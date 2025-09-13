Megérkezett az amerikai válasz: félreérthetetlen üzenetet kapott Putyin

Lengyelország és mintegy negyven szövetségese pénteken felszólította Moszkvát az ENSZ-ben, hogy hagyjon fel a „provokációkkal”.

„Azért vagyunk itt, hogy kifejezzük mély aggodalmunkat és felhívjuk a nemzetközi közösség figyelmét a nemzetközi jog és az ENSZ Alapokmányának Oroszország által történt újabb nyilvánvaló megsértésére” – jelentette ki Marcin Bosacki lengyel külügyminiszter-helyettes az ENSZ Biztonsági Tanácsának országa kérésére összehívott rendkívüli ülésén.

„Azért kértük a tanácskozás összehívását, mert Oroszország meggondolatlan tettei nemcsak a nemzetközi jog megsértését jelentik, hanem (a helyzet) destabilizáló kiszélesedését is,

amely az egész régiót sokkal közelebb viszi egy konfliktushoz, mint bármikor az elmúlt években”

– tette hozzá a külügyminiszter-helyettes, felolvasva egy nyilatkozatot mintegy negyven ország – közöttük a 26 másik európai uniós tagállam, Ukrajna, az Egyesült Államok, Japán és Kanada – nevében.