A lengyelek elárulták: figyelmeztették őket jó előre, hogy jönnek az orosz drónok

Megszólalt Orbán a Lengyelországot ért orosz dróntámadásról: „Elfogadhatatlan!”
A kormányfő az X-oldalán reagált az éjszaka történtekre, mikor is orosz drónok sértették meg a lengyel légteret.
Megerősítették, hogy a légvédelmi művelet során Lengyelország együttműködött a NATO-val, és készen állt az eszkalációra.
Wieslaw Kukula lengyel vezérkari főnök szerda este a TVN24 lengyel kereskedelmi hírtelevízióban közölte: a fehérorosz fél figyelmeztette Varsót, hogy Fehéroroszország légterén keresztül drónok tartanak Lengyelország irányában. A figyelmeztetés időpontjára vonatkozó kérdésre Kukula elmondta:
az előzetes figyelmeztetés hasznos volt a lengyel fél számára.
Meglepőnek nevezte, hogy a (lengyel) szárazföldi határon a helyzetet erősen eszkaláló Fehéroroszország elszánta magát az ilyen típusú együttműködésre. „De nem utasítottuk vissza, a mi válaszunk pozitív volt, azaz adatokat szolgáltattunk Fehéroroszországnak az irányába tartó (légi) eszközökről” – mondta el a vezérkari főnök.
A légvédelmi művelet során Lengyelország együttműködött a NATO-val, és „készen állt az eszkalációra”, a civil repülőterek bezárásától kezdve „a további, Németországból és más országokból érkező szövetséges erők (esetleges) bevonulásának előkészítéséig” – közölte Kukula.
Donald Tusk lengyel kormányfő korábban közölte: szerda hajnalban 19 légi eszköz repült be Lengyelországba keleti irányból, ezek közül legalább hármat lelőttek. A tárgyak „jelentős része” Fehéroroszország területéről repült be Lengyelországba – mondta el Tusk. A lengyel belügyminisztérium szerda esti közlése szerint a nap folyamán 15 drónroncsot találtak meg a kelet-lengyelországi Lublini, a közép-lengyelországi Lódzi, Mazóviai és Szentkereszt vajdaságokban, valamint az észak-kelet-lengyelországi Warmia-mazúriai vajdaságban.
A Lublini vajdaságban fekvő Wyryki településen az egyik drón egy lakóházat és egy személygépkocsit rongált meg, senki sem sérült meg. A légtérsértések miatt Karol Nawrocki csütörtök estére összehívta a legfontosabb lengyel politikai vezetőkből álló tanácsadó testület, a nemzetbiztonsági tanács (RBN) ülését.
(MTI)
Nyitókép: Wojtek RADWANSKI / AFP