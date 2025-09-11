Európa legerősebb vezetője megrázó vallomást tett: a NATO légvédelme kudarcot vallott az orosz drónok ellen

A lengyelek elárulták: figyelmeztették őket jó előre, hogy jönnek az orosz drónok
Megerősítették, hogy a légvédelmi művelet során Lengyelország együttműködött a NATO-val, és készen állt az eszkalációra.
Friedrich Merz német kancellár szerint az európai légvédelem nem működött elég hatékonyan.
Friedrich Merz német kancellár szerint a NATO légvédelme ugyan működött, de nem bizonyult elég hatékonynak ahhoz, hogy megakadályozza az orosz drónok behatolását a katonai szövetség légterébe.
Ezt is ajánljuk a témában
Megerősítették, hogy a légvédelmi művelet során Lengyelország együttműködött a NATO-val, és készen állt az eszkalációra.
„Először is szeretném megjegyezni, hogy az európai légvédelem, a NATO légvédelem működött, viszont nem elég jól ahhoz, hogy meg tudjuk akadályozni időben, hogy ilyen nagy mennyiségű drón hatoljon be lengyel légtérbe” – idézi Merzet a Politico.
A kancellár hozzátette, hogy a történtek nyomán várhatóan beszélgetések indulnak a NATO-ban, valamint az Európai Unióban is. Bár a Politico cikke nem részletezi, pontosan milyen témákat érintenek majd ezek a tárgyalások, Merz korábbi nyilatkozatai alapján feltehető, hogy
Lengyelország légvédelmének megerősítése, a német légvédelmi eszközök transzferje az országba,
valamint Oroszország katonai elrettentése szerepelhet a napirenden. Nem kizárt, hogy a megbeszélések során a NATO feléleszt egy korábbi,
2024 nyarán elkezdett lengyel–ukrán légvédelmi tervet.
Ennek lényege, hogy Lengyelország aktívan lelője azokat az orosz drónokat és rakétákat, amelyek potenciálisan fenyegethetik az ország vagy más NATO-tagállamok területét Nyugat-Ukrajna légteréből.
Ezt is ajánljuk a témában
„Oroszország ezzel meggondolatlanul veszélyes eszkalációt idézhet elő” – mondta Johann Wadephul.
Nyitókép: Sergei GAPON / AFP