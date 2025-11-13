Ft
tanulság tanmese kommunizmus Magyarország New York munka játék

Tanmese a kommunizmusról

2025. november 13. 14:16

A kommunizmust azok az emberek éltetik, akik soha nem akartak megdolgozni semmiért és minden követ megmozgattak, hogy elvegyék a tehetségesektől, a szorgalmasaktól.

2025. november 13. 14:16
null
Dezse-Zelenka Dóra
Pesti Srácok

„A mese végén a szoci arab fiatal szavazóit megkérdezték arról, hogy jogos volt-e elvenni a kisfiútól a játékait, mire egyöntetűen mindenki azt válaszolta, hogy abban az esetben, ha a többi gyerek ezért sem nem dolgozott meg, sem pedig nem fejlesztették egymást az autókkal, csupán elvették attól, aki munkával jutott hozzá a játékokhoz, akkor NEM VOLT JOGOS elvenni a kisautókat a kisfiútól.

A kommunizmus addig szimpatikus, amíg nem szembesül vele az ember.

A videóban tovább nem mennek, hiszen felesleges, azonban mindenki levonhatja a tanulságot belőle. A kommunizmust jóérzésű ember nem támogatja, miután szembesült vele, hogy mi is az. A kommunizmust azok az emberek éltetik, akik soha nem akartak megdolgozni semmiért és minden követ megmozgattak, hogy elvegyék a tehetségesektől, a szorgalmasaktól, a jobb képességű szomszédtól. Azután pedig nem új értéket teremtettek a lopott áruból, hanem felélték azt, felégették maguk után az udvart és mentek tovább fosztogatni. Majd jött újra a szorgalmas ember és újra épített. Na ez történik ma Magyarországon, és ha mázlijuk van, akkor New Yorkra is ez vár majd, úgy 50-60 év múlva. Röviden ennyi.”

Nyitókép: CHARLY TRIBALLEAU / AFP

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el

arany1
•••
2025. november 13. 16:35 Szerkesztve
A "klasszikus liberalizmust (szabadságjogok), és a modernkori (neo)liberalizmus" ugyanaz, csak más megfogalmazásban. A klasszikus liberalizmus több embert irtott ki a gyarmatokon, mint a nácizmus és a kommunizmus együttvéve. Ez tény.
Válasz erre
1
0
massivement5
2025. november 13. 15:56
A kapitalizmust meg gyakran azok éltetik, akik nem dolgoztak meg a vagyonukért, csak az alattuk lévők munkáján híztak meg.
Válasz erre
0
1
arany1
2025. november 13. 15:51
Ideje lenne megszabadítani a világot, a liberalizmus ókori sötétségétől.
Válasz erre
1
1
arany1
•••
2025. november 13. 15:50 Szerkesztve
Kell a "szabadság testvériség egyenlőség" de Isten nélkül mindezek mindkét rendszerben ellenkező tartalommal DIKTATÚRÁT okoznak.. Tehát a liberális rendszer se demokrácia, hanem a félremagyarázások DIKTATÚRÁJA.(jogszabályokban joggyakorlatban sántikálva) . A liberalizmus és a kommunizmus közé egyenlőség jelet kell tenni, mert mindkettő a GYAKORLATBAN önző és közösségellenes az általuk meghirdetett elvekkel ellentétben. Ugyanaz mindkettő, csak más nevek alatt. A liberalizmus 236 éve írtja az emberek tömegeit az ókori antik felvilágosodásból eredően, a totális sötétséget és elmaradottságot terjesztve. A világ a liberalizmus ellenéra haladt előre, a Katolikus Egyház által a középkorban alapított egyetemek TUDOMÁNYA által. Ideje lenne megszabadítani a világot, a liberalizmus ókori sötétségétől.
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!