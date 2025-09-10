Megszólalt Orbán a Lengyelországot ért orosz dróntámadásról: „Elfogadhatatlan!”

„Magyarország teljes szolidaritást vállal Lengyelországgal a közelmúltbeli dróneseményt követően. Lengyelország területi integritásának megsértése elfogadhatatlan” – írta szerdán X-oldalán Orbán Viktor.

A miniszterelnök szerint az eset bizonyítja, hogy

a béke sürgetésére irányuló politikánk az orosz–ukrán háború kapcsán ésszerű és racionális.

Szavai szerint a háború árnyékában élni tele van kockázatokkal és veszélyekkel. „Ideje véget vetni ennek! Ennek érdekében támogatjuk Donald Trump elnök béke elérése érdekében tett erőfeszítéseit.”

Mint ismert, a lengyel hadsereg közlése szerint az éjszaka folyamán lelőttek „bizonyos tárgyakat” a lengyel légtérben, és az incidens miatt NATO-gépek is riasztást kaptak. A 2022-ben kirobbant ukrajnai háború kezdete óta azonban ez lehet az első eset, amikor egy NATO-tagállam a saját légterében közvetlenül orosz eszközökre mér csapást.