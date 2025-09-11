A lengyelek elárulták: figyelmeztették őket jó előre, hogy jönnek az orosz drónok

Wieslaw Kukula lengyel vezérkari főnök szerda este a TVN24 lengyel kereskedelmi hírtelevízióban közölte: a fehérorosz fél figyelmeztette Varsót, hogy Fehéroroszország légterén keresztül drónok tartanak Lengyelország irányában. A figyelmeztetés időpontjára vonatkozó kérdésre Kukula elmondta:

az előzetes figyelmeztetés hasznos volt a lengyel fél számára.

Meglepőnek nevezte, hogy a (lengyel) szárazföldi határon a helyzetet erősen eszkaláló Fehéroroszország elszánta magát az ilyen típusú együttműködésre. „De nem utasítottuk vissza, a mi válaszunk pozitív volt, azaz adatokat szolgáltattunk Fehéroroszországnak az irányába tartó (légi) eszközökről” – mondta el a vezérkari főnök.

A légvédelmi művelet során Lengyelország együttműködött a NATO-val, és „készen állt az eszkalációra”, a civil repülőterek bezárásától kezdve „a további, Németországból és más országokból érkező szövetséges erők (esetleges) bevonulásának előkészítéséig” – közölte Kukula.

Donald Tusk lengyel kormányfő korábban közölte: szerda hajnalban 19 légi eszköz repült be Lengyelországba keleti irányból, ezek közül legalább hármat lelőttek. A tárgyak „jelentős része” Fehéroroszország területéről repült be Lengyelországba – mondta el Tusk. A lengyel belügyminisztérium szerda esti közlése szerint a nap folyamán 15 drónroncsot találtak meg a kelet-lengyelországi Lublini, a közép-lengyelországi Lódzi, Mazóviai és Szentkereszt vajdaságokban, valamint az észak-kelet-lengyelországi Warmia-mazúriai vajdaságban.