni Oroszországgal szemben Donald Trump. Az amerikai elnök ugyanakkor arra figyelmeztette a NATO tagállamait, az Egyesült Államok csak akkor teszi meg a konkrét lépéseket, ha

azok tartalmával az összes NATO-ország egyetért

és megszünteti az olajvásárlást Moszkvától, amelynek mértékét sokkolónak nevezte.

Az amerikai elnök azt is világossá tette,

ez nem az ő háborúja, hanem Biden és Zelenszkij háborúja.

Donald Trump jelezte, ő csak segíteni akar a háború megállításában, megmentve az orosz és ukrán életeket. Az amerikai elnök a Truth Socialon közzétett posztjában megjegyzi, készen áll a cselekvésre, de nem tartja kellően elkötelezettnek a NATO-t a „győzelemre”. Kiemelte: