Megismerte a világ a fiatal magyar tehetséget, aki a magyar válogatott vezére lehet a vb-n

Már a harmadik világversenyére készül, miközben még mindig csak 21 éves. Simon Petra jól tudja: most már nehezebben lepi meg az ellenfeleket a kézilabda-világbajnokságon.
A tavalyi Európa-bajnokság legjobb fiatal kézilabdázója, a 2024-es esztendő legjobb fiatal játékosa a világon. Simon Petra tarolt az előző évben, és most is hasonlóra készül a női kézilabda-világbajnokságon. Igaz, a szerepe kicsit megváltozott: a magyar keret a rutin hiányában sokat fiatalodott, így az FTC-Rail Cargo Hungaria irányítója 21 évesen már nem a zöldfülűek táborát erősíti.
„Nyilván változott a keret összetétele, de a mag szerintem maradt, amire tudunk továbbra is építkezni – mondta a Mandinernek Simon a szokásához híven nagy mosollyal az arcán. – Jöttek fiatalok, akik új energiát tudnak hozni a csapatba, és kiesett néhány rutinos játékos. Elképzelhető, hogy ez a tapasztalat kicsit hiányozni fog, mert eddig is fiatal együttes voltunk, de ez most már hatványozottan igaz lesz. Bár, ki tudja – lehet a tavalyi fiatalok ezen a vébén már rutinosak lesznek.”
Köztük Simon is, akire az ellenfelek már biztosan nem úgy fognak nézni, mint egy sötét lóra, pontosan tudják, mire képes.
„Mindig nagyon nehéz, amikor valaki fiatalon berobban, ami nekem tényleg borzasztóan hamar megadatott.
Tizenhét évesen játszottam a Ferencvárosban azon a bizonyos kupadöntőn, amit megnyertük a Győr ellen, akkor megismert a kézilabdavilág. Azóta pedig próbálok egyre feljebb lépkedni, egyre jobbnak lenni. Amíg még nem ismernek az ellenfelek, tudsz nekik újat mutatni, viszont idővel kiismernek, és ez egyre nehezebb lesz. Na akkor kell már fizikailag, mentálisan és minden szempontból felérni ahhoz a szinthez, és fontos, hogy ott is tudj maradni. Úgy gondolom, változtam az elmúlt egy évben is, érettebb, kicsit tapasztaltabb lettem. Máshogy gondolkozom, de egy dologban bízom: a válogatott hasznára leszek.”
Akár már tanácsokkal is elláthatná a többieket – bár első felvetésünkre nem ért egyet azzal, hogy ebben a fiatal keretben is a rutinosabb játékosok közé soroljuk. Végül azonban elfogadja az érvelésünket, hiszen nem sok 21 éves sportoló mondhatja el magáról, hogy túl van már egy világ- és Európa-bajnokságon, ráadásul utóbbin bronzéremmel zárt.
„Nyilván vannak olyan esetek, amikor máshogy látom a szituációkat, mint mondjuk a legfiatalabbak. Példásul a beállókkal nagyon sokat szoktam beszélgetni arról, hogy mi lenne jó nekik és nekem is. Nagy tanácsokat azért nem akarok osztogatni huszonegy évesen, majd esetleg néhány év múlva, de azért próbálok segíteni, ahol és amiben tudok.”
Aki viszont biztosan ellát mindenkit tanácsokkal, az újdonsült csapatkapitány, Simon klubtársa, Klujber Katrin.
„Ő nagyon erős személyiség, nagyon támogató, amit sokan nem is gondolnának róla.
Van benne egy olyan erő, amivel sokakat át tud lendíteni a nehéz pillanatokon. Szerintem kiváló döntés volt megtenni őt csapatkapitánynak.
Itt van már a válogatottban hosszú évek óta, úgyhogy megfelelő rutinnal is rendelkezik – és hát játékban is rendre kiemelkedik. Reméljük, most is legalább olyan teljesítményt tud nyújtani, mint tavaly az Európa-bajnokságon.”
És a csapatkapitánynak bizony az is kihívás lehet, hogy négy héten keresztül fenntartsa a csapategységet – már, ha ott lesz a magyar válogatott a végelszámolásnál.
„Igen, számolgattuk már mi is, hogy huszonnyolc napot leszünk együtt, ha végig menetelünk, amit persze nagyon szeretnénk. Engem kijön támogatni a családom, fogok velük találkozni. Vannak, akiket viszont nem biztatnak majd a helyszínen a szerettei, nekik biztosan nehezebb lesz. A végére talán már hozzá sem akarunk szólni egymáshoz, annyira elegünk lesz, de ha cserébe olyan eredményt érünk el, amilyet szeretnénk, akkor megéri…”
Tavaly egyébként éppen Simon volt az, aki a 20 évesek szemtelen bátorságával kijelentette: érmet szeretne hazavinni az Eb-ről.
„Akkor is az egy-hat volt a célkitűzés, és valóban, ki mertem mondani, hogy érmet várok. Azért tudjuk, hogy a mostani lebonyolítás kicsit más: ezúttal már nemcsak az elődöntő, hanem a negyeddöntő is kieséses párharc lesz, szóval gyakorlatilag azon az egy meccsen múlhat, hogy sikeres tornát zárunk-e. Azt mindenképp hozni kell ahhoz, hogy egyáltalán éremről beszélhessünk. Nagyon bízom benne, hogy ez a forgatókönyv fog megvalósulni…”
