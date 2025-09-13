Trump egyértelmű üzenetet küldött: Ez Biden és Zelenszkij háborúja!

Megérkezett az amerikai válasz: félreérthetetlen üzenetet kapott Putyin
Még Donald Trump sem nézi jó szemmel az oroszok agresszív ténykedését.
Az amerikai elnök tesz még egy erőfeszítést az orosz-ukrán háború befejezésére, ám ezúttal már keményebb eszközökkel.
Készen áll szankciókat bevezetni Oroszországgal szemben Donald Trump. Az amerikai elnök ugyanakkor arra figyelmeztette a NATO tagállamait, az Egyesült Államok csak akkor teszi meg a konkrét lépéseket, ha
Az amerikai elnök azt is világossá tette,
ez nem az ő háborúja, hanem Biden és Zelenszkij háborúja.
Donald Trump jelezte, ő csak segíteni akar a háború megállításában, megmentve az orosz és ukrán életeket. Az amerikai elnök a Truth Socialon közzétett posztjában megjegyzi, készen áll a cselekvésre, de nem tartja kellően elkötelezettnek a NATO-t a „győzelemre”. Kiemelte:
ha a NATO azt teszi, amit mondok, a háború gyorsan véget ér. Ha nem, akkor csak az időmet és az Egyesült Államok idejét, energiáját és pénzét pazarolják.
Trump emellett felvetette, hogy
a NATO országai gyakoroljanak nyomást Kínára, szerinte ha 50-100 százalékos vámokat vetnek ki, amelyeket a háború lezárásakor azonnal visszavonnának, „nagy segítséget jelentene ennek a halálos és nevetséges háborúnak a lezárásához.”
Megjegyezte, Ukrajna és Oroszország felett is erős a befolyása Kínának, a vámok pedig arra ösztönözné Pekinget, hogy nyomást gyakoroljon a felekre.
2022 februárja óta Ukrajna fő támogatója az Egyesült Államok volt, de ez januárban megváltozott Donald Trump visszatérésével.
