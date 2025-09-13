Ft
háború NATO Kína Trump Egyesült Államok

Trump egyértelmű üzenetet küldött: Ez Biden és Zelenszkij háborúja!

2025. szeptember 13. 16:00

Az amerikai elnök tesz még egy erőfeszítést az orosz-ukrán háború befejezésére, ám ezúttal már keményebb eszközökkel.

2025. szeptember 13. 16:00
Donald Trump

Készen áll szankciókat bevezetni Oroszországgal szemben Donald Trump. Az amerikai elnök ugyanakkor arra figyelmeztette a NATO tagállamait, az Egyesült Államok csak akkor teszi meg a konkrét lépéseket, ha

  • azok tartalmával az összes NATO-ország egyetért
  • és megszünteti az olajvásárlást Moszkvától, amelynek mértékét sokkolónak nevezte.

Az amerikai elnök azt is világossá tette, 

ez nem az ő háborúja, hanem Biden és Zelenszkij háborúja. 

Donald Trump jelezte, ő csak segíteni akar a háború megállításában, megmentve az orosz és ukrán életeket. Az amerikai elnök a Truth Socialon közzétett posztjában megjegyzi, készen áll a cselekvésre, de nem tartja kellően elkötelezettnek a NATO-t a „győzelemre”. Kiemelte: 

ha a NATO azt teszi, amit mondok, a háború gyorsan véget ér. Ha nem, akkor csak az időmet és az Egyesült Államok idejét, energiáját és pénzét pazarolják.

Kína sem maradna ki a béketervből

Trump emellett felvetette, hogy 

a NATO országai gyakoroljanak nyomást Kínára, szerinte ha 50-100 százalékos vámokat vetnek ki, amelyeket a háború lezárásakor azonnal visszavonnának, „nagy segítséget jelentene ennek a halálos és nevetséges háborúnak a lezárásához.”

Megjegyezte, Ukrajna és Oroszország felett is erős a befolyása Kínának, a vámok pedig arra ösztönözné Pekinget, hogy nyomást gyakoroljon a felekre.

Nyitókép: Mandel NGAN / AFP

 

titi77
2025. szeptember 13. 17:09
saját szempontjából a legjobb amit tehet. olyan feltételeket szab amit az eu nem tud, ha akarna sem tudna teljesíteni. így majd a vénboszorkányék lesznek a "hunyók". azért a fegyver deal-ből biztos nem fog kiszállni a "béke" érdekében.
kimirszen
2025. szeptember 13. 17:05
játok meg, mikor – üzente meg. Trump szerint a NATO-tagoknak még pluszban 50-100 százalékos vámokat kellene kivetniük Kínára, amit aztán a háború lezárása után visszavonnának. Az amerikai elnök szerint Kína jelenléte erősen ott van Oroszország mögött, a kivetett vámokkal viszont lazítani tudnának ezen a viszonyon. Ha a NATO azt teszi, amit mondok, a háború gyorsan véget ér, és az emberéletek megmenekülnek! Ha nem, akkor csak az én és az Egyesült Államok idejét, valamint a pénzünket és az energiánkat pazarolják
snfbvksan
2025. szeptember 13. 17:04 Szerkesztve
Miután Trump (és Vance) összekapott Trump a mackós führerrel az Oval Office-ban, leállította a fegyverszállítást és a hírszerzési adatok átadását a nácrezsimnek (a Skylink-et azért még akkor sem kapcsoltatta le). Amikor azokat visszaadta, attól kezdve az ő háborúja. Ő döntött a demokraták kreálta nácirezsim háborújának támogatásáról, folytatásáról. Ha nem tette volna, talán már véget is ért volna Biden-Zelenszkij háborúja. Így viszont folytatódik Trump-Zelenszkij háborújaként. a NATO országai gyakoroljanak nyomást Kínára, szerinte ha 50-100 százalékos vámokat vetnek ki, amelyeket a háború lezárásakor azonnal visszavonnának, „nagy segítséget jelentene ennek a halálos és nevetséges háborúnak a lezárásához.” Modival is bejött a vámolós marhulás. Hszi Csinping biztos azonnal összecsinálná magát, sírva szaladna Donald bácsihoz, hogy megbocsásson neki.
rejszmano
2025. szeptember 13. 17:01
"Nímand vagy, miközben meg hülyének nézel mindenkit, aki a világon él, mert azt hiszed, hogy nem látunk át a szitán! Tévedsz." Nem jól mondod. Mi NER-es Viktor-hívők tényleg nem látunk át a szitán!
