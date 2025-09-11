Európa legerősebb vezetője megrázó vallomást tett: a NATO légvédelme kudarcot vallott az orosz drónok ellen

„Először is szeretném megjegyezni, hogy az európai légvédelem, a NATO légvédelem működött, viszont nem elég jól ahhoz, hogy meg tudjuk akadályozni időben, hogy ilyen nagy mennyiségű drón hatoljon be lengyel légtérbe” – idézi Merzet a Politico.

A kancellár hozzátette, hogy a történtek nyomán várhatóan beszélgetések indulnak a NATO-ban, valamint az Európai Unióban is. Bár a Politico cikke nem részletezi, pontosan milyen témákat érintenek majd ezek a tárgyalások, Merz korábbi nyilatkozatai alapján feltehető, hogy