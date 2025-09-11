Ft
Lengyelország NATO légvédelem

Európa legerősebb vezetője megrázó vallomást tett: a NATO légvédelme kudarcot vallott az orosz drónok ellen

2025. szeptember 11. 11:21

Friedrich Merz német kancellár szerint az európai légvédelem nem működött elég hatékonyan.

2025. szeptember 11. 11:21
null

Friedrich Merz német kancellár szerint a NATO légvédelme ugyan működött, de nem bizonyult elég hatékonynak ahhoz, hogy megakadályozza az orosz drónok behatolását a katonai szövetség légterébe.

„Először is szeretném megjegyezni, hogy az európai légvédelem, a NATO légvédelem működött, viszont nem elég jól ahhoz, hogy meg tudjuk akadályozni időben, hogy ilyen nagy mennyiségű drón hatoljon be lengyel légtérbe” – idézi Merzet a Politico.

A kancellár hozzátette, hogy a történtek nyomán várhatóan beszélgetések indulnak a NATO-ban, valamint az Európai Unióban is. Bár a Politico cikke nem részletezi, pontosan milyen témákat érintenek majd ezek a tárgyalások, Merz korábbi nyilatkozatai alapján feltehető, hogy 

Lengyelország légvédelmének megerősítése, a német légvédelmi eszközök transzferje az országba,

valamint Oroszország katonai elrettentése szerepelhet a napirenden. Nem kizárt, hogy a megbeszélések során a NATO feléleszt egy korábbi, 

2024 nyarán elkezdett lengyel–ukrán légvédelmi tervet.

Ennek lényege, hogy Lengyelország aktívan lelője azokat az orosz drónokat és rakétákat, amelyek potenciálisan fenyegethetik az ország vagy más NATO-tagállamok területét Nyugat-Ukrajna légteréből.

Nyitókép: Sergei GAPON / AFP

