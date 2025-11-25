Ft
11. 26.
szerda
11. 26.
szerda
Terrorelhárítási Központ TEK Zalaegerszeg Orbán Viktor baleset

Balesetet szenvedett a miniszterelnökkel utazó TEK-es kocsi

2025. november 25. 22:58

A gépjárműben utazó négy embert kórházba szállították.

2025. november 25. 22:58
A Terrorelhárítási Központ (TEK) egyik gépjárműve november 25-én, kedden feladatteljesítés közben balesetet szenvedett – derül ki a Terrorelhárítási Központ közleményéből.

A gépjármű a miniszterelnök zalaegerszegi programján teljesített szolgálata során a nedves útburkolaton megcsúszott és egy fának csapódott. A baleset négy sérültjét kórházba szállították, más gépjármű nem volt érintett.

(MTI)

A nyitókép illusztráció, forrása: Kiss Dániel / MTI

 

boldog-vagyok-mert-orban-viktor-azt-mondta-2
2025. november 25. 23:50
Megtámadta őket brüsszel némi ukrán segítséggel. Vagy MP. Más lehetőség nincs.
boldog-vagyok-mert-orban-viktor-azt-mondta-2
2025. november 25. 23:49
Van remény aggodalomra?
Neless
2025. november 25. 23:41
Jobbulást kívánok a sérülteknek!
cirmos
2025. november 25. 23:37
gyurcsány
