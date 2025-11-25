Balesetet szenvedett a miniszterelnökkel utazó TEK-es kocsi

Orbán Viktor megszólalt Marco Rossi jövőjéről: minden kételyt eloszlatott
A miniszterelnök két rövid mondattal reagált az MLSZ döntésére.
A gépjárműben utazó négy embert kórházba szállították.
A Terrorelhárítási Központ (TEK) egyik gépjárműve november 25-én, kedden feladatteljesítés közben balesetet szenvedett – derül ki a Terrorelhárítási Központ közleményéből.
A gépjármű a miniszterelnök zalaegerszegi programján teljesített szolgálata során a nedves útburkolaton megcsúszott és egy fának csapódott. A baleset négy sérültjét kórházba szállították, más gépjármű nem volt érintett.
(MTI)
A nyitókép illusztráció, forrása: Kiss Dániel / MTI