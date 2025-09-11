Fény derült a nagy titokra: ezért nem lenne jó a háború gyors lezárása Zelenszkij számára

Kosztur András geopolitikai elemző szerint a nyilvánvaló belpolitikai problémák ellenére korai lenne még azt állítani, hogy Volodimir Zelenszkij hatalma megingott Ukrajnában.

Az Index kérdéseire válaszolva elárulta, most különösen kritikus időszakról lehet beszélni az ukrán belpolitikával kapcsolatban: ha a háború a közeljövőben – tehát egy éven belül – lezárulna, az a politikai verseny újraindulását is jelentené Ukrajnában.

A jelenlegi információk szerint Zelenszkij támogatottsága nagyjából ugyanott állhat, mint a háború előtt, vagyis viszonylag alacsonyan.

Ugyanakkor az országon belüli hatalmi struktúrákat szilárdan kézben tartja: a kormány, a parlament és az alkotmánybíróság eljelentéktelenedett, az erőszakszervezetek az Elnöki Iroda felügyelete alá kerültek, az önkormányzatok ellenállását pedig megtörték. Kivételt csak azok az intézmények jelentenek, amelyek a Nyugat befolyása alatt állnak – ilyenek bizonyos médiumok, civil szervezetek, valamint a korrupcióellenes intézmények –, és éppen ez magyarázza az ellenük indított fellépést” – mondta az elemző az Indexnek.

A lehetséges kihívók