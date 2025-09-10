Ugrásra készen áll Németország: a külügyminiszter már most eszkalációról beszél

Elítélte a német kormány szerdán, hogy katonai drónokkal megsértették a lengyel légteret. Friedrich Merz kancellár meggondolatlan és agresszív cselekedetnek nevezte a légtérsértést, és közleményében azt hangsúlyozta, hogy a NATO készen áll megvédelmezni tagországait. „A német kormány a legerőteljesebben elítéli ezt az agresszív orosz lépést” – fogalmazott.

Oroszország ezzel meggondolatlanul veszélyes eszkalációt idézhet elő”

– jelentette ki Johann Wadephul külügyminiszter Berlinben, miután megbeszélést folytatott David van Weel holland külügyminiszterrel. Hozzátette: vizsgálják az eset pontos körülményeit, és az incidensről tanácskozások folynak az Észak-atlanti Tanácsban is Brüsszelben, illetve valamennyi NATO-tagállam fővárosában.

David van Weel azt mondta: elfogadhatatlannak tartja a lengyel légtér megsértését.

A drónok benyomulására adott reakciók megmutatták, hogy egymás mellett állunk a NATO-ban – szögezte le Wadephul. „Lengyel barátaink mellett holland vadászgépek is gondoskodtak a biztonságról”. A holland F35-ös vadászgépek vagy a német Patriot légvédelmi rakéták állomásoztatása több mint jelképes gesztus, sokkal inkább katonai szükségszerűség, amely belátható ideig fenn is marad – tette hozzá a német külügyminiszter.