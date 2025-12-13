EXKLUZÍV! Orbán Viktor a Szőlő utcáról a Mandinernek (VIDEÓ)
A kormányfő lapunknak elmondta: rendőrök veszik át a javítóintézetet.
Józsika szülei gondban vannak, tanácstalanok. Segíts nekik a választásban: 1. Kés 2. Balta 3. Bomba 4. Szamurájkard.
„Reggeli fejtörő:
A kis Józsika szülei indulnak a »gyermek« párti tüntetésre, ahol azt mondták, hogy mindenki vigyen magával egy »gyermek« játékot.
Józsika szülei gondban vannak, tanácstalanok, hogy melyik a kedvenc játéka, s melyiket vigyék.
Segíts nekik a választásban, s írd meg, hogy miért.
1. Kés 2. Balta 3. Bomba 4. Szamurájkard.”
