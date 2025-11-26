Megismerte a világ a fiatal magyar tehetséget, aki a magyar válogatott vezére lehet a vb-n

„Mindig nagyon nehéz, amikor valaki fiatalon berobban, ami nekem tényleg borzasztóan hamar megadatott.

Tizenhét évesen játszottam a Ferencvárosban azon a bizonyos kupadöntőn, amit megnyertük a Győr ellen, akkor megismert a kézilabdavilág. Azóta pedig próbálok egyre feljebb lépkedni, egyre jobbnak lenni. Amíg még nem ismernek az ellenfelek, tudsz nekik újat mutatni, viszont idővel kiismernek, és ez egyre nehezebb lesz. Na akkor kell már fizikailag, mentálisan és minden szempontból felérni ahhoz a szinthez, és fontos, hogy ott is tudj maradni. Úgy gondolom, változtam az elmúlt egy évben is, érettebb, kicsit tapasztaltabb lettem. Máshogy gondolkozom, de egy dologban bízom: a válogatott hasznára leszek.”

Akár már tanácsokkal is elláthatná a többieket – bár első felvetésünkre nem ért egyet azzal, hogy ebben a fiatal keretben is a rutinosabb játékosok közé soroljuk. Végül azonban elfogadja az érvelésünket, hiszen nem sok 21 éves sportoló mondhatja el magáról, hogy túl van már egy világ- és Európa-bajnokságon, ráadásul utóbbin bronzéremmel zárt.

„Nyilván vannak olyan esetek, amikor máshogy látom a szituációkat, mint mondjuk a legfiatalabbak. Példásul a beállókkal nagyon sokat szoktam beszélgetni arról, hogy mi lenne jó nekik és nekem is. Nagy tanácsokat azért nem akarok osztogatni huszonegy évesen, majd esetleg néhány év múlva, de azért próbálok segíteni, ahol és amiben tudok.”

Milyen csapatkapitánya a női kézilabda-válogatottnak Klujber Katrin?