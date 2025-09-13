Németország büszke lehet: az első számú fegyverszállítóvá vált a nyugati országok közül

Európa legerősebb vezetője megrázó vallomást tett: a NATO légvédelme kudarcot vallott az orosz drónok ellen
Friedrich Merz német kancellár szerint az európai légvédelem nem működött elég hatékonyan.
2022 februárja óta Ukrajna fő támogatója az Egyesült Államok volt, de ez januárban megváltozott Donald Trump visszatérésével.
Boris Pistorius német védelmi miniszter szerint Németország vált Ukrajna legnagyobb katonai támogató országává, és jelenleg több fegyvert szállít, mint az Egyesült Államok – írja a DW.
Most mi vagyunk a legnagyobb támogatók”
– mondta Pistorius a parlamentben, hozzátéve, hogy összesen mintegy 9 milliárd eurót (10,5 milliárd dollárt) különítettek el erre a célra a költségvetésben.
Az Ukrajna elleni orosz teljes körű invázió 2022 februárja óta az európai szövetségesek hatalmas mennyiségű katonai segítséget nyújtottak. Az Egyesült Államok azonban messze a legnagyobb támogató volt. Ez azonban idén januárban megváltozott, amikor Donald Trump visszatért a Fehér Házba, és Washington jelentősen átalakította a hozzáállását.
Trump ideiglenesen felfüggesztette a katonai szállítmányokat és a hírszerzési együttműködést Kijevvel, miután példátlan nyilvános vita robbant ki közte és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök között az Ovális Irodában.
Nyitókép: Ludovic MARIN / AFP
