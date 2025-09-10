Ft
09. 10.
szerda
háború ViktorOrban Lengyelország nato béke Orbán Viktor miniszterelnök

Megszólalt Orbán a Lengyelországot ért orosz dróntámadásról: „Elfogadhatatlan!”

2025. szeptember 10. 11:24

A kormányfő az X-oldalán reagált az éjszaka történtekre, mikor is orosz drónok sértették meg a lengyel légteret.

2025. szeptember 10. 11:24
null

„Magyarország teljes szolidaritást vállal Lengyelországgal a közelmúltbeli dróneseményt követően. Lengyelország területi integritásának megsértése elfogadhatatlan” – írta szerdán X-oldalán Orbán Viktor. 

A miniszterelnök szerint az eset bizonyítja, hogy

a béke sürgetésére irányuló politikánk az orosz–ukrán háború kapcsán ésszerű és racionális. 

Szavai szerint a háború árnyékában élni tele van kockázatokkal és veszélyekkel. „Ideje véget vetni ennek! Ennek érdekében támogatjuk Donald Trump elnök béke elérése érdekében tett erőfeszítéseit.”

Mint ismert, a lengyel hadsereg közlése szerint az éjszaka folyamán lelőttek „bizonyos tárgyakat” a lengyel légtérben, és az incidens miatt NATO-gépek is riasztást kaptak. A 2022-ben kirobbant ukrajnai háború kezdete óta azonban ez lehet az első eset, amikor egy NATO-tagállam a saját légterében közvetlenül orosz eszközökre mér csapást.

Nyitókép: Facebook

kambala3
2025. szeptember 10. 12:14
Mennyi ruszki ügynök van itt....
Válasz erre
0
0
fogatlan-ork-medve
2025. szeptember 10. 12:14
Az orkszopó cigany meg a botox náci harmadik világháborút akar! Orosz drónokat lőttek le Lengyelország fölött A NATO repülőgépeit riadóztatták, több repteret lezártak, a határmenti lengyel régiók lakosait arra kérik, ne hagyják el otthonaikat. Amerikai tisztviselők szerint az oroszok tesztelik a NATO védelmi rendszerét.
Válasz erre
0
0
namégmitnem
2025. szeptember 10. 12:13
OV egy szót sem szólt "orosz" dróntámadásról, mert "Sapienti sat", ő pedig sapiensebb, mint az EU teljes vezérkara és lótifutijai együttvéve. "Sat", - igy tudja, honnan fúj a szél, de a tőle megszokott rutinos diplomáciával megismételte Magyarország álláspontját: "Háború rossz - béke jó" (Ezekhez igy kell szólni: összetett mondatokat nem értenek). OV Magyarország garanciája a józan észre. IS.
Válasz erre
0
0
gyozobakancsa
•••
2025. szeptember 10. 12:12 Szerkesztve
Tegnap 2025. szeptember 10. 12:05 Üzenet az itt kommentelő, brüsszel fizetett, hoholbérenc tiszafos propagandistáknak ; A DeepState ki akarja robbantani a nukleáris atomháborút."" Igen nagyon szemét egyszer engem is átbaszott,Kevesebbet adott vissza,még szerencse,hogy észrevettem.Rohadjon meg ,remélem valaki jól pofánvágja. Egyébként honnan írsz holnap az oroszoktól?Üdvözüljük putyint add át.
Válasz erre
0
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!