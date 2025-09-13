Ft
Megérkezett az amerikai válasz: félreérthetetlen üzenetet kapott Putyin

2025. szeptember 13. 06:54

Még Donald Trump sem nézi jó szemmel az oroszok agresszív ténykedését.

2025. szeptember 13. 06:54
null

Lengyelország és mintegy negyven szövetségese pénteken felszólította Moszkvát az ENSZ-ben, hogy hagyjon fel a „provokációkkal”.

„Azért vagyunk itt, hogy kifejezzük mély aggodalmunkat és felhívjuk a nemzetközi közösség figyelmét a nemzetközi jog és az ENSZ Alapokmányának Oroszország által történt újabb nyilvánvaló megsértésére” – jelentette ki Marcin Bosacki lengyel külügyminiszter-helyettes az ENSZ Biztonsági Tanácsának országa kérésére összehívott rendkívüli ülésén.

„Azért kértük a tanácskozás összehívását, mert Oroszország meggondolatlan tettei nemcsak a nemzetközi jog megsértését jelentik, hanem (a helyzet) destabilizáló kiszélesedését is,

amely az egész régiót sokkal közelebb viszi egy konfliktushoz, mint bármikor az elmúlt években”

– tette hozzá a külügyminiszter-helyettes, felolvasva egy nyilatkozatot mintegy negyven ország – közöttük a 26 másik európai uniós tagállam, Ukrajna, az Egyesült Államok, Japán és Kanada – nevében.

„Felhasználjuk az alkalmat, hogy megismételjük az Oroszországi Föderációhoz intézett felhívásunkat: haladéktalanul fejezze be az Ukrajna elleni agressziós háborút, mondjon le minden újabb provokációról és tartsa tiszteletben az ENSZ Alapokmányában szereplő kötelezettségeket” – mondta Marcin Bosacki.

Az eszkaláció nem vezethet a békéhez”

– tette hozzá.

Az amerikai válasz

Dorothy Shea amerikai ideglenes ENSZ-nagykövet a BT ülésén kijelentette, hogy az Egyesült Államok NATO-szövetségesei mellett áll szemben az aggasztó légtérsértésekkel.

Shea azt is megjegyezte, hogy Oroszország fokozta az Ukrajna elleni légitámadásokat, amióta Donald Trump amerikai elnök Alaszkában találkozott Vlagyimir Putyin orosz elnökkel.

„Ezek a tettek, legújabban az Egyesült Államok szövetségese légterének a megsértése – szándékosan vagy másképp – a konfliktus lezárására irányuló,

jószándékú amerikai erőfeszítések iránti nagyfokú tiszteletlenségről tanúskodnak”

– mondta a nagykövet.

A mintegy húsz drón behatolása a lengyel légtérbe szerdára virradó éjszaka erős felindulást váltott ki Lengyelországban és a nyugati országok provokációnak minősítették.

Az orosz reakció

Oroszország tagadta, hogy Lengyelországot támadta volna, és azzal vádolta meg Lengyelországot, amely saját és a NATO-szövetségesei repülőgépeit kényszerült mozgósítani egyes drónok lelövéséhez, hogy nem szolgált kellő bizonyítékokkal arra nézve, hogy a pilóta nélküli repülő szerkezetek oroszok voltak.

„Nem voltak megjelölt célpontok lengyel területen” – mondta a tanácskozáson Vaszilij Nyebenzja, Oroszország állandó ENSZ-képviselője. „Az ebben a légicsapásban használt drónok hatótávolsága nem haladja meg a 700 kilométert, ami lehetetlenné teszi, hogy elérték volna Lengyelország területét”. Hozzátette: Oroszország tárgyalni kíván Lengyelországgal, ha a lengyel fél valóban a feszültségek enyhítésében érdekelt azok szítása helyett.

(MTI)

Nyitókép: Mandel NGAN / AFP

csalodtamafideszben
2025. szeptember 13. 08:51
„Oroszország fokozta az Ukrajna elleni légitámadásokat, amióta Donald Trump amerikai elnök Alaszkában találkozott Vlagyimir Putyin orosz elnökkel.“ Mert Putyin háborúpárti.
Válasz erre
0
0
k
•••
2025. szeptember 13. 08:35 Szerkesztve
Nevetséges ez a lengyel drón-esettel kapcsolatos vizsgálat nélküli jogtalan önbíráskodás. Ez a liberális barbarizmus, amikor egy nyilvánvalóan hazug "hamis zászlós" ripacs színjátékot ennyire felfújnak. Pont ugyanúgy mint ahogyan az Északi Áramlat terrorista felrobbantásakor történt. A terrorista vádolja ellenfelét azzal, amit elkövetett. A terrorista Joe Biden robbantotta fel -esetleg ukrán segédlettel-,..... és az oroszokat vádolták rögtön. Már nagyon gyagya ez a globális világméretű liberális terror.
Válasz erre
0
0
august
2025. szeptember 13. 08:31
:)) Az USA fegyverszállításai vajon nem az eszkaláció irányában való haladást jelenti? Ugyanis az USA ebben az esetben sem kívülálló, -független résztvevő, hanem kettőzve részese a konfliktusnak, egyrészt ugye a NATO logisztikai támogatásával zajló ukrán támogatás révén, a másik oldalról a közvetlen fegyverszállítások révén ellátva az ukrán harcoló alakulatokat. Az USA nem léphet föl elfogulatlan szemlélőként. Ma részese a konfliktusnak.
Válasz erre
0
0
bszakonyi
2025. szeptember 13. 08:29
Sajnos az ENSZ ben mi is aláirtuk, hogy oroszok által indított drónok voltak,. Pedig az összes fotó azt bizonyítja, hogy ez egy ukrán lengyel provokáció. Ürügy, hogy lengyel katonákat vigyenek Ukrajnába "tanulni".
Válasz erre
0
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!