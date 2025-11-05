Baljós árnyak New York felett: ritkán tett jót egy muzulmán polgármester egy nyugati nagyvárosnak

A „mi kis kommunista polgármesterünk”: egy muszlim szocialista lett New York vezetője (VIDEÓ)
A mindössze 34 éves Zohran Mamdani az első New York-i polgármester, aki Allahban hisz.
Óriási győzelem New York megszerzése a muszlimoknak, a tapasztalatok azonban azt mutatják, ebben az örömben korántsem osztozhat minden lakó.
Emlékezetes, a demokrata színekben induló, szocialista jelöltet, Zohran Mamdanit választották New York polgármesterévé kedden, ezzel a város első muzulmán vallású polgármestere lett – hogy arról ne is beszéljünk, hogy ugandai születésű, egyébként kettős, amerikai-ugandai állampolgár, ami végképp kuriózum. Ráadásul 2016-ban még nem is volt amerikai állampolgár…
Ezt is ajánljuk a témában
A mindössze 34 éves Zohran Mamdani az első New York-i polgármester, aki Allahban hisz.
Zohran Mamdani magát „demokratikus szocialistaként” írja le, célja a lakhatási válság megszüntetése, vagyonadó és ingyenes tömegközlekedés.
Mint korábban írtuk: a progresszív ideológiák bajnokaként az új New York-i polgármester a korábbi évek során támogatta a börtönrendszer feloszlatását, a szabad piac felszámolását, a rendőrség költségvetésének jelentős csökkentését.
Mamdami rendkívül aktív volt a BLM tüntetések alatt, a létező összes vádat a rendőrség fejéhez vágta: hogy válogatás nélkül ölik a kisebbségeket, fasiszták, rasszisták, és ellenzik a „queer felszabadulást” – bármit is jelentsen ez.
Ez nagyjából megmutatja, milyen jövő vár a kis túlzással a világ fővárosának tekintett metropoliszra a muszlim külföldi média által is ünnepelt új városvezetővel.
Pontosabban ez, és azon korábbi példák, amelyek a muszlim, pontosabban baloldali muszlim-nyomulás nyomán láthatóvá váltak több nyugati nagyvárosban, ahol ilyen irányultságú polgármester vette át a hatalmat.
A legkézenfekvőbb példa talán a brit főváros, London, ahol a munkáspárti Sadiq Khan, aki 2016 óta vezeti a világ bankközpontjaként is ismert nagyvárost. A pakisztáni származású főpolgármestert sűrűn és igencsak megalapozottan vádolják azzal, hogy alatta London teljesen elvesztette brit jellegét. Tavaly például megtiltotta mé a taxisoknak is, hogy a labdarúgó EB alatt brit zászlócskát tűzzenek ki, a belvárost húsvét helyett ramadánra díszítette fel, 2023-ban pedig kijelentette, több bevándorlóra van szüksége Londonnak (noha a fehér britek már így is kisebbségbe szorultak). A pride menet élén vonult 2024-ben, 6 millió fontból neveztetett át régi metróállomásokat a befogadás jegyében.
Mindeközben az ideológiai munka mellett nem jutott idő a város rendben tartására. London a legveszélyesebb városok közé tartozik Európában.
Tavaly 109 gyilkosság történt Londonban, ebből 69 halálos kimenetelű késelés volt, és 14 esetben egy tinédzser halt meg. Nem véletlen, hogy Londont a „késes bűnözés fővárosának” nevezik.
S miközben főleg afgán származású bandák kiskorú lányok tömegeit kapták el és kényszerítettek prostitúcióra, illetve tömegesen erőszakoltak meg, a városvezető még a bandák létezését is próbálta elkenni. S nem mellesleg hozzá kapcsolódik az egyik leghíresebb balos muszlim mondás is, miszerint
„a terrortámadások a nagyvárosi élet részei”.
Abdullah Hammoud, az amerikai Dearborn város első arab és muszlim polgármestere igazi identitáspolitikai állatorvosi lova volt a balos-muszlim politikának. A New York Post, a Fox News és más konzervatív médiumok gyakran „iszlamista” vagy „radikálisan Izrael-ellenes” retorikájára mutatnak rá, miközben progresszív körök hősként ünneplik.
A legutóbbi botránya abból pattant ki, hogy a százezres michigani városban egy tanácsülés során lényegében közölte egy őt arabpárti aktivizmusa miatt bíráló keresztény polgárral, hogy „nem szívesen látott személy” a városban, aki, ha távozik, annak örömére „felvonulást rendez” majd. A felvetés nem a levegőből jött,
a tiltakozónak az nem tetszett, hogy az Amerikára halált kívánó Hamász és a Hezbollah egyik fő támogatójának szervezett megemlékezést a polgármester, erre kapta ezt a szimbolikusnak is értelmezhető választ.
Hammoud gyakran szólalt meg a közel-keleti konfliktusok, főként a gázai háború kapcsán, ennél jóval kevesebb figyelmez fordít a város hétköznapi problémáira, így olyan banális dolgok sem megoldottak, mint az esővíz normális elvezetése, amely bizonyos területeket rendszeresen árvízzel fenyeget, látványos projelkteket ígér be közparkokkal, amikből nem lesz semmi – egyszóval levegőből kapott, szimbolikus ügyeket harsogó vezető valódi városvezető helyett, s aki ráadásul nem tűri az ellenvéleményt.
Mamdani korosztályának tagja a volt Cambridge-i (Massachussets, USA) polgármester, a pakisztáni születésű, 37 éves Sumbul Siddiqui, aki a százezres város egyik legégetőbb kérdésének azt tartotta, hogy az iskolákban a diákok vallásra való tekintet nélkül muszlim előírás szerinti étrend alapján halal húst kapjanak, és rendszeresen gondoskodott ramadán idején hittársairól.
Rendelkezett a színesbőrűek bírságainak eltörléséről is, klímaválság-csoportot alakított, és különféle szerződésekkel igyekezett elterjeszteni a kisebbségeket előnyben részesítő woke (DEI) humánerőforrás-politikát, aminek köszönhetően gyakran a szakértelmük helyett a származásuk határozta meg egyes jelentkezők felvételét például önkormányzati munkahelyekre.
Eközben a Boston Globe nevű lap például leleplezte, hogy a munkahelyén folyamatosan megalázza és zaklatja beosztottjait.
Tizenöt esztendeig, 2009-től egészen tavalyig vezette Rotterdamot, Hollandia második legnagyobb városát a marokkói származású Ahmed Aboutaleb, akit az első nyugat-európai muszlim metropolisz-vezetőként ünnepeltek annakidején. Ő kilóg a sorból, ugyanis a 2015-ös párizsi iszlamista merényletek idején szokatlanul éles hangon kritizálta a terroristákat, baloldali – holland munkáspárti – létére pedig éppenséggel rendpártiságát volt szokás neki balról felróni.
„Hihetetlen, hogy ilyen módon harcoljon valaki a szabadság ellen, de ha valakinek ez nem tetszik, szedje a sátorfáját és menjen el” – mondta és hozzátette, ez a Hollandiába érkezőket is érinti. „Menjen el, aki nem találja a helyét Hollandiában, vagy nem tudja elfogadni azt a társadalmat, amit itt építünk”
Kritikusai szerint „fellépett az antiszociális viselkedés ellen”, és bezárt muszlim közösségi központokat is, a „törvény és a rend képviselője volt”, és ezt sosem tudták megbocsátani neki.
Ő volt a kivétel a baloldali muszlim polgármesterek között – New Yorkra valószínűleg nem a rend helyreállítása vár.
Nyitókép: Kyle Mazza / NurPhoto / NurPhoto via AFP