Németország Fehéroroszország Varsó NATO

A lengyelek elárulták: figyelmeztették őket jó előre, hogy jönnek az orosz drónok

2025. szeptember 11. 07:23

Megerősítették, hogy a légvédelmi művelet során Lengyelország együttműködött a NATO-val, és készen állt az eszkalációra.

2025. szeptember 11. 07:23
null

Wieslaw Kukula lengyel vezérkari főnök szerda este a TVN24 lengyel kereskedelmi hírtelevízióban közölte: a fehérorosz fél figyelmeztette Varsót, hogy Fehéroroszország légterén keresztül drónok tartanak Lengyelország irányában. A figyelmeztetés időpontjára vonatkozó kérdésre Kukula elmondta: 

az előzetes figyelmeztetés hasznos volt a lengyel fél számára. 

Meglepőnek nevezte, hogy a (lengyel) szárazföldi határon a helyzetet erősen eszkaláló Fehéroroszország elszánta magát az ilyen típusú együttműködésre. „De nem utasítottuk vissza, a mi válaszunk pozitív volt, azaz adatokat szolgáltattunk Fehéroroszországnak az irányába tartó (légi) eszközökről” – mondta el a vezérkari főnök.

A légvédelmi művelet során Lengyelország együttműködött a NATO-val, és „készen állt az eszkalációra”, a civil repülőterek bezárásától kezdve „a további, Németországból és más országokból érkező szövetséges erők (esetleges) bevonulásának előkészítéséig” – közölte Kukula.

Donald Tusk lengyel kormányfő korábban közölte: szerda hajnalban 19 légi eszköz repült be Lengyelországba keleti irányból, ezek közül legalább hármat lelőttek. A tárgyak „jelentős része” Fehéroroszország területéről repült be Lengyelországba – mondta el Tusk. A lengyel belügyminisztérium szerda esti közlése szerint a nap folyamán 15 drónroncsot találtak meg a kelet-lengyelországi Lublini, a közép-lengyelországi Lódzi, Mazóviai és Szentkereszt vajdaságokban, valamint az észak-kelet-lengyelországi Warmia-mazúriai vajdaságban. 

A Lublini vajdaságban fekvő Wyryki településen az egyik drón egy lakóházat és egy személygépkocsit rongált meg, senki sem sérült meg. A légtérsértések miatt Karol Nawrocki csütörtök estére összehívta a legfontosabb lengyel politikai vezetőkből álló tanácsadó testület, a nemzetbiztonsági tanács (RBN) ülését.

(MTI)

Nyitókép: Wojtek RADWANSKI / AFP

 

angolpuska
2025. szeptember 11. 08:31
Fehéroroszország kb 600 km széles. Tehát nem tudnak Oroszországból átrepülni ennyi kilométert a drónok. Csak Ukrajnából. Nagyon kilóg a lóláb.
faramuci
2025. szeptember 11. 08:29
DONALD TUSKNAK EZ AZ INCIDENS ÚGY KELETT MINT EGY FALAT KENYÉR.....ÉS MIT AD ISTEN MEGTÖRTÉNT. A HALÁLOS ÁLDOZATOT IS KÖVETELŐ UKRÁN RAKÉTÁZÁSNÁL (ÉRDEKES) NEM KÉRTÉK A NEGYEDIK CIKKELYT A NÁTÓTÓL..🙄
kimirszen
2025. szeptember 11. 08:27
fintaj-2 2025. szeptember 11. 08:21 Most már csak azt kellene a belorusszoktól megkérdezni Ott volt talán még ott van Minszkben Szijjártó. Kérdezze meg.
survivor
2025. szeptember 11. 08:27
Honnan jöttek/ mentek ?
