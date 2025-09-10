Megszólalt Orbán a Lengyelországot ért orosz dróntámadásról: „Elfogadhatatlan!”

Pattanásig feszült a helyzet: Lengyelország orosz drónokat lőtt le a saját légterében
A háború kitörése óta ez lehet az első eset, amikor egy NATO-tagállam a saját légterében közvetlenül orosz eszközökre mér csapást.
A kormányfő az X-oldalán reagált az éjszaka történtekre, mikor is orosz drónok sértették meg a lengyel légteret.
„Magyarország teljes szolidaritást vállal Lengyelországgal a közelmúltbeli dróneseményt követően. Lengyelország területi integritásának megsértése elfogadhatatlan” – írta szerdán X-oldalán Orbán Viktor.
A miniszterelnök szerint az eset bizonyítja, hogy
a béke sürgetésére irányuló politikánk az orosz–ukrán háború kapcsán ésszerű és racionális.
Szavai szerint a háború árnyékában élni tele van kockázatokkal és veszélyekkel. „Ideje véget vetni ennek! Ennek érdekében támogatjuk Donald Trump elnök béke elérése érdekében tett erőfeszítéseit.”
Mint ismert, a lengyel hadsereg közlése szerint az éjszaka folyamán lelőttek „bizonyos tárgyakat” a lengyel légtérben, és az incidens miatt NATO-gépek is riasztást kaptak. A 2022-ben kirobbant ukrajnai háború kezdete óta azonban ez lehet az első eset, amikor egy NATO-tagállam a saját légterében közvetlenül orosz eszközökre mér csapást.
