Ft
Ft
28°C
16°C
Ft
Ft
28°C
16°C
09. 10.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 10.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
Magyarország migráció illegális migráció bevándorló Ursula von der Leyen migráns Orbán Viktor Európai Bizottság bevándorlás Európai Unió

Gyökeresen megváltozott a helyzet az Európai Unióban: ezúttal Orbán nyújtotta be a számlát Von der Leyennek

2025. szeptember 10. 12:03

A magyar kormányfő világossá tette a játékszabályokat.

2025. szeptember 10. 12:03
null

Orbán Viktor miniszterelnök levélben fordult Ursula von der Leyenhez, az Európai Bizottság elnökéhez, amelyben pénzügyi támogatást követel Magyarország határvédelmi intézkedéseiért – írja a Die Welt.

Orbán hangsúlyozza: hazánk tíz éve saját költségvetéséből védi a schengeni határt, ezzel pedig több mint egymillió illegális migráns belépését akadályozta meg 2015 óta.

Szerinte ezért ugyanazt az elismerést és anyagi hozzájárulást érdemli Magyarország, mint más tagállamok. Brüsszel azonban továbbra is bírálja a magyar migrációs politikát; az Európai Bíróság idén 200 millió euró bírságot szabott ki jogellenes visszatoloncolások miatt – ezt Budapest nem fizette ki. Orbán szerint Magyarország sikereit figyelmen kívül hagyják, helyette példátlan napi büntetést rónak ki hazánkra.

Ezt is ajánljuk a témában

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

Nyitókép: JOHN THYS / AFP

Összesen 49 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Uff-uff
2025. szeptember 10. 14:12
Figyelem, a nap kommentje salátástól : salátás 2025. szeptember 10. 12:54 kimirszen 2025. szeptember 10. 12:06 """Orbán hangsúlyozza: hazánk tíz éve saját költségvetéséből védi a schengeni határt, ezzel pedig több mint egymillió illegális migráns belépését akadályozta meg 2015 óta."""" Sajnálom a szerbeket a náluk rekedt 1 millió migráns miatt akik nem tudtak Európába jutni a határkerítés miatt. ------------ miért sajnálod őket, putris? nem úgy volt, hogy ezek az aranynál is értékesebbek? majd felvirágoztatják szerbiát, nem?
Válasz erre
1
0
salátás
2025. szeptember 10. 14:04
Chekke-Faint 2025. szeptember 10. 13:45 Fogadjuk, hogy Morawieczki-nek nem adtak volna egy fillért sem a kerítésre.....DDD -------- majd a segghülye novicsokné megkérdi mindjárt, van e erről papírod
Válasz erre
2
0
Chekke-Faint
2025. szeptember 10. 13:45
Fogadjuk, hogy Morawieczki-nek nem adtak volna egy fillért sem a kerítésre.....DDD
Válasz erre
1
0
Picnic Niki
•••
2025. szeptember 10. 13:39 Szerkesztve
OV olyan büszke a gógyijára, meg milyen dörzsölt politikus, pedig fenét. OV itthoni birkáknak játszik, ő a legény.... Mielőtt vki nekem esne, h fogadjam be..., nekem sem hiányoznak a migrig. De megkeseríteném a dolgukat, pl. nincs irata elhajtanám, hozzon. Nagy néha egyet-kettőt beengednék, hetekig várakoztatnám őket. Akiről valóban kiderül, van szakmája, iskolája, tud idegen nyelvet -akkor feltehetően el is húz innen, mert tőlünk nem kapna sok pénzt- és nem érné a szó a ház elejét. A zömét persze nem engedném be, de nem tudnának büntetni bennünket. Biztosan az etetésük, itatásuk nem kerülne napi 400 millióba. Aki hülye, azt büntessék.
Válasz erre
0
6
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!