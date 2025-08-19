Rákosrendező lehet Karácsony 4-es metrós bukása: Budapest milliárdokat elnyelő szégyenfoltja

Karácsony Gergely lelkendezve tett bejelentést Rákosrendezőről, pedig nem indokolt az optimizmusa
A terület felvásárlásával a főváros olyan pénzügyi kockázatot vállalt, amelyre a baloldal szerint sincs jelenleg megfelelő forrás.
Már több mint fél év telt el azóta, hogy a főváros megvette az egykori vasúti pályaudvar elhagyatott, szemetes területét. Rákosrendező áldatlan állapotának felszámolására ugyanakkor aligha mutatkozik remény.
Budapest egyik szégyenfoltja, a hatalmas területet elfoglaló Rákosrendező pályaudvar továbbra is a legnagyobb hasznosítatlan területe a fővárosnak. A kormány jelentős beruházásokat, ingatlanfejlesztést és a terület megtisztítását tervezte, a beruházásról már meg is állapodott a befektetőkkel, ugyanakkor Karácsony Gergely főpolgármester meghiúsította az üzletet azzal, hogy Budapest élt az elővásárlási jogával.
Karácsony Gergely már év elején, a kormány által tervezett ingatlanberuházások meghiúsítása érdekében bejelentette: él a főváros a rákosrendezői területtel kapcsolatban elővásárlási jogával. Az egykori teherpályaudvar felszámolása és a terület rendezése érdekében a főpolgármester vállalta, hogy
Az óriási összegből megvásárolt területen azóta sem történt egy kapavágás sem, miközben a főváros az elmúlt hónapokban csődközeli helyzetbe került. Ennek oka, hogy a főváros költségvetését Karácsonyék jelentősen alul tervezték, azaz már Budapest büdzséjének az elfogadásakor lehetett látni, hogy a kiadásokat nem fedezik a tartalékok. Karácsony Gergely ennek ellenére döntött a Fővárosi Közgyűlés baloldali képviselőivel együtt arról, hogy él az elővásárlási jogával.
Kifogásolták a Grand Budapest elnevezésű, tervezett ingatlanfejlesztéseket az egykori vasúti területen, ahol ma is mindent szemét borít és a területet drogosok és hajléktalanok lakják. A főpolgármester még látványterveket is bemutatott arról, hogy milyen zöldberuházásokat álmodott meg a területre. Ennek jelenleg még csak az előkészületei sem kezdődtek el, vagyis a terület rendbetételére sem került sor az elmúlt hónapokban.
A jelentős zöldítési ígéretet várhatóan a következő hónapokban sem valósítja meg Budapest baloldali vezetése, miközben a fizetésképtelenség szélére sodródott főváros a kormányt bírálja, mivel a jelentős iparűzésiadó-bevétel ellenére sem hajlandó bevezetni a költségvetésbe azt az összeget, amelyet a többi hazai település számára is kötelező. Ahogy arról a Mandiner korábban többször is beszámolt,
Karácsony Gergely hivatalba lépésekor a korábbi városvezetés, Tarlós István főpolgármestersége idején jelentős tartalékot képzett és a fővárosnak, valamint a kerületeknek bőven volt tartaléka.
A főpolgármester akkor úgy fogalmazott: „Ez a budapestiek érdeke: előbb határozzuk meg egy átfogó mestertervben, hogy mire van szüksége a városnak, és ehhez milyen infrastrukturális beruházásokra van szükség. A telkenként, nyílt pályázaton kiválasztott ingatlanfejlesztők pedig ehhez igazodva, a mestertervben meghatározott kereteken belül építsenek a város szövetébe illő, modern, zöld városnegyedet, ahogyan azt Berlin vagy Bécs sikeres példái mutatják”.
Az elmúlt években ugyanakkor ezeknek a megtakarításoknak nyoma veszett, miközben a fővárosban érdemi beruházásokra és fejlesztésekre azóta sem került sor. Ebbe a sorba illeszkedik a meghiúsult rákosrendezői beruházás is, amelyet Karácsony Gergely addig tartott fontosnak napirenden tartani, amíg meg nem hiúsította a területtel kapcsolatos kormányzati terveket.
Ez lehet Karácsony 4-es metrós bukása?
Mint a Mandiner olvasói emlékezhetnek: 1998 januárjában Demszky Gábor korábbi SZDSZ-es főpolgármester megígérte, hogy 2003 júliusában már utazhatnak a budapestiek a főváros legújabb földalatti vasútján, a négyes metrón. 2004 januárjában azt ígérte, hogy 2008 végére elkészülnek a munkálatokkal. 2006 júniusában 2009 végét ígérte. 2007 áprilisában 2010 végét. Ugyanezen esztendő októberében június 30-át tűzte ki céldátumnak. 2008 novemberében már Klados Gusztáv, a DBR Metró Projekt Igazgatóság projektigazgatója ígérte meg, hogy 2011 végére elkészülnek a munkálatokkal. 2009 áprilisában sem tett másképp: 2012 végéről beszélt. Pár hónapra rá 2013 közepe lett belebegtetve.
Aztán 2012-ben Orbán Viktor második kabinetje úgy döntött, hogy az összköltséget 452,5 milliárdban határozzák meg. Ugyanebben az évben már kijelölték, hogy 2014-ben biztos lesz négyes metró. Mégpedig 2014 tavaszán. És így is lett, március 28-án reggel 9 órakor átadták utasforgalmi próbaüzemre a vonalat, 12 órától pedig hivatalosan is elindultak a szerelvények. A 4-es metró építésével kapcsolatos eseményekről és az akkoriban óriási port kavart Alstom-szerződésekkel kapcsolatos korrupciós botrányról ide kattintva olvashat részletesebben.
Karácsony Gergely és stábja építkezés helyett úgy tűnik, évtizedekre eladósította a fővárost.
