Ft
Ft
3°C
2°C
Ft
Ft
3°C
2°C
12. 13.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 13.
szombat
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
józsika tüntetés bomba gyermek játék

A kis Józsika szülei indulnak a „gyermek” párti tüntetésre, ahol azt mondták, hogy mindenki vigyen magával egy „gyermek” játékot

2025. december 13. 12:25

Józsika szülei gondban vannak, tanácstalanok. Segíts nekik a választásban: 1. Kés 2. Balta 3. Bomba 4. Szamurájkard.

2025. december 13. 12:25
null
Pozsonyi Ádám
Facebook

„Reggeli fejtörő:

A kis Józsika szülei indulnak a »gyermek« párti tüntetésre, ahol azt mondták, hogy mindenki vigyen magával egy »gyermek« játékot.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Magyar Pétert sarokba szorították a Szőlő utcai botrányban – ízléstelen, amit tett

Magyar Pétert sarokba szorították a Szőlő utcai botrányban – ízléstelen, amit tett
Tovább a cikkhezchevron

Józsika szülei gondban vannak, tanácstalanok, hogy melyik a kedvenc játéka, s melyiket vigyék. 

Segíts nekik a választásban, s írd meg, hogy miért. 

1. Kés 2. Balta 3. Bomba 4. Szamurájkard.”

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Pozsonyi Ádám Facebook-oldala

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 14 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
konzekvencia
2025. december 13. 14:38
A szőlő utcai gyerkőcöknek kell az ajándék ? Hát, bokszer, kés, lőfegyver. Azért a tüntetőknek ajánlanék valamit. Költözzenek már össze a szőlő utcai "gyerkőcökkel" egy kis közös bulira. (Ott alvós bulira gondoltam, ami legalább 1 évig tartana.) Pénzt azért vigyenek magukkal az ajándékok mellett. :-)
Válasz erre
3
0
bagoly-29
•••
2025. december 13. 14:17 Szerkesztve
Soha sem értettem, hogy az emberiség egy része mikor veszi tudomásul, hogy a Muki meg a hasonszőrűek is milyen édes kisgyerekek voltak csecsemőként! S mi lett belőlük? Hát jórészt az amire a génjeik predesztinálták őket! Ölni, rombolni, irigykedni, hazudni, embert/állatot/ sőt növényt kínozni, stb. nem igen tanítanak senkit sem, a hajlam bennük lakozik s mikor alkalom adódik, meg is nyilvánul.A Szőlő uitcai intézuet lakói sem véletlenül kerültek oda. De láthatóan Dobrevék, Poloskáék, stb szerint ők ártatlankák s a csúnya fegyőrők, no meg a Fidesz tehet mindenről!
Válasz erre
2
0
elcapo-2
2025. december 13. 13:10
"Egy időre megint kivonták Mukit a forgalomból - de azt ígéri, miután kiszabadul, újra ölni fog Tagbaszakadt, kopasz férfi battyogott kéz- és lábbilincsben a Szegedi Törvényszék épületébe kedd reggel. K. András, alias Muki két évtizeddel ezelőtt még azzal került az újságok címoldalára, miután az egyik legbrutálisabb gyilkosságot követte el a magyar kriminalisztika történetében. 2006-ban – mindössze 14 évesen – megerőszakolta, egy fához kikötötte, kirabolta, lelocsolta benzinnel, majd felgyújtotta áldozat " kuruc.info Megkérdezem az összes libsi gec..it, hogy szerencsétlen kislányért , Pénzes Henriettáért mikor szerveztek tüntetést? Álszent, mocskos libsi -szekta!
Válasz erre
10
0
jetilovag
2025. december 13. 13:01
emberek!...a tiszás szektatagokat megvezető terroristákat ......poloska petya és társai...... szibériába kéne felléptetni...ott szónokolhatnának a medvéknek farkasoknak, tigriseknek....de nem sokáig!.....
Válasz erre
7
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!