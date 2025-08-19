Rákosrendező lehet Karácsony 4-es metrós bukása: Budapest milliárdokat elnyelő szégyenfoltja

Budapest egyik szégyenfoltja, a hatalmas területet elfoglaló Rákosrendező pályaudvar továbbra is a legnagyobb hasznosítatlan területe a fővárosnak. A kormány jelentős beruházásokat, ingatlanfejlesztést és a terület megtisztítását tervezte, a beruházásról már meg is állapodott a befektetőkkel, ugyanakkor Karácsony Gergely főpolgármester meghiúsította az üzletet azzal, hogy Budapest élt az elővásárlási jogával.

Karácsony Gergely főpolgármester ismerteti még februárban azokat a terveket Rákosrendező hasznosítására, amelyekből a mai napig semmi sem valósult meg. Fotó: MTI/Balogh Zoltán

Rákosrendező: maradtak az áldatlan állapotok

Karácsony Gergely már év elején, a kormány által tervezett ingatlanberuházások meghiúsítása érdekében bejelentette: él a főváros a rákosrendezői területtel kapcsolatban elővásárlási jogával. Az egykori teherpályaudvar felszámolása és a terület rendezése érdekében a főpolgármester vállalta, hogy

közel 100 milliárd forintot fordít e célra,

miközben ebből a pénzből Budapest tucatnyi másik rozsdaövezetében is lakásokat építhetett volna az elmúlt öt évben.

De ha hagyta volna, hogy a kormány megépítse Grand Budapestet, akkor ott is több ezer lakást tudtak volna felhúzni a budapestieknek.

Az óriási összegből megvásárolt területen azóta sem történt egy kapavágás sem, miközben a főváros az elmúlt hónapokban csődközeli helyzetbe került. Ennek oka, hogy a főváros költségvetését Karácsonyék jelentősen alul tervezték, azaz már Budapest büdzséjének az elfogadásakor lehetett látni, hogy a kiadásokat nem fedezik a tartalékok. Karácsony Gergely ennek ellenére döntött a Fővárosi Közgyűlés baloldali képviselőivel együtt arról, hogy él az elővásárlási jogával.

Grand Budapest helyett csődközelbe került Budapest

Kifogásolták a Grand Budapest elnevezésű, tervezett ingatlanfejlesztéseket az egykori vasúti területen, ahol ma is mindent szemét borít és a területet drogosok és hajléktalanok lakják. A főpolgármester még látványterveket is bemutatott arról, hogy milyen zöldberuházásokat álmodott meg a területre. Ennek jelenleg még csak az előkészületei sem kezdődtek el, vagyis a terület rendbetételére sem került sor az elmúlt hónapokban.