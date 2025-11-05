Baljós árnyak New York felett: ritkán tett jót egy muzulmán polgármester egy nyugati nagyvárosnak

Ez nagyjából megmutatja, milyen jövő vár a kis túlzással a világ fővárosának tekintett metropoliszra a muszlim külföldi média által is ünnepelt új városvezetővel.

Pontosabban ez, és azon korábbi példák, amelyek a muszlim, pontosabban baloldali muszlim-nyomulás nyomán láthatóvá váltak több nyugati nagyvárosban, ahol ilyen irányultságú polgármester vette át a hatalmat.

London, az afgán lányrablók és a késelések fővárosa

A legkézenfekvőbb példa talán a brit főváros, London, ahol a munkáspárti Sadiq Khan, aki 2016 óta vezeti a világ bankközpontjaként is ismert nagyvárost. A pakisztáni származású főpolgármestert sűrűn és igencsak megalapozottan vádolják azzal, hogy alatta London teljesen elvesztette brit jellegét. Tavaly például megtiltotta mé a taxisoknak is, hogy a labdarúgó EB alatt brit zászlócskát tűzzenek ki, a belvárost húsvét helyett ramadánra díszítette fel, 2023-ban pedig kijelentette, több bevándorlóra van szüksége Londonnak (noha a fehér britek már így is kisebbségbe szorultak). A pride menet élén vonult 2024-ben, 6 millió fontból neveztetett át régi metróállomásokat a befogadás jegyében.

Mindeközben az ideológiai munka mellett nem jutott idő a város rendben tartására. London a legveszélyesebb városok közé tartozik Európában.