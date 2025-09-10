Ugrásra készen áll Németország: a külügyminiszter már most eszkalációról beszél

Pisloghat Von der Leyen: világosan elmagyarázták neki, esélye sincs belerángatni Magyarországot a háborúba (VIDEÓ)
Alaposan helyretette az az Európai Bizottság elnökét Szijjártó Péter.
„Oroszország ezzel meggondolatlanul veszélyes eszkalációt idézhet elő” – mondta Johann Wadephul.
Elítélte a német kormány szerdán, hogy katonai drónokkal megsértették a lengyel légteret. Friedrich Merz kancellár meggondolatlan és agresszív cselekedetnek nevezte a légtérsértést, és közleményében azt hangsúlyozta, hogy a NATO készen áll megvédelmezni tagországait. „A német kormány a legerőteljesebben elítéli ezt az agresszív orosz lépést” – fogalmazott.
Oroszország ezzel meggondolatlanul veszélyes eszkalációt idézhet elő”
– jelentette ki Johann Wadephul külügyminiszter Berlinben, miután megbeszélést folytatott David van Weel holland külügyminiszterrel. Hozzátette: vizsgálják az eset pontos körülményeit, és az incidensről tanácskozások folynak az Észak-atlanti Tanácsban is Brüsszelben, illetve valamennyi NATO-tagállam fővárosában.
David van Weel azt mondta: elfogadhatatlannak tartja a lengyel légtér megsértését.
A drónok benyomulására adott reakciók megmutatták, hogy egymás mellett állunk a NATO-ban – szögezte le Wadephul. „Lengyel barátaink mellett holland vadászgépek is gondoskodtak a biztonságról”. A holland F35-ös vadászgépek vagy a német Patriot légvédelmi rakéták állomásoztatása több mint jelképes gesztus, sokkal inkább katonai szükségszerűség, amely belátható ideig fenn is marad – tette hozzá a német külügyminiszter.
Úgy vélte: Moszkva nem áll készen arra, hogy a békéről tárgyaljon, ehelyett Ukrajna meghódítására törekszik.
Emiatt kell jelentősen növelni a Moszkvára helyezett szankciós nyomást, ez a célja az Európai Unió tervezett 19. szankciós csomagjának – magyarázta. Boris Pistorius védelmi miniszter a parlamentben azt mondta: nincs ok azt feltételezni, hogy a drónok véletlenül tévedtek be a lengyel légtérbe. „Ezeket a drónokat egyértelműen szándékosan állították erre a pályára. Ha Ukrajnába akarták volna küldeni őket, akkor nem ezen az útvonalon kellett volna repülniük” – mondta.
Pistorius szerint úgy fest, hogy a drónokat Fehéroroszország területéről indították. A tárcavezető kijelentette: az incidens újabb bizonyíték arra, hogy hibrid támadások és drónberepülések révén
az orosz erők provokációinak folyamatos fenyegetése alatt van a balti térség légtere, a Balti-tenger és Közép-Európa.
Hozzátette, hogy az éjszaka folyamán azonnal emelték a készültségi szintet a lengyelországi Rzeszów légi bázison, ahol a Patriot légvédelmi rendszerek két német egysége is állomásozik. A rzeszówi német kontingens – a többi NATO-tagországhoz hasonlóan – szintén részt vett az éjszakai helyzet általános elemzésében – fűzte hozzá.
(MTI)
(MTI)
A nyitókép illusztráció. Fotó: Sergei GAPON / AFP
Alaposan helyretette az az Európai Bizottság elnökét Szijjártó Péter.
