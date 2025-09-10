Ft
Ft
28°C
16°C
Ft
Ft
28°C
16°C
09. 10.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 10.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
háború Háború Ukrajnában Magyarország Ukrajna Ursula von der Leyen Oroszország Szijjártó Péter Európai Bizottság Európai Unió

Pisloghat Von der Leyen: világosan elmagyarázták neki, esélye sincs belerángatni Magyarországot a háborúba (VIDEÓ)

2025. szeptember 10. 20:50

Alaposan helyretette az az Európai Bizottság elnökét Szijjártó Péter.

2025. szeptember 10. 20:50
null

Magyarország nem akarja, hogy az Európai Unió harcban álljon, és aki erről beszél, az maga sodorhatja bele az ukrajnai háborúba a kontinens államait – reagált a tárca közlése szerint Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter az Európai Bizottság elnökének évértékelő beszédére szerdán Minszkben.

A tárcavezető a magyar-belarusz gazdasági vegyes bizottság ülését követő sajtótájékoztatón kifejtette, hogy erre a megbeszélésre rendkívül nehéz időszakban került sor, ugyanis Magyarország immár három és fél éve él az ukrajnai háború árnyékában.

Azért vagyok itt, mert ha valamikor nagy szükség van a párbeszédre, akkor az most van,

s ha valamikor nagy szükség van a józan észre és a hideg fejre, akkor az most van” – folytatta. „Ellentétben az Európai Bizottság elnökével, mi, magyarok nem szeretnénk, ha Európa harcban állna. Minket rendkívüli aggodalommal töltenek el a háborús eszkaláció irányába tett lépések. Azt gondolom, hogy arról beszélni, hogy Európa harcban áll és a háborús eszkaláció irányába lépéseket tenni rendkívül veszélyes.

Aki azt mondja, hogy Európa harcban áll, az maga sodorja veszélybe, s maga sodorhatja bele a háborúba Európát”

– fűzte hozzá, Ursula von der Leyen évértékelőjére utalva, amelyben a brüsszeli testület vezetője arról beszélt, hogy a kontinens harcban áll a szabadságáért, az egységéért, a békéért.

A miniszter hangsúlyozta, hogy ezt a magyar kormány visszautasítja, hazánk nem akar háborút és nem akarja, hogy bárki belekeverje a szomszédos országban zajló fegyveres konfliktusba. „Amíg nemzeti kormány van Budapesten, addig megvédjük Magyarországot, és garantáljuk, hogy Magyarország kimarad a háborúból” – összegzett.

„Három és fél éve viseljük (…) egy olyan háború mindenfajta következményét, amelyhez semmi közünk nincsen, amelynek kitöréséért semmiféle felelősségünk nincsen, amelyben mi soha nem vettünk részt” – szögezte le.

Mi, magyarok a béke pártján állunk.

Mi már három és fél éve folyamatosan érvelünk a tűzszünet és a béketárgyalások mellett. És akik most ugyanezt mondják, azok három és fél évig gyaláztak minket ezért az álláspontunkért” – tette hozzá.

Szijjártó Péter ezután sajnálatát fejezte ki amiatt, hogy jelenleg az európai politikusok többsége a béke helyett a háború folytatásában érdekelt. „De mi, magyarok nem adjuk fel, így mi továbbra is mindent megteszünk a béketörekvések támogatása érdekében, részben ezért is vagyok itt” – jelentette ki.

Ezt is ajánljuk a témában

A felvételt itt tudja megtekinteni:

(MTI)

Nyitókép: JUSTIN TALLIS / POOL / AFP

Kapcsolódó cikkek a Háború Ukrajnában aktában.

Összesen 21 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
nem-allhatom-szo-nelkul
•••
2025. szeptember 10. 22:20 Szerkesztve
Meddig kell még a magyar embereknek attól rettegnie, hogy erőszakkal, fondorlattal vagy kényszerítéssel akaratunk ellenére belerángatja a hazánkat egy bukott, sátáni unió valamibe, amit nem akarunk, és nem jó Magyarországnak? Legyen bár az a valami a háború, a migráció, a szuverenitásunk teljes elvesztése, a gender, vagy bármely egyéb végzetes őrület??? - Választék aztán van bőven! - Miért nem lépünk ki a folytonos szélmalomharc helyett? Mert egy nap ez már nem biztos, hogy elég lesz, és Brüsszel beszippantja a hazánkat. Minek kell még történnie, minek kell még napi szinten fenyegetnie az unió révén, hogy megszülessen a politikai akarat a kilépésre a jobboldalon? Nemzeti konzultációt erről is!!! - Dobrev Klára azt firtatja, mi köti Orbánt Putyinhoz, amiért nem akar háborúzni Moszkvával. Erre a válasz egy épeszű ember számára egyszerű, a józan ész szava. De hogy mi köt minket Brüsszelhez, arra nem válasz a józan ész. :/
Válasz erre
1
0
herden100
2025. szeptember 10. 21:49
NEM HÁBORÚZUNK CSAK VÉDEKEZÜNK.
Válasz erre
0
0
tapir32
2025. szeptember 10. 21:40
Aki, a Zselenszkij diktatúra és/vagy Ursula zsarnoksága mellé áll, annak fogalma sincs az emberi jogokról, a jogállamról és a demokráciáról.
Válasz erre
1
0
tapir32
2025. szeptember 10. 21:38
Szijjártónak igaza van. A dolgok kiélezése politikai demagógia és nem vezet sehová.
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!