Németország büszke lehet: az első számú fegyverszállítóvá vált a nyugati országok közül

Boris Pistorius német védelmi miniszter szerint Németország vált Ukrajna legnagyobb katonai támogató országává, és jelenleg több fegyvert szállít, mint az Egyesült Államok – írja a DW.

Most mi vagyunk a legnagyobb támogatók”

– mondta Pistorius a parlamentben, hozzátéve, hogy összesen mintegy 9 milliárd eurót (10,5 milliárd dollárt) különítettek el erre a célra a költségvetésben.

Az Ukrajna elleni orosz teljes körű invázió 2022 februárja óta az európai szövetségesek hatalmas mennyiségű katonai segítséget nyújtottak. Az Egyesült Államok azonban messze a legnagyobb támogató volt. Ez azonban idén januárban megváltozott, amikor Donald Trump visszatért a Fehér Házba, és Washington jelentősen átalakította a hozzáállását.

Trump ideiglenesen felfüggesztette a katonai szállítmányokat és a hírszerzési együttműködést Kijevvel, miután példátlan nyilvános vita robbant ki közte és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök között az Ovális Irodában.