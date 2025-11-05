Ft
Ft
13°C
6°C
Ft
Ft
13°C
6°C
11. 05.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 05.
szerda
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Zohran Mamdani woke New York polgármester London

Baljós árnyak New York felett: ritkán tett jót egy muzulmán polgármester egy nyugati nagyvárosnak

2025. november 05. 11:48

Óriási győzelem New York megszerzése a muszlimoknak, a tapasztalatok azonban azt mutatják, ebben az örömben korántsem osztozhat minden lakó.

2025. november 05. 11:48
null

Emlékezetes, a demokrata színekben induló, szocialista jelöltet, Zohran Mamdanit választották New York polgármesterévé kedden, ezzel a város első muzulmán vallású polgármestere lett – hogy arról ne is beszéljünk, hogy ugandai születésű, egyébként kettős, amerikai-ugandai állampolgár, ami végképp kuriózum. Ráadásul 2016-ban még nem is volt amerikai állampolgár…

Ezt is ajánljuk a témában

Zohran Mamdani magát „demokratikus szocialistaként” írja le, célja a lakhatási válság megszüntetése, vagyonadó és ingyenes tömegközlekedés. 

Mint korábban írtuk: a progresszív ideológiák bajnokaként az új New York-i polgármester a korábbi évek során támogatta a börtönrendszer feloszlatását, a szabad piac felszámolását, a rendőrség költségvetésének jelentős csökkentését. 

Mamdami rendkívül aktív volt a BLM tüntetések alatt, a létező összes vádat a rendőrség fejéhez vágta: hogy válogatás nélkül ölik a kisebbségeket, fasiszták, rasszisták, és ellenzik a „queer felszabadulást” – bármit is jelentsen ez. 

Ez nagyjából megmutatja, milyen jövő vár a kis túlzással a világ fővárosának tekintett metropoliszra a muszlim külföldi média által is ünnepelt új városvezetővel.

Pontosabban ez, és azon korábbi példák, amelyek a muszlim, pontosabban baloldali muszlim-nyomulás nyomán láthatóvá váltak több nyugati nagyvárosban, ahol ilyen irányultságú polgármester vette át a hatalmat.

London, az afgán lányrablók és a késelések fővárosa

A legkézenfekvőbb példa talán a brit főváros, London, ahol a munkáspárti Sadiq Khan, aki 2016 óta vezeti a világ bankközpontjaként is ismert nagyvárost. A pakisztáni származású főpolgármestert sűrűn és igencsak megalapozottan vádolják azzal, hogy alatta London teljesen elvesztette brit jellegét. Tavaly például megtiltotta mé a taxisoknak is, hogy a labdarúgó EB alatt brit zászlócskát tűzzenek ki, a belvárost húsvét helyett ramadánra díszítette fel, 2023-ban pedig kijelentette, több bevándorlóra van szüksége Londonnak (noha a fehér britek már így is kisebbségbe szorultak). A pride menet élén vonult 2024-ben, 6 millió fontból neveztetett át régi metróállomásokat a befogadás jegyében.

Mindeközben az ideológiai munka mellett nem jutott idő a város rendben tartására. London a legveszélyesebb városok közé tartozik Európában. 

  • A rablások 86 százalékkal nőttek az első négy évében, 
  • a késes bűncselekmények ugyanebben az időszakban 60 százalékkal emelkedtek. 

Tavaly 109 gyilkosság történt Londonban, ebből 69 halálos kimenetelű késelés volt, és 14 esetben egy tinédzser halt meg. Nem véletlen, hogy Londont a „késes bűnözés fővárosának” nevezik. 

S miközben főleg afgán származású bandák kiskorú lányok tömegeit kapták el és kényszerítettek prostitúcióra, illetve tömegesen erőszakoltak meg, a városvezető még a bandák létezését is próbálta elkenni. S nem mellesleg hozzá kapcsolódik az egyik leghíresebb balos muszlim mondás is, miszerint

„a terrortámadások a nagyvárosi élet részei”.

Aki eltanácsolt a városból a helybéli kritikusát

Abdullah Hammoud, az amerikai Dearborn város első arab és muszlim polgármestere igazi identitáspolitikai állatorvosi lova volt a balos-muszlim politikának. A New York Post, a Fox News és más konzervatív médiumok gyakran „iszlamista” vagy „radikálisan Izrael-ellenes” retorikájára mutatnak rá, miközben progresszív körök hősként ünneplik.

A legutóbbi botránya abból pattant ki, hogy a százezres michigani városban egy tanácsülés során lényegében közölte egy őt arabpárti aktivizmusa miatt bíráló keresztény polgárral, hogy „nem szívesen látott személy” a városban, aki, ha távozik, annak örömére „felvonulást rendez” majd. A felvetés nem a levegőből jött, 

a tiltakozónak az nem tetszett, hogy az Amerikára halált kívánó Hamász és a Hezbollah egyik fő támogatójának szervezett megemlékezést a polgármester, erre kapta ezt a szimbolikusnak is értelmezhető választ. 

Hammoud gyakran szólalt meg a közel-keleti konfliktusok, főként a gázai háború kapcsán, ennél jóval kevesebb figyelmez fordít a város hétköznapi problémáira, így olyan banális dolgok sem megoldottak, mint az esővíz normális elvezetése, amely bizonyos területeket rendszeresen árvízzel fenyeget, látványos projelkteket ígér be közparkokkal, amikből nem lesz semmi – egyszóval levegőből kapott, szimbolikus ügyeket harsogó vezető valódi városvezető helyett, s aki ráadásul nem tűri az ellenvéleményt.

A Cambridge-i woke munkahelyi terrorista

Mamdani korosztályának tagja a volt Cambridge-i (Massachussets, USA) polgármester, a pakisztáni születésű, 37 éves Sumbul Siddiqui, aki a százezres város egyik legégetőbb kérdésének azt tartotta, hogy az iskolákban a diákok vallásra való tekintet nélkül muszlim előírás szerinti étrend alapján halal húst kapjanak, és rendszeresen gondoskodott ramadán idején hittársairól.

Rendelkezett a színesbőrűek bírságainak eltörléséről is, klímaválság-csoportot alakított, és különféle szerződésekkel igyekezett elterjeszteni a kisebbségeket előnyben részesítő woke (DEI) humánerőforrás-politikát, aminek köszönhetően gyakran a szakértelmük helyett a származásuk határozta meg egyes jelentkezők felvételét például önkormányzati munkahelyekre. 

Eközben a Boston Globe nevű lap például leleplezte, hogy a munkahelyén folyamatosan megalázza és zaklatja beosztottjait.

„Ha nem tetszik a szabadság, lehet hazamenni!”

Tizenöt esztendeig, 2009-től egészen tavalyig vezette Rotterdamot, Hollandia második legnagyobb városát a marokkói származású Ahmed Aboutaleb, akit az első nyugat-európai muszlim metropolisz-vezetőként ünnepeltek annakidején. Ő kilóg a sorból, ugyanis a 2015-ös párizsi iszlamista merényletek idején szokatlanul éles hangon kritizálta a terroristákat, baloldali – holland munkáspárti – létére pedig éppenséggel rendpártiságát volt szokás neki balról felróni.

„Hihetetlen, hogy ilyen módon harcoljon valaki a szabadság ellen, de ha valakinek ez nem tetszik, szedje a sátorfáját és menjen el” – mondta és hozzátette, ez a Hollandiába érkezőket is érinti. „Menjen el, aki nem találja a helyét Hollandiában, vagy nem tudja elfogadni azt a társadalmat, amit itt építünk”

Kritikusai szerint „fellépett az antiszociális viselkedés ellen”, és bezárt muszlim közösségi központokat is, a „törvény és a rend képviselője volt”, és ezt sosem tudták megbocsátani neki.

Ő volt a kivétel a baloldali muszlim polgármesterek között – New Yorkra valószínűleg nem a rend helyreállítása vár.

Nyitókép: Kyle Mazza / NurPhoto / NurPhoto via AFP

Összesen 16 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
faramuci
2025. november 05. 12:45
Az a nép aki valamit is ad a becsületére,és együttérez az áldozatokkal egy kicsit is ,911-után semmi állami tisztségre nem emel arab származású terrorista ivadékot....😎
Válasz erre
1
0
karcos-2
2025. november 05. 12:40
Csak fejeket ne kezdjen levágatni a muzulmán.
Válasz erre
1
0
robertdenyiro
2025. november 05. 12:39
És még mondják hogy azusa nem elég demokratikus. Épp most választották a kaftános zsidók a buzulmán terroristák emberét főpolgármesterüknek. Ezt valóban nem láttuk jönni.
Válasz erre
2
0
sagirdilsiz-2
2025. november 05. 12:28
Társkereső urak figyelem! A polgármester a hölgyet, akit valamikor ez évben elvett feleségül, egy internetes alkalmazáson ismerte meg, a hölgy először a nem érdekel zónába akarta pöccinteni Zohrant, de amikor meglátta, hogy a pasi a lakhatási válság megoldásának elkötelezett híve, akkor mégis az ismerkedés mellett döntött. Ha sikertelenek a próbálkozásaid a társkeresőn, ne hagyd ki, hogy híve vagy a lakhatási válság megoldásának!
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!