Pisloghat Von der Leyen: világosan elmagyarázták neki, esélye sincs belerángatni Magyarországot a háborúba (VIDEÓ)

Magyarország nem akarja, hogy az Európai Unió harcban álljon, és aki erről beszél, az maga sodorhatja bele az ukrajnai háborúba a kontinens államait – reagált a tárca közlése szerint Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter az Európai Bizottság elnökének évértékelő beszédére szerdán Minszkben.

A tárcavezető a magyar-belarusz gazdasági vegyes bizottság ülését követő sajtótájékoztatón kifejtette, hogy erre a megbeszélésre rendkívül nehéz időszakban került sor, ugyanis Magyarország immár három és fél éve él az ukrajnai háború árnyékában.

Azért vagyok itt, mert ha valamikor nagy szükség van a párbeszédre, akkor az most van,

s ha valamikor nagy szükség van a józan észre és a hideg fejre, akkor az most van” – folytatta. „Ellentétben az Európai Bizottság elnökével, mi, magyarok nem szeretnénk, ha Európa harcban állna. Minket rendkívüli aggodalommal töltenek el a háborús eszkaláció irányába tett lépések. Azt gondolom, hogy arról beszélni, hogy Európa harcban áll és a háborús eszkaláció irányába lépéseket tenni rendkívül veszélyes.