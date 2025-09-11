Fény derült a nagy titokra: ezért nem lenne jó a háború gyors lezárása Zelenszkij számára

Minden remény szertefoszlott Ukrajnában: már csak egy javaslatba tudnak kapaszkodni
Pedig Zelenszkij még Trumpnál is bepróbálkozott korábban.
Komoly kihívója akadt az ukrán elnöknek.
Kosztur András geopolitikai elemző szerint a nyilvánvaló belpolitikai problémák ellenére korai lenne még azt állítani, hogy Volodimir Zelenszkij hatalma megingott Ukrajnában.
Az Index kérdéseire válaszolva elárulta, most különösen kritikus időszakról lehet beszélni az ukrán belpolitikával kapcsolatban: ha a háború a közeljövőben – tehát egy éven belül – lezárulna, az a politikai verseny újraindulását is jelentené Ukrajnában.
A jelenlegi információk szerint Zelenszkij támogatottsága nagyjából ugyanott állhat, mint a háború előtt, vagyis viszonylag alacsonyan.
Ugyanakkor az országon belüli hatalmi struktúrákat szilárdan kézben tartja: a kormány, a parlament és az alkotmánybíróság eljelentéktelenedett, az erőszakszervezetek az Elnöki Iroda felügyelete alá kerültek, az önkormányzatok ellenállását pedig megtörték. Kivételt csak azok az intézmények jelentenek, amelyek a Nyugat befolyása alatt állnak – ilyenek bizonyos médiumok, civil szervezetek, valamint a korrupcióellenes intézmények –, és éppen ez magyarázza az ellenük indított fellépést” – mondta az elemző az Indexnek.
A lap kérdésére Kosztur András arról beszélt, kik lehetnek Zelenszkij későbbi riválisai.
Jelenleg egyedül Valerij Zaluzsnijt, a volt főparancsnokot emlegetik az ukrán elnök komoly kihívójaként.
Már olyan hírek is napvilágot láttak, miszerint Zaluzsnij – aki jelenleg Ukrajna londoni nagykövete – felállította kampánystábját. Hogy ez így van-e, nem tudni, a megnevezettek cáfolták az értesülést. Az azonban nem lenne meglepő, ha a volt főparancsnok megjelenne a politikai arénában a háború utáni Ukrajnában” – emelte ki az elemző.
Zaluzsnijon kívül Kirilo Budanov, a katonai hírszerzés vezetője, valamint Szerhij Pritula, a tévésztárból lett hadseregtámogató adománygyűjtő szerepel a népszerűbb közszereplők között, ám nevük nem szokott kihívóként felmerülni. A hagyományos politikai ellenzék maradéka – például Petro Porosenko volt elnök vagy Vitalij Klicsko kijevi polgármester – folyamatos nyomás alatt áll.
Nyitókép: Maxym Marusenko / NurPhoto / NurPhoto via AFP
