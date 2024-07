A látványpolitizálás megy, a városvezetés már kevésbé a londoni polgármesternek

Kisebbségben vannak az angolok a saját fővárosukban

2011-ben jelentették be először, hogy a fehér britek kisebbségbe kerültek a városban, és ezzel az országon belül többségi kisebbségi várossá vált. Azóta is folyamatosan csökken az arányuk a városban 2021-re 45 százalékról 37 százalékra csökkent. Ez pedig olyan hétköznapi dolgokban is érezteti hatását, minthogy az elmúlt években többször is a Mohamed volt a leggyakoribb név a londoni újszülöttek körében, egyre több keresztény templom zár be, és egyre több mecset épül, és számos olyan terület van, ahol a helyiek a common law-t inkább a sáriára cserélnék.