Németország Boris Pistorius Ukrajna

Németország büszke lehet: az első számú fegyverszállítóvá vált a nyugati országok közül

2025. szeptember 13. 15:45

2022 februárja óta Ukrajna fő támogatója az Egyesült Államok volt, de ez januárban megváltozott Donald Trump visszatérésével.

2025. szeptember 13. 15:45
Boris Pistorius német védelmi miniszter szerint Németország vált Ukrajna legnagyobb katonai támogató országává, és jelenleg több fegyvert szállít, mint az Egyesült Államok – írja a DW.

Most mi vagyunk a legnagyobb támogatók”

 – mondta Pistorius a parlamentben, hozzátéve, hogy összesen mintegy 9 milliárd eurót (10,5 milliárd dollárt) különítettek el erre a célra a költségvetésben.

Az Ukrajna elleni orosz teljes körű invázió 2022 februárja óta az európai szövetségesek hatalmas mennyiségű katonai segítséget nyújtottak. Az Egyesült Államok azonban messze a legnagyobb támogató volt. Ez azonban idén januárban megváltozott, amikor Donald Trump visszatért a Fehér Házba, és Washington jelentősen átalakította a hozzáállását.

Trump ideiglenesen felfüggesztette a katonai szállítmányokat és a hírszerzési együttműködést Kijevvel, miután példátlan nyilvános vita robbant ki közte és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök között az Ovális Irodában.

Nyitókép: Ludovic MARIN / AFP

formaegy-2
2025. szeptember 13. 16:54
Az lenne a meglepő, ha nem ők lennének. Németek - gyilkosok. A vérükben folyik. Németek. Ennyi.
Válasz erre
1
0
Szerintem
2025. szeptember 13. 16:25
Csak rakják és rakják a háború máglyáját, háborús lázban égve, de legalább saját maguk fizessék, bennünket hagyjanak vele békén.
Válasz erre
2
0
karcos-2
2025. szeptember 13. 15:57
Németország mindig is verhetetlen volt a technológiai téren Európában. Csak azt teszik most is amihez igazán értenek.
Válasz erre
2
0
zakar zoltán béla
2025. szeptember 13. 15:48
Páva és Kotkoda
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!