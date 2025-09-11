Ft
háború Háború Ukrajnában alexander stubb Ukrajna Lengyelország Oroszország Vlagyimir Putyin Volodimir Zelenszkij Európai Unió Finnország

Őrült ötlettel álltak elő: nyíltan kimondta a finn elnök, mit kell tenni Ukrajnával

2025. szeptember 11. 21:56

Hangot adott a sajátos elképzelésének Alexander Stubb.

2025. szeptember 11. 21:56
null

Ukrajnának az EU-tagság jelenti a legerősebb biztonsági garanciát, és ez egyúttal stratégiai vereség is Oroszország számára – vélekedett Alexander Stubb finn államfő csütörtökön Kijevben, ukrán hivatali kollégájával közös sajtótájékoztatóján.

Ha (Vlagyimir) Putyin (orosz elnök) vereségét akarjuk, akkor Ukrajnának végleg európai országgá kell válnia.

Véleményem szerint ez gyorsabban meg fog történni, mint ahogy gondolnánk” – mondta a finn elnök. Hozzátette: Finnország folytatja az együttműködést Ukrajnával annak érdekében, hogy a közös elrettentés a lehető legerősebb legyen. „Ha ma Európát nézzük, azt lehet mondani, hogy Oroszország határán négy jelentős védelmi erő áll: Törökország, Ukrajna, Lengyelország és Finnország. A hidegháború óta sem veszítettük el éberségünket soha, és ennek oka nagyon egyszerű: nagyon reálisan közelítettünk Oroszország birodalmi törekvéseihez” – fejtette ki. Hangsúlyozta, hogy a hadifejlesztéseket folytatni kell, mert Oroszország nem hagy fel Európa tesztelésével, és különböző hibrid műveleteket fog végrehajtani.

Oroszország próbára fogja tenni az európai országokat,

ezért nyugodtan, hidegvérrel és összeszedetten kell reagálni, hogy elkerüljük a hibákat” – tette hozzá Stubb. Szavai szerint Finnország úgy látja: Oroszország öt módon teszi majd próbára Európát: információs háborúval, szabotázzsal, digitális és dróntámadásokkal, valamint hadgyakorlatokkal. „Ne reagáljunk viszont túl hevesen a helyzetre, hanem győződjünk meg arról, hogy ha bekövetkezik a hibrid háború öt formájának valamelyike, akkor képesek legyünk reagálni, de inkább verbális, mint bármilyen más formában” – tette hozzá.

(MTI)

Nyitókép: Genya SAVILOV / AFP

