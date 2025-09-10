Gyökeresen megváltozott a helyzet az Európai Unióban: ezúttal Orbán nyújtotta be a számlát Von der Leyennek

Orbán Viktor miniszterelnök levélben fordult Ursula von der Leyenhez, az Európai Bizottság elnökéhez, amelyben pénzügyi támogatást követel Magyarország határvédelmi intézkedéseiért – írja a Die Welt.

Orbán hangsúlyozza: hazánk tíz éve saját költségvetéséből védi a schengeni határt, ezzel pedig több mint egymillió illegális migráns belépését akadályozta meg 2015 óta.

Szerinte ezért ugyanazt az elismerést és anyagi hozzájárulást érdemli Magyarország, mint más tagállamok. Brüsszel azonban továbbra is bírálja a magyar migrációs politikát; az Európai Bíróság idén 200 millió euró bírságot szabott ki jogellenes visszatoloncolások miatt – ezt Budapest nem fizette ki. Orbán szerint Magyarország sikereit figyelmen kívül hagyják, helyette példátlan napi büntetést rónak ki hazánkra.