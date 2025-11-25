Balesetet szenvedett a miniszterelnökkel utazó TEK-es kocsi

A Terrorelhárítási Központ (TEK) egyik gépjárműve november 25-én, kedden feladatteljesítés közben balesetet szenvedett – derül ki a Terrorelhárítási Központ közleményéből.

A gépjármű a miniszterelnök zalaegerszegi programján teljesített szolgálata során a nedves útburkolaton megcsúszott és egy fának csapódott. A baleset négy sérültjét kórházba szállították, más gépjármű nem volt érintett.